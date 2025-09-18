2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Ukrajna, orosz-ukrán háború, fegyverkezés
Világ

Egyre messzebb a béke lehetősége? Megszólalt a Kreml a feltételekről, nem lesz egyszerű ezt lezárni

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 16:12

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit és az ukrajnai orosz kisebbség jogait - tudósított a Portfolio.

Az orosz diplomácia vezetője nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Oroszország nyitott a tárgyalásokra, de csak bizonyos feltételek teljesülése esetén.

"Úgy látjuk, hogy – ahogy Vlagyimir Putyin elnök is hangsúlyozta – csak egy kompromisszumos béke lehet fenntartható. Erre készen állunk" – fogalmazott Lavrov.

A külügyminiszter kiemelte, hogy a békekötés előfeltétele Oroszország "valós biztonsági érdekeinek" és az ukrajnai orosz kisebbség jogainak biztosítása. A nyilatkozatban ugyanakkor nem részletezte, pontosan mit ért Moszkva e feltételek alatt. Korábbi orosz követelések között szerepelt az orosz nyelv ukrán államnyelvvé nyilvánítása, valamint a NATO-erők kivonása Kelet-Európából.
#oroszország #világ #orosz #kijev #orosz gazdaság #külügyminiszter #fegyverszünet #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #béke #moszkva #oroszok #orosz-ukrán

