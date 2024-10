600 ezres fizetésért keresnek pultost, lángossütőt a karácsonyi vásárokba: végzettség sem kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Már javában keresik a munkaerőt a közelgő karácsonyi vásárokra, amelyek Budapesten és több vidéki városban is elindulnak hamarosan. A népszerű helyszínekre, mint a Szent István tér, a Vörösmarty tér vagy a Deák Ferenc tér, különböző pozíciókba várják a jelentkezőket. Az órabérek tavalyhoz képest emelkedtek, így most akár 600 ezer forintot is megkereshetnek a munkavállalók egy hónap alatt, ha teljes munkaidőben dolgoznak.

