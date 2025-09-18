Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Egyre messzebb a béke lehetősége? Megszólalt a Kreml a feltételekről, nem lesz egyszerű ezt lezárni
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit és az ukrajnai orosz kisebbség jogait - tudósított a Portfolio.
Az orosz diplomácia vezetője nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Oroszország nyitott a tárgyalásokra, de csak bizonyos feltételek teljesülése esetén.
"Úgy látjuk, hogy – ahogy Vlagyimir Putyin elnök is hangsúlyozta – csak egy kompromisszumos béke lehet fenntartható. Erre készen állunk" – fogalmazott Lavrov.
A külügyminiszter kiemelte, hogy a békekötés előfeltétele Oroszország "valós biztonsági érdekeinek" és az ukrajnai orosz kisebbség jogainak biztosítása. A nyilatkozatban ugyanakkor nem részletezte, pontosan mit ért Moszkva e feltételek alatt. Korábbi orosz követelések között szerepelt az orosz nyelv ukrán államnyelvvé nyilvánítása, valamint a NATO-erők kivonása Kelet-Európából.
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési követeléseiről.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
