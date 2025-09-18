Háborús készülődés Európában: brutális erődítést terveznek az orosz invázió megállítására

Észtország 2027-ig közel 40 kilométernyi harckocsiárkot, 600 bunkert és sárkányfogakat épít a délkeleti határszakaszon. Bár közvetlen fenyegetés nincs, Tallinn szerint a felkészültség kulcsfontosságú, írja a HVG az err.ee alapján.

Észtország a balti védelmi övezet részeként nagyszabású erődítési munkálatokba kezd délkeleti határán. A tervek szerint 2027-re mintegy 40 kilométer hosszúságban harckocsiárkot ásnak, amelyhez több száz bunkert és sárkányfogakat is telepítenek.

Ainar Afanasjev, az Észt Védelmi Erők vezérkari főnöke kiemelte: a természetes akadályok – mint a Narva folyó és a Peipus-tó – sok helyen elegendőek, ám a mocsaras részeket kivéve több szakaszon mesterséges gátakra van szükség.

Az árok célja, hogy lassítsa vagy megakadályozza a páncélos járművek áthaladását.

Az észt védelmi minisztérium hangsúlyozta: jelenleg nincs közvetlen katonai fenyegetés Oroszország felől, ugyanakkor a balti államokban létfontosságúnak tartják a felkészülést.