Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump: csak ennyire van szükség, és azonnal véget ér a gázai háború

Donald Trump felszólította a Hamászt, hogy adja vissza "mind a 20 túszt", és akkor a gázai háború gyorsan véget érhet. Közben a brit külügyminiszter "mélyen megindító" találkozóról számolt be a túszok családtagjaival - közölte a Times of Israel.

Az amerikai elnök szerdán a Truth Social platformon közzétett üzenetében azt írta: "Mondják meg a Hamásznak, hogy AZONNAL adja vissza mind a 20 túszt (Nem 2-t vagy 5-öt vagy 7-et!), és a dolgok gyorsan megváltoznak. VÉGE LESZ!"

Trump valószínűleg csak az élőnek vélt túszokra utalt, mivel a gázai fegyveres csoportok összesen 48 túszt tartanak fogva, köztük 47-et a 2023. október 7-i támadás során elhurcolt 251 emberből. Az izraeli hadsereg szerint legalább 26 túsz már nem él. Húsz túszról feltételezik, hogy életben van, kettő állapota pedig súlyos aggodalomra ad okot az izraeli tisztviselők szerint.

Trump korábban aggodalmat keltett a túszok családtagjai körében, amikor a múlt hónapban azt sugallta, hogy kevesebb mint 20 túsz maradt életben. Gal Hirsch, az izraeli kormány túszügyi megbízottja akkor közölte, hogy Izrael nem tud változásról az élő túszok számát illetően.

Az amerikai elnök az utóbbi napokban többször hangsúlyozta, hogy Izraelnek gyorsan be kellene fejeznie a háborút, mivel az "árt Izraelnek". Ugyanakkor támogatását fejezte ki Izrael Gázaváros elfoglalására vonatkozó terve iránt, és azt állította, hogy a túszokat csak a Hamász megsemmisítése után fogják szabadon engedni.

Az izraeli hadsereg becslése szerint a Gázaváros elleni művelet befejezéséhez négy-öt hónapra lehet szükség, ami után Netanjahu miniszterelnök a Gázai övezet középső részén található menekülttáborok elfoglalását tervezi.

Szerdán David Lammy brit külügyminiszter közölte, hogy "mélyen megindító" találkozót tartott a túszok családtagjaival. Az X platformon közzétett bejegyzésében elismerését fejezte ki a családok "hihetetlen ereje és bátorsága" iránt. A találkozón részt vett Moshe Or is, akinek testvérét, Avinatan Ort a Nova zenei fesztiválról hurcolták el.

"A Hamásznak azonnal szabadon kell engednie minden túszt" - írta Lammy. "Továbbra is együttműködünk nemzetközi partnereinkkel az azonnali tűzszünet és a tartós béke érdekében."

A brit külügyminiszter hétfőn a parlamentben bírálta az izraeli kormányt, kijelentve, hogy "felháborítónak tartja az izraeli kormány elutasítását a Gázába irányuló elegendő segély beengedésével kapcsolatban". Lammy szerint "ez nem természeti katasztrófa, hanem ember okozta éhínség a 21. században", és hozzátette, hogy Izrael hírneve "romlik a világ fiataljai szemében, akik borzalommal tekintenek erre".

(Címlapfotó: Eduardo Munoz, MTI/MTVA)