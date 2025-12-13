„Ha nem adnak szalonnát, elviszem a gerendát” Ettől a felvételtől te is libabőrös leszel! Hátborzongató archív felvételen a Luca-napi asszony járás, ahogy dédanyáink csinálták!
Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni
Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül: egy éjszakai karbantartás miatt több órára leáll a rendszer 12.16-ra virradóra.
December 15-én, vasárnap este 22 órától várhatóan másnap reggel 7 óráig karbantartás miatt szünetel a vásárlás és a jegyérvényesítés a BudapestGO-n - tájékoztatja ügyfeleit a BKK. A leállás ideje alatt nemcsak új jegyek nem vásárolhatók, hanem a már meglévő digitális jegyek sem használhatók, így az utazóknak érdemes előre gondoskodniuk alternatív megoldásról.
A szolgáltató tájékoztatása szerint a karbantartást követően a rendszer helyreáll, ugyanakkor arra kérik a felhasználókat, hogy a szolgáltatások ismételt igénybevételéhez jelentkezzenek be újra az applikációba. A közlemény hangsúlyozza: a munkálatok a rendszer zavartalanabb működését szolgálják, és a felhasználók türelmét kérik az átmeneti kiesés idejére.
Legutóbb októberben számoltunk be hasonló BudapestGO fejlesztésről, akkor este 10 órától másnap 7 óráig nem volt elérhető az app.
A Pénzcentrum 2025. december 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A wellness‑szállodák teltházközeli karácsonyt várnak, a vendégek pedig egyre inkább a kényelmes ünneplést választják az otthoni készülődés helyett.
Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.
A Pénzcentrum 2025. december 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
A Pénzcentrum 2025. december 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Egyes országok állampolgárainak, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni.
A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
Vigyázz, mit veszel karácsonyra! Komoly veszélybe sodorhatja a légiközlekedést ez a közkedvelt kütyü
A HungaroControl és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen hívja fel a fogyasztók figyelmét a felelős vásárlás és használat fontosságára.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.