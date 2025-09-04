2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
26 °C Budapest
Vonat a vasúti síneken, Sa Pobla, Mallorca, Baleár-szigetek, Spanyolország
Világ

Szörnyű tragédia Lisszabonban: kisiklott egy siklóvasút, halálos áldozatok is vannak

MTI
2025. szeptember 4. 07:11

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18 a sérültek száma.

A portugál katasztrófavédelmi hatóság korábban három halottról, illetve legkevesebb húsz sérültről számolt be. A portugál hatóságok egyelőre nem tették ugyan közzé az áldozatok állampolgárságát, de jelezték, hogy többen közülük külföldiek.

Tragikus nap ez városunknak (...) Lisszabon gyászol, ez egy nagyon tragikus incidens

- mondta Carlos Moedas, a portugál főváros polgármestere újságíróknak nyilatkozva. A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador című online napilap értesülései szerint kábelszakadás okozta.

Margarida Castro Martins, a polgári védelem igazgatója korábban közölte, hogy a sérültek közül kettő állapota súlyos, öten könnyebb sérüléseket szenvedtek, többen még mindig a roncsok között vannak. A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást. A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az Observadornak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

Címlapkép: Getty Images
#vonat #katasztrófa #gyász #halál #világ #áldozat #portugália #vonatbaleset

