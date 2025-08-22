Putyin új békefeltételeket kínál Ukrajnának: a Donbasz teljes átadását, a NATO-csatlakozás feladását és a nyugati csapatok távoltartását követeli az orosz elnök.
Durva fenyegetés Izraeltől: földig rombolással fenyegetnek, ezt követelik most
Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába - számolt be a BBC.
Israel Katz védelmi miniszter fenyegetése azután hangzott el, hogy az izraeli kabinet jóváhagyta a Gáza város elleni nagyszabású támadás tervét, a jelentős nemzetközi és hazai ellenállás ellenére.
Hétfőn a Hamász elfogadta a katari és egyiptomi közvetítők 60 napos tűzszünetre vonatkozó javaslatát, amely Katar szerint a Gázában maradt túszok felének szabadon bocsátását eredményezné. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azonban látszólag elutasította ezt, és közölte, hogy utasítást adott az összes túsz kiszabadításáról és a gázai háború "Izrael számára elfogadható feltételekkel" történő befejezéséről szóló tárgyalások megkezdésére.
Izrael úgy véli, hogy a 22 hónapja tartó háború után az 50 túszból már csak 20 van életben. Izraeli média egy izraeli tisztviselőre hivatkozva közölte, hogy a tárgyalókat újabb megbeszélésekre küldik, amint meghatározzák a helyszínt.
Netanjahu csütörtök este, a gázai hadosztály izraeli főhadiszállásán tett látogatása során videónyilatkozatban közölte: "Utasítást adtam, hogy azonnal kezdődjenek meg a tárgyalások az összes túszunk kiszabadításáról". Hozzátette: "Azért jöttem, hogy jóváhagyjam az IDF (Izraeli Védelmi Erők) terveit Gáza város ellenőrzés alá vonására és a Hamász legyőzésére".
Netanjahu üzenetét megerősítve Katz védelmi miniszter pénteken a közösségi médiában azt írta: "Hamarosan megnyílnak a pokol kapui a Hamász gázai gyilkosai és erőszaktevői feje felett - amíg bele nem egyeznek Izrael háború befejezésére vonatkozó feltételeibe, elsősorban az összes túsz szabadon bocsátásába és a leszerelésükbe. Ha nem egyeznek bele, Gáza, a Hamász fővárosa olyan lesz, mint Rafah és Beit Hanoun." Mindkét említett város romhalmazzá vált az izraeli katonai műveletek következtében.
Az IDF figyelmeztette az egészségügyi tisztviselőket és a nemzetközi szervezeteket, hogy készüljenek fel Gáza város teljes, egymillió fős lakosságának a déli menedékhelyekre történő evakuálására, mielőtt a csapatok bevonulnának. A Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium közölte, hogy elutasít "minden olyan lépést, amely aláásná az egészségügyi rendszer maradékát".
Az ENSZ szerint a Gáza városban fokozódó támadások és a "szüntelen bombázás" "magas számú civil áldozatot és nagymértékű pusztítást" okoznak. Az ENSZ és a segélyszervezetek megfogadták, hogy maradnak, hogy segítsenek azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak elköltözni.
Félő, hogy az új gázai katonai kampány tovább mélyíti a humanitárius válságot. Az ENSZ által támogatott Integrált Élelmezésbiztonsági Fázisbesorolás múlt hónapban közölte, hogy "az éhínség legrosszabb forgatókönyve játszódik le Gázában".
Netanjahu azután jelentette be Izrael szándékát a Gázai övezet teljes ellenőrzés alá vonására, hogy a múlt hónapban megszakadtak a Hamásszal folytatott közvetett tárgyalások a tűzszünetről és a túszok szabadon bocsátásáról.
Az izraeli hadsereg a 2023. október 7-i, Hamász által vezetett támadásra válaszul indított hadjáratot Gázában, amelyben mintegy 1200 ember meghalt és 251 túszt ejtettek. A gázai egészségügyi minisztérium szerint azóta legalább 62 192 ember vesztette életét a területen.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború lezárását célzó béketárgyalások keretében, ami akár katonai jelenlétet is magában foglalhat.
Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen.
Róka fogta csuka, patthelyzet: a nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, ők meg fordítva.
A Kreml óvatos nyilatkozatai szerint távol van még egy Putyin–Zelenszkij találkozó, és Moszkva inkább Washingtont célozza.
A támadás különösen aggasztó, mivel Munkács légvonalban mindössze 30 kilométerre található a magyar határtól.
A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt.
Washingtonban túlzottan optimista a hangulat, miután európai vezetők és Volodimir Zelenszkij közösen keresték a kiutat a több mint három éve zajló háborúból.
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: lehet, hogy tényleg az orosz medve vérzik ki először
Elemzők szerint a gazdasági és demográfiai problémák már most olyan mélységűek, hogy a háború lezárulta után sem lesz könnyű visszatérni a stabil növekedéshez.
A miniszter személyesen egyeztetett Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettessel.
Trump korábban bejelentette, hogy vezetői szintű tárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között.
Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.
Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg nem akar megállapodást kötni az ukrajnai háború befejezéséről,
Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.
Számos kérdés továbbra is megválaszolatlan az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.
Az olajárak estek, mivel a befektetők mérlegelik annak lehetőségét, hogy a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az orosz nyersolajra vonatkozó szankciók feloldásához vezethetnek.
Oroszország nagyszabású dróntámadást hajtott végre Kremenchuk városa ellen.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
