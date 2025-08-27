Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába.
Izrael célba vette Szíriát: brutális légicsapások a főváros közelében
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
A szíriai állami média és a Szíriai Emberi Jogi Megfigyelőközpont (SOHR) jelentése szerint izraeli drónok csapást mértek Damaszkusz déli külvárosára, Kiswah területére kedden - írja a Euronews.
A SOHR közlése alapján a támadás célpontja egy olyan út volt, amely Damaszkuszt köti össze a déli Suwayda tartománnyal, ahol a múlt hónapban halálos összecsapások zajlottak a beduin és drúz közösségek között.
Izrael a múlt havi harcok során beavatkozott, állítása szerint a drúz közösség védelmében, amely mintegy egymillió főt számlál, és főként Szíriában, Libanonban és Izraelben él.
Baszár el-Aszad rezsimjének decemberi bukása óta Izrael több száz légicsapást hajtott végre Szíria különböző részein, katonai célpontokat támadva. A megfigyelőközpont szerint a kedden eltalált terület korábban el-Aszad katonai állásainak része volt.
A hat halálos áldozat mellett hárman megsebesültek a támadásban. Korábban ugyanaznap egy másik izraeli dróntámadás egy ember halálát okozta a déli Kuneitra város közelében.
Szíria Külügyminisztériuma elítélte a Kuneitra közelében végrehajtott csapást, kijelentve, hogy az sérti a nemzetközi jogot és veszélyezteti a térség békéjét és stabilitását. Az izraeli hadsereg egyelőre nem kommentálta a támadásokat.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
A magyar kormány júliusban nyújtotta be keresetét a luxembourgi Törvényszékhez, amelyet a bíróság hétfőn befogadott.
Jelentések szerint amerikai állampolgárok titkos műveleteket folytattak Grönlandon.
Az Egyesült Államok kész stratégiai támogatást nyújtani Ukrajnának a háború befejezése után – írja a Financial Times, amely több európai és ukrán tisztviselőre hivatkozik.
Románia jelenleg 27 jelentős fegyverkezési és beszerzési programot hajt végre, amelyek minden haderőnemre kiterjednek.
Keddtől a 18–22 év közötti ukrán férfiak is elhagyhatják az országot – ez főként a tanulmányaikat tervezőknek kedvez.
Az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.
Az ukrán hadsereg az elmúlt két hétben fokozta a támadásokat az orosz olajipari létesítmények ellen, jelentős károkat okozva a finomítói kapacitásokban és az olajszállítási infrastruktúrában.
Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség.
Németországi sörgyárak csődhullámát jósolja a napokban az Oettinger vezérigazgatója.
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás.
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Zelenszkij bejelentette: a hét második felében újabb amerikai–ukrán találkozó lesz a háború lezárásáról.
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
