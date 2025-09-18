2025. szeptember 18. csütörtök Diána
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
katonának öltözött személy jobb kezével egy katonai motoros sisakot tart a második világháborúból származó védőszemüveggel
Világ

Háborús készülődés Európában: brutális erődítést terveznek az orosz invázió megállítására

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 09:07

Észtország 2027-ig közel 40 kilométernyi harckocsiárkot, 600 bunkert és sárkányfogakat épít a délkeleti határszakaszon. Bár közvetlen fenyegetés nincs, Tallinn szerint a felkészültség kulcsfontosságú, írja a HVG az err.ee alapján.

Észtország a balti védelmi övezet részeként nagyszabású erődítési munkálatokba kezd délkeleti határán. A tervek szerint 2027-re mintegy 40 kilométer hosszúságban harckocsiárkot ásnak, amelyhez több száz bunkert és sárkányfogakat is telepítenek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ainar Afanasjev, az Észt Védelmi Erők vezérkari főnöke kiemelte: a természetes akadályok – mint a Narva folyó és a Peipus-tó – sok helyen elegendőek, ám a mocsaras részeket kivéve több szakaszon mesterséges gátakra van szükség.

Kapcsolódó cikkeink:

Az árok célja, hogy lassítsa vagy megakadályozza a páncélos járművek áthaladását.

Az észt védelmi minisztérium hangsúlyozta: jelenleg nincs közvetlen katonai fenyegetés Oroszország felől, ugyanakkor a balti államokban létfontosságúnak tartják a felkészülést.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #világ #védelem #készültség #háború #észtország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:45
09:31
09:15
09:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 17.
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?
4
1 hete
Trump hatalmas bejelentést tett: napokon belül véget vetne az orosz–ukrán háborúnak
5
3 napja
Kimondta az egyik NATO-vezető: tényleg elkerülhetetlen a háború, nincs már remény?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 08:32
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 08:02
Megbolondul az időjárás a következő napokban: ilyet ritkán látni szeptemberben, érdemes készülni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 09:02
Csípős hideg csapott le Magyarországra: itt alig volt kettő fok reggel