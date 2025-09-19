A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el.
Az Európai Bizottság a tervezettnél egy évvel korábban megszüntetné az orosz LNG behozatalát
Az Európai Bizottság véglegesítette az Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, amelynek egyik legfontosabb eleme az orosz cseppfolyós gáz (LNG) importjának betiltása 2027. január 1-jétől, egy évvel korábban a korábban tervezettnél.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit. Indoklása szerint Vlagyimir Putyin az elmúlt időszakban ismét bizonyította, hogy nem érdekelt a békés rendezésben, ezért az Európai Unió fokozza az Oroszországra nehezedő nyomást.
A csomag legjelentősebb intézkedése az orosz cseppfolyós földgáz (LNG) importjának tilalma. Bár von der Leyen nem említett konkrét határidőt, Kaja Kallas, az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője megerősítette, hogy a tiltás 2027. január 1-jétől lépne életbe. Ez egy évvel korábbi dátum, mint amit a Bizottság júniusban bemutatott RePowerEU ütemterve eredetileg előirányzott. Jelenleg nyolc uniós tagállam – Belgium, Franciaország, Görögország, Hollandia, Magyarország, Portugália, Spanyolország és Szlovákia – importál orosz LNG-t - tudósított a 444.hu.
A Bizottság további 118 hajót kíván felvenni az orosz árnyékflotta szankcionált egységei közé, valamint teljes tranzakciós tilalmat vezetne be a Rosznyefttel és a Gazpromnyefttel szemben. Más vállalatok vagyonát befagyasztanák. Von der Leyen kiemelte, hogy azokat is szankcionálnák, akik a korlátozásokat megkerülve kereskednek Oroszországgal, beleértve harmadik országbeli finomítókat, olajkereskedőket és petrolkémiai vállalatokat, köztük kínai cégeket is.
A pénzügyi szektorban is szigorításokat terveznek: bővítenék a szankcionált orosz és harmadik országbeli bankok listáját, valamint korlátoznák az orosz szervezetek kriptovaluta-piaci tevékenységét. Új exportkorlátozásokat vezetnének be a hadszíntéren használt technológiákra vonatkozóan, és 47 céget szankcionálnának az orosz hadsereg támogatása miatt.
Von der Leyen szerint az eddigi uniós szankciók rendkívül hatékonyak voltak, és az orosz hadigazdaság elérte korlátait. Ígérete szerint addig folytatják a szankciók alkalmazását, amíg Oroszország nem ül tárgyalóasztalhoz Ukrajnával.
Az Európai Bizottság elnöke röviden kitért Ukrajna támogatására is. Elmondta, hogy olyan új megoldáson dolgoznak, amely a befagyasztott orosz vagyon segítségével támogatná Ukrajnát. Ennek lényege, hogy Ukrajna olyan hitelt kapna, amelyet csak akkor kellene visszafizetnie, ha Oroszország kifizette a jóvátételt.
Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott szankciók még nem lépnek automatikusan életbe. Az uniós tagállamoknak egyhangúlag el kell fogadniuk a javaslatot, amelyről a brüsszeli állandó képviselők már tárgyalnak.
A szankciós csomag bemutatása eredetileg a múlt hétre volt tervezve, de Lengyelország és Románia légterének megsértése miatt késett. A véglegesítés további halasztást szenvedett Donald Trump amerikai elnök követelései miatt is. Von der Leyen az amerikai elnökkel folytatott keddi telefonbeszélgetést követően a Bizottság átdolgozta javaslatát.
