Egyre messzebb a béke lehetősége? Megszólalt a Kreml a feltételekről, nem lesz egyszerű ezt lezárni

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit és az ukrajnai orosz kisebbség jogait - tudósított a Portfolio.

Az orosz diplomácia vezetője nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Oroszország nyitott a tárgyalásokra, de csak bizonyos feltételek teljesülése esetén.

"Úgy látjuk, hogy – ahogy Vlagyimir Putyin elnök is hangsúlyozta – csak egy kompromisszumos béke lehet fenntartható. Erre készen állunk" – fogalmazott Lavrov.

A külügyminiszter kiemelte, hogy a békekötés előfeltétele Oroszország "valós biztonsági érdekeinek" és az ukrajnai orosz kisebbség jogainak biztosítása. A nyilatkozatban ugyanakkor nem részletezte, pontosan mit ért Moszkva e feltételek alatt. Korábbi orosz követelések között szerepelt az orosz nyelv ukrán államnyelvvé nyilvánítása, valamint a NATO-erők kivonása Kelet-Európából.