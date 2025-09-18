Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit - ezt az orosz külügyminiszter jelentette be.
Elkészült Izrael új csodafegyvere: ez lehet a fordulat a közel-keleti konfliktusban?
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják - írta a Reuters.
A Rafael Advance Defense Systems által fejlesztett Iron Beam kiegészíti majd Izrael meglévő rakétavédelmi rendszereit, köztük a Vaskupolát, a Dávid Parittyáját és a Nyíl rendszert. Ezeket a rendszereket eddig a Gázából, Libanonból és Jemenből kilőtt rakéták elfogására használták.
A projektben az Elbit Systems is részt vett, amely a lézerrendszer gyártásáért felelt. Míg a jelenlegi rakétaelfogó rendszerek lövedékenként legalább 50 000 dollárba kerülnek, a lézeres megoldás költsége elhanyagolható. Az Iron Beam elsősorban kisebb rakéták és drónok ellen hatékony.
A védelmi minisztérium közlése szerint a rendszert több héten át tesztelték Dél-Izraelben, ahol bizonyította hatékonyságát rakéták, aknavetők, repülőgépek és drónok elfogásában különböző műveleti forgatókönyvek során. Az első rendszereket várhatóan az év végéig integrálják a katonai légvédelembe.
Amir Baram, a védelmi minisztérium főigazgatója szerint "ez az első alkalom a világon, hogy egy nagy teljesítményű lézeres elfogórendszer teljes műveleti érettséget ért el". Yuval Steinitz, a Rafael elnöke hozzátette, hogy az adaptív optikai technológiával épített Iron Beam "kétségtelenül játékmódosító rendszer lesz, példátlan hatással a modern hadviselésre".
Az Elbit Systems eközben más katonai alkalmazásokhoz is fejleszt nagy teljesítményű lézereket, elsősorban egy légi lézert, amely Bezhalel Machlis vezérigazgató szerint "stratégiai változást hozhat a légvédelmi képességekben".
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Az első Trump által jóváhagyott fegyverszállítmány úton van Ukrajnába: légvédelmi és levegő-föld rakéták várhatók.
Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési követeléseiről.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
-
