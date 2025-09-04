2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
New York, 2023. november 6.Donald Trump volt amerikai elnök az ellene és két gyermeke ellen csalás vádjával indított polgári per tárgyalásán New York állam Legfelsõbb Bíróságának tárgyalótermében 2023. november 6-án. A volt elnök,
Világ

Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump: csak ennyire van szükség, és azonnal véget ér a gázai háború

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 11:45

Donald Trump felszólította a Hamászt, hogy adja vissza "mind a 20 túszt", és akkor a gázai háború gyorsan véget érhet. Közben a brit külügyminiszter "mélyen megindító" találkozóról számolt be a túszok családtagjaival - közölte a Times of Israel.

Az amerikai elnök szerdán a Truth Social platformon közzétett üzenetében azt írta: "Mondják meg a Hamásznak, hogy AZONNAL adja vissza mind a 20 túszt (Nem 2-t vagy 5-öt vagy 7-et!), és a dolgok gyorsan megváltoznak. VÉGE LESZ!"

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Trump valószínűleg csak az élőnek vélt túszokra utalt, mivel a gázai fegyveres csoportok összesen 48 túszt tartanak fogva, köztük 47-et a 2023. október 7-i támadás során elhurcolt 251 emberből. Az izraeli hadsereg szerint legalább 26 túsz már nem él. Húsz túszról feltételezik, hogy életben van, kettő állapota pedig súlyos aggodalomra ad okot az izraeli tisztviselők szerint.

Trump korábban aggodalmat keltett a túszok családtagjai körében, amikor a múlt hónapban azt sugallta, hogy kevesebb mint 20 túsz maradt életben. Gal Hirsch, az izraeli kormány túszügyi megbízottja akkor közölte, hogy Izrael nem tud változásról az élő túszok számát illetően.

Az amerikai elnök az utóbbi napokban többször hangsúlyozta, hogy Izraelnek gyorsan be kellene fejeznie a háborút, mivel az "árt Izraelnek". Ugyanakkor támogatását fejezte ki Izrael Gázaváros elfoglalására vonatkozó terve iránt, és azt állította, hogy a túszokat csak a Hamász megsemmisítése után fogják szabadon engedni.

Az izraeli hadsereg becslése szerint a Gázaváros elleni művelet befejezéséhez négy-öt hónapra lehet szükség, ami után Netanjahu miniszterelnök a Gázai övezet középső részén található menekülttáborok elfoglalását tervezi.

Szerdán David Lammy brit külügyminiszter közölte, hogy "mélyen megindító" találkozót tartott a túszok családtagjaival. Az X platformon közzétett bejegyzésében elismerését fejezte ki a családok "hihetetlen ereje és bátorsága" iránt. A találkozón részt vett Moshe Or is, akinek testvérét, Avinatan Ort a Nova zenei fesztiválról hurcolták el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

"A Hamásznak azonnal szabadon kell engednie minden túszt" - írta Lammy. "Továbbra is együttműködünk nemzetközi partnereinkkel az azonnali tűzszünet és a tartós béke érdekében."

A brit külügyminiszter hétfőn a parlamentben bírálta az izraeli kormányt, kijelentve, hogy "felháborítónak tartja az izraeli kormány elutasítását a Gázába irányuló elegendő segély beengedésével kapcsolatban". Lammy szerint "ez nem természeti katasztrófa, hanem ember okozta éhínség a 21. században", és hozzátette, hogy Izrael hírneve "romlik a világ fiataljai szemében, akik borzalommal tekintenek erre".

(Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA)
#amerika #világ #usa #trump #donald trump #izrael #háború #béke #palesztina #hamasz #gáza #globál

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:03
12:02
11:45
11:32
11:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
2025. szeptember 4.
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
2025. szeptember 3.
Új "drogra" függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
3 napja
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
3
2 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
2 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
5
2 hete
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konverzió
az a művelet, melynek során az egyik devizanemről egy másik devizanemre történik az átváltás

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 10:40
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 10:33
Elképesztő, ami készül az időjárásban: 34 fok mellett zivatarok mossák el a vénasszonyok nyarát
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 11:34
Milliárdokat kapnak ezek a magyar gazdák: erre költhetik a pénzt