Mézeskalácsárus a Romerberg karácsonyi vásáron. Frankfurt, Németország
Világ

Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 17:34

A napokban jelent meg egy hirdetés a közösségi médiában, amelyben a berlini karácsonyi vásárba keresnek munkaerőt napi 100 eurós fizetéssel, ami átszámítva körülbelül napi 40 ezer forintot jelent.

Egy Facebook-csoport hirdetésében olvasható, hogy két eladót keresnek az idei berlini karácsonyi vásárba desszertek értékesítésére. A munka november 19-től január 4-ig tartana, tehát a karácsonyi vásár nyitva tartásának ideje alatt.

A fizetés igen csábító, ugyanis napi 100 eurót lehet majd ezzel a munkával keresni, ami átszámítva körülbelül 40 ezer forintot jelent naponta. Tehát a 16 napig tartó munkáért 640 ezer forint ütheti a markunkat, ráadásul alap étkezési ellátást és szállást is biztosítanak a munkavállalóknak.

Fontos tudni, hogy mindehhez azonban az angol és a német nyelv társalgási szintű ismeretét is elvárják.

Tavaly is írtunk arról, hogy már bőven a szezon kezdete előtt megkezdik a munkaerőtoborzást, és minden pozícióba (pl. pultos, szakács, árufeltöltő) igen csábító fizetéseket kínálnak.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #euró #vendéglátás #külföld #munka #külföldi munka #karácsonyi vásár #németország #nyelvtudás #világ #hirdetés

