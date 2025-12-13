Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni

Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül: egy éjszakai karbantartás miatt több órára leáll a rendszer 12.16-ra virradóra.

December 15-én, vasárnap este 22 órától várhatóan másnap reggel 7 óráig karbantartás miatt szünetel a vásárlás és a jegyérvényesítés a BudapestGO-n - tájékoztatja ügyfeleit a BKK. A leállás ideje alatt nemcsak új jegyek nem vásárolhatók, hanem a már meglévő digitális jegyek sem használhatók, így az utazóknak érdemes előre gondoskodniuk alternatív megoldásról.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a karbantartást követően a rendszer helyreáll, ugyanakkor arra kérik a felhasználókat, hogy a szolgáltatások ismételt igénybevételéhez jelentkezzenek be újra az applikációba. A közlemény hangsúlyozza: a munkálatok a rendszer zavartalanabb működését szolgálják, és a felhasználók türelmét kérik az átmeneti kiesés idejére.

Legutóbb októberben számoltunk be hasonló BudapestGO fejlesztésről, akkor este 10 órától másnap 7 óráig nem volt elérhető az app.