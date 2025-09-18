Elkészült Izrael új csodafegyvere: ez lehet a fordulat a közel-keleti konfliktusban?

Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják - írta a Reuters.

A Rafael Advance Defense Systems által fejlesztett Iron Beam kiegészíti majd Izrael meglévő rakétavédelmi rendszereit, köztük a Vaskupolát, a Dávid Parittyáját és a Nyíl rendszert. Ezeket a rendszereket eddig a Gázából, Libanonból és Jemenből kilőtt rakéták elfogására használták.

A projektben az Elbit Systems is részt vett, amely a lézerrendszer gyártásáért felelt. Míg a jelenlegi rakétaelfogó rendszerek lövedékenként legalább 50 000 dollárba kerülnek, a lézeres megoldás költsége elhanyagolható. Az Iron Beam elsősorban kisebb rakéták és drónok ellen hatékony.

A védelmi minisztérium közlése szerint a rendszert több héten át tesztelték Dél-Izraelben, ahol bizonyította hatékonyságát rakéták, aknavetők, repülőgépek és drónok elfogásában különböző műveleti forgatókönyvek során. Az első rendszereket várhatóan az év végéig integrálják a katonai légvédelembe.

Amir Baram, a védelmi minisztérium főigazgatója szerint "ez az első alkalom a világon, hogy egy nagy teljesítményű lézeres elfogórendszer teljes műveleti érettséget ért el". Yuval Steinitz, a Rafael elnöke hozzátette, hogy az adaptív optikai technológiával épített Iron Beam "kétségtelenül játékmódosító rendszer lesz, példátlan hatással a modern hadviselésre".

Az Elbit Systems eközben más katonai alkalmazásokhoz is fejleszt nagy teljesítményű lézereket, elsősorban egy légi lézert, amely Bezhalel Machlis vezérigazgató szerint "stratégiai változást hozhat a légvédelmi képességekben".