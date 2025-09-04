2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
21 °C Budapest
Jeruzsálem, Izrael - 2015. október 11: A Jeruzsálemi Szent Sír-templomban lévő apró kopt kápolna falára festett bibliai jelenet, melyen Krisztus szamáron lovagolva lép be Jeruzsálembe, valamint a Szűzanya és a gyermek jelenete.
Világ

Brutálisan megfenyegette a húszikat Izrael: ez lehet a fordulópont a Közel-keleten?

MTI
2025. szeptember 4. 20:33

A bibliai tíz csapással fenyegette meg csütörtökön Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter a jemeni húszi lázadókat, miután a felkelők újabb rakétatámadást intéztek Izrael ellen.

A tárcavezető az X-en közzétett üzenetében a három napos sötétséget és az elsőszülöttek halálát hozta fel példaként, leszögezve: "mind a tíz csapást rájuk fogjuk mérni". Csütörtökre virradóra Jemenből - 24 óra alatt immár harmadjára - három rakétát lőttek ki Izrael felé, az izraeli hadsereg közlése szerint kettőt a légvédelem megsemmisített, a harmadik pedig a zsidó állam területén kívüli nyílt területen csapódott be.

Az Irán támogatta jemeni húszi lázadók a gázai háború kirobbanása óta többször indítottak rakétákat Izrael felé, amelyek többségét az izraeli légvédelem megsemmisítette. Izrael rendszeresen válaszcsapásokkal reagál a húszi felkelők támadásaira.

A Bibliában Isten Egyiptomot sújtja tíz csapással, hogy megmutassa, mennyivel nagyobb a hatalma, mint az Egyiptomi isteneknek. Az ószövetségi történet szerint a folyók vize vérré változott, békák lepték el Egyiptomot, majd szúnyogok árasztották el az országot és elterjedtek a kártékony rovarok, dögvész pusztított, fekélyek borították el az emberek testét, jégeső verte el a termést, sáskajárás sújtotta Egyiptomot, háromnapos sötétség köszöntött az országra, és meghaltak az elsőszülöttek.
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #izrael #irán #Közel-Kelet #húszik #vörös-tenger

20:52
20:33
20:03
19:31
19:21
