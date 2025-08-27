2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Budapest
Külső felvétel a szíriai Damaszkusz fővárosában található Sayeda Zeinab szentélyről, amely a szentélyt mutatja egy aranykupolával és két minarettel, valamint néhány lakóépülettel.
Világ

Izrael célba vette Szíriát: brutális légicsapások a főváros közelében

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 17:17

Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.

A szíriai állami média és a Szíriai Emberi Jogi Megfigyelőközpont (SOHR) jelentése szerint izraeli drónok csapást mértek Damaszkusz déli külvárosára, Kiswah területére kedden - írja a Euronews.

A SOHR közlése alapján a támadás célpontja egy olyan út volt, amely Damaszkuszt köti össze a déli Suwayda tartománnyal, ahol a múlt hónapban halálos összecsapások zajlottak a beduin és drúz közösségek között.

Izrael a múlt havi harcok során beavatkozott, állítása szerint a drúz közösség védelmében, amely mintegy egymillió főt számlál, és főként Szíriában, Libanonban és Izraelben él.

Baszár el-Aszad rezsimjének decemberi bukása óta Izrael több száz légicsapást hajtott végre Szíria különböző részein, katonai célpontokat támadva. A megfigyelőközpont szerint a kedden eltalált terület korábban el-Aszad katonai állásainak része volt.

A hat halálos áldozat mellett hárman megsebesültek a támadásban. Korábban ugyanaznap egy másik izraeli dróntámadás egy ember halálát okozta a déli Kuneitra város közelében.

Szíria Külügyminisztériuma elítélte a Kuneitra közelében végrehajtott csapást, kijelentve, hogy az sérti a nemzetközi jogot és veszélyezteti a térség békéjét és stabilitását. Az izraeli hadsereg egyelőre nem kommentálta a támadásokat.
Címlapkép: Getty Images
#halál #déli #haláleset #izrael #damaszkusz #szíria

