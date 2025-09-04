A globális bizonytalanság, a bizalomvesztés és a beruházások elmaradása olyan környezetet teremt, amelyben nehéz elindítani a hosszú távon megtérülő zöld fejlesztéseket.
Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump: csak ennyire van szükség, és azonnal véget ér a gázai háború
Donald Trump felszólította a Hamászt, hogy adja vissza "mind a 20 túszt", és akkor a gázai háború gyorsan véget érhet. Közben a brit külügyminiszter "mélyen megindító" találkozóról számolt be a túszok családtagjaival - közölte a Times of Israel.
Az amerikai elnök szerdán a Truth Social platformon közzétett üzenetében azt írta: "Mondják meg a Hamásznak, hogy AZONNAL adja vissza mind a 20 túszt (Nem 2-t vagy 5-öt vagy 7-et!), és a dolgok gyorsan megváltoznak. VÉGE LESZ!"
Trump valószínűleg csak az élőnek vélt túszokra utalt, mivel a gázai fegyveres csoportok összesen 48 túszt tartanak fogva, köztük 47-et a 2023. október 7-i támadás során elhurcolt 251 emberből. Az izraeli hadsereg szerint legalább 26 túsz már nem él. Húsz túszról feltételezik, hogy életben van, kettő állapota pedig súlyos aggodalomra ad okot az izraeli tisztviselők szerint.
Trump korábban aggodalmat keltett a túszok családtagjai körében, amikor a múlt hónapban azt sugallta, hogy kevesebb mint 20 túsz maradt életben. Gal Hirsch, az izraeli kormány túszügyi megbízottja akkor közölte, hogy Izrael nem tud változásról az élő túszok számát illetően.
Az amerikai elnök az utóbbi napokban többször hangsúlyozta, hogy Izraelnek gyorsan be kellene fejeznie a háborút, mivel az "árt Izraelnek". Ugyanakkor támogatását fejezte ki Izrael Gázaváros elfoglalására vonatkozó terve iránt, és azt állította, hogy a túszokat csak a Hamász megsemmisítése után fogják szabadon engedni.
Az izraeli hadsereg becslése szerint a Gázaváros elleni művelet befejezéséhez négy-öt hónapra lehet szükség, ami után Netanjahu miniszterelnök a Gázai övezet középső részén található menekülttáborok elfoglalását tervezi.
Szerdán David Lammy brit külügyminiszter közölte, hogy "mélyen megindító" találkozót tartott a túszok családtagjaival. Az X platformon közzétett bejegyzésében elismerését fejezte ki a családok "hihetetlen ereje és bátorsága" iránt. A találkozón részt vett Moshe Or is, akinek testvérét, Avinatan Ort a Nova zenei fesztiválról hurcolták el.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
"A Hamásznak azonnal szabadon kell engednie minden túszt" - írta Lammy. "Továbbra is együttműködünk nemzetközi partnereinkkel az azonnali tűzszünet és a tartós béke érdekében."
A brit külügyminiszter hétfőn a parlamentben bírálta az izraeli kormányt, kijelentve, hogy "felháborítónak tartja az izraeli kormány elutasítását a Gázába irányuló elegendő segély beengedésével kapcsolatban". Lammy szerint "ez nem természeti katasztrófa, hanem ember okozta éhínség a 21. században", és hozzátette, hogy Izrael hírneve "romlik a világ fiataljai szemében, akik borzalommal tekintenek erre".
(Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA)
Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia – derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki.
Trump elégedetlen Moszkva lépéseivel: az USA szankciókat vagy a béketeremtésből való kivonulást fontolgatja.
Kedden még szinte mindenhol napos, nyáriasan meleg időre ébredhetünk, de nem marad sokáig zavartalan a derű.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint az elnök repülőgépe végül biztonságosan landolt.
Az orosz vezérkari főnök tervei szerint Odessza és Mikolajiv elfoglalása következhet, Kijevet elvágva a tengertől.
Az orosz elnök a kínai Tiencsinben megrendezett Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt a múlt hónapban Alaszkában lezajlott csúcstalálkozóról.
Így akarja Putyin és Hszi Csin-ping átalakítani a globális rendet, sokkoló kijelentések hangzottak el
A csúcstalálkozón részt vett Narendra Modi indiai miniszterelnök, valamint több ázsiai és közel-keleti vezető is.
Már körvonalazódik az EU mesterterve Trump ellen: óriási gyomros lesz az amerikai elnöknek, ha bejön
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség is az EU-ban.
Vlagyimir Putyin a kínai állami Hszinhua hírügynökségnek adott interjúban beszélt az orosz–kínai kapcsolatok jövőjéről és a nemzetközi helyzetről.
Volodimir Zelenszkij a Kijevet sújtó orosz csapást Donald Trump elleni támadásnak nevezte.
Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Az éjszakai támadások az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai offenzíva után következtek, amely a háború befejezését célozta.
Az EU kijevi képviselete súlyosan megrongálódott egy csütörtöki orosz támadásban, ami tovább mélyítette a feszültséget Brüsszel és Moszkva között.
A 'Élő Nostradamus'-ként ismert brazil jós, Athos Salomé szerint a tudomány közel áll ahhoz, hogy feltárja a reinkarnáció titkait.
Korda György először 1958-ban lépett színpadra, és azóta megszakítás nélkül, immár 68 éve énekel.
Izraeli dróntámadások hat szíriai katona életét követelték Damaszkusz déli külvárosában, miközben többen megsebesültek a keddi légicsapásokban.
Az orosz hadsereg átlépte a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk régió határát szerdán.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!