2025. december 13. szombat Luca, Otília
3 °C Budapest
Egy elegáns metrószerelvény, amelyet mozgó elmosódással rögzítettek, száguld át egy korabeli földalatti állomáson. A futurisztikus peronon jellegzetes bordó mennyezet süllyesztett világítással, tiszta gránit padlóburkolat tapintható v
Utazás

Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni

Pénzcentrum
2025. december 13. 12:35

Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül: egy éjszakai karbantartás miatt több órára leáll a rendszer 12.16-ra virradóra. 

December 15-én, vasárnap este 22 órától várhatóan másnap reggel 7 óráig karbantartás miatt szünetel a vásárlás és a jegyérvényesítés a BudapestGO-n - tájékoztatja ügyfeleit a BKK. A leállás ideje alatt nemcsak új jegyek nem vásárolhatók, hanem a már meglévő digitális jegyek sem használhatók, így az utazóknak érdemes előre gondoskodniuk alternatív megoldásról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szolgáltató tájékoztatása szerint a karbantartást követően a rendszer helyreáll, ugyanakkor arra kérik a felhasználókat, hogy a szolgáltatások ismételt igénybevételéhez jelentkezzenek be újra az applikációba. A közlemény hangsúlyozza: a munkálatok a rendszer zavartalanabb működését szolgálják, és a felhasználók türelmét kérik az átmeneti kiesés idejére.

Legutóbb októberben számoltunk be hasonló BudapestGO fejlesztésről, akkor este 10 órától másnap 7 óráig nem volt elérhető az app. 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bkk #Budapest #jegy #tömegközlekedés #leállás #december #karbantartás #alkalmazás #budapestgo

