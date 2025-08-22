2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
PETAKH TIKVA, ISRAEL - ÁPRILIS 4.: Izraeli katonák várják Kobi Zaga holttestének temetésre történő elszállítását 2004. április 4-én, a temetésén a Segula sírkertben, az izraeli Petakh Tikva város közelében. Zaga két nappal ezelőtt h
Világ

Durva fenyegetés Izraeltől: földig rombolással fenyegetnek, ezt követelik most

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 12:44

Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába - számolt be a BBC.

Israel Katz védelmi miniszter fenyegetése azután hangzott el, hogy az izraeli kabinet jóváhagyta a Gáza város elleni nagyszabású támadás tervét, a jelentős nemzetközi és hazai ellenállás ellenére.

Hétfőn a Hamász elfogadta a katari és egyiptomi közvetítők 60 napos tűzszünetre vonatkozó javaslatát, amely Katar szerint a Gázában maradt túszok felének szabadon bocsátását eredményezné. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azonban látszólag elutasította ezt, és közölte, hogy utasítást adott az összes túsz kiszabadításáról és a gázai háború "Izrael számára elfogadható feltételekkel" történő befejezéséről szóló tárgyalások megkezdésére.

Izrael úgy véli, hogy a 22 hónapja tartó háború után az 50 túszból már csak 20 van életben. Izraeli média egy izraeli tisztviselőre hivatkozva közölte, hogy a tárgyalókat újabb megbeszélésekre küldik, amint meghatározzák a helyszínt.

Netanjahu csütörtök este, a gázai hadosztály izraeli főhadiszállásán tett látogatása során videónyilatkozatban közölte: "Utasítást adtam, hogy azonnal kezdődjenek meg a tárgyalások az összes túszunk kiszabadításáról". Hozzátette: "Azért jöttem, hogy jóváhagyjam az IDF (Izraeli Védelmi Erők) terveit Gáza város ellenőrzés alá vonására és a Hamász legyőzésére".

Netanjahu üzenetét megerősítve Katz védelmi miniszter pénteken a közösségi médiában azt írta: "Hamarosan megnyílnak a pokol kapui a Hamász gázai gyilkosai és erőszaktevői feje felett - amíg bele nem egyeznek Izrael háború befejezésére vonatkozó feltételeibe, elsősorban az összes túsz szabadon bocsátásába és a leszerelésükbe. Ha nem egyeznek bele, Gáza, a Hamász fővárosa olyan lesz, mint Rafah és Beit Hanoun." Mindkét említett város romhalmazzá vált az izraeli katonai műveletek következtében.

Az IDF figyelmeztette az egészségügyi tisztviselőket és a nemzetközi szervezeteket, hogy készüljenek fel Gáza város teljes, egymillió fős lakosságának a déli menedékhelyekre történő evakuálására, mielőtt a csapatok bevonulnának. A Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium közölte, hogy elutasít "minden olyan lépést, amely aláásná az egészségügyi rendszer maradékát".

Az ENSZ szerint a Gáza városban fokozódó támadások és a "szüntelen bombázás" "magas számú civil áldozatot és nagymértékű pusztítást" okoznak. Az ENSZ és a segélyszervezetek megfogadták, hogy maradnak, hogy segítsenek azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak elköltözni.

Félő, hogy az új gázai katonai kampány tovább mélyíti a humanitárius válságot. Az ENSZ által támogatott Integrált Élelmezésbiztonsági Fázisbesorolás múlt hónapban közölte, hogy "az éhínség legrosszabb forgatókönyve játszódik le Gázában".

Netanjahu azután jelentette be Izrael szándékát a Gázai övezet teljes ellenőrzés alá vonására, hogy a múlt hónapban megszakadtak a Hamásszal folytatott közvetett tárgyalások a tűzszünetről és a túszok szabadon bocsátásáról.

Az izraeli hadsereg a 2023. október 7-i, Hamász által vezetett támadásra válaszul indított hadjáratot Gázában, amelyben mintegy 1200 ember meghalt és 251 túszt ejtettek. A gázai egészségügyi minisztérium szerint azóta legalább 62 192 ember vesztette életét a területen.
Címlapkép: Getty Images
12:44
12:34
12:22
12:13
12:08
2025. augusztus 22.
Itt a legolcsóbb villanyautók listája, dömpingárral támadnak a kínaiak: milliós állami támogatás jöhet
2025. augusztus 22.
Ezért ne tedd el rögtön, a talált pénzt: súlyos árat fizet, aki megtaláló helyett tolvaj lesz
2025. augusztus 21.
Megvan a mesterséges intelligencia következő áldozata? Ezek a dolgozók vannak óriási veszélyben
2025. augusztus 21.
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
2025. augusztus 22.
Harangoztak a németeknek is? Ezt hozta a vámháború, mi is megérezhetjük
