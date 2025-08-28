Egy új rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, növeli a természetes partszakaszok hosszát.
Kiderült, hol a legveszélyesebb szelfit készíteni: nem gondolnád, melyik ország került fel
Egy új tanulmány szerint India a legveszélyesebb ország a szelfikészítés szempontjából, ahol a világszerte történt halálos kimenetelű szelfibalesetek 40 százaléka következett be - számolt be a Daily Mail.
A The Barber Law Firm által készített kutatás feltárta, hogy 2014 márciusa és 2025 májusa között 332 ember vesztette életét szelfizés közben vagy mások szelfijén való szereplés miatt. Az áldozatok többsége fiatal (89,2%) és férfi (66,6%) volt. India vezeti a listát, ahol 214 halálesetet és 57 sérülést regisztráltak szelfizés közben. A kutatók szerint ezt a veszélyes infrastruktúrához (vasúti sínek, sziklapárkányok) való könnyű hozzáférés és az erős közösségimédia-kultúra kombinációja okozza.
Az Egyesült Államok a második helyen áll 45 esettel (37 haláleset, 8 sérülés), míg Oroszország a harmadik 19 balesettel. A további helyeken Pakisztán (16 haláleset), Ausztrália (13 haláleset, 2 sérülés), Indonézia (14 haláleset), Kenya és az Egyesült Királyság (egyaránt 13 haláleset), valamint Spanyolország és Brazília (szintén 13-13 haláleset) szerepel.
A kutatók szerint a szelfizés közben bekövetkezett halálesetek 46 százalékát tetőkről, sziklákról vagy magas építményekről való lezuhanás okozza. Az esetek száma folyamatosan növekszik, csak az elmúlt hónapokban is több tragikus baleset történt, például egy 48 éves férfi 30 métert zuhant a Kanári-szigeteken egy hotelből, miközben szelfit készített.
A növekvő esetszámok miatt tudósok "szelfi-tilalmi zónák" létrehozását javasolják világszerte. Indiában már több népszerű turisztikai helyszínen bevezettek ilyen tiltásokat a halálesetek számának csökkentése érdekében.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Új információkat közöltek a Gödöllő–Budapest (H8) és Csömör–Budapest (H9) HÉV-vonalak tervezett fejlesztéséről.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A kánikula pénteken tetőzhet, amikor a csütörtöki 35 fok után akár 38 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
Ősszel is rengetegen vágnak neki Európa nagyvárosainak, ám a zsúfolt terek, a tömegközlekedés és a népszerű turistalátványosságok a zsebtolvajok fő vadászterületei.
Melegebb légtömegek érkeznek Magyarországra, ami fokozatosan kiterjedő kánikulát hoz, de a hétvégén átmeneti lehűlés is várható.
Budapest Főváros Kormányhivatala újabb, a lehető legtöbb BKV-autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el, miután több busz is kigyulladt.
Idén szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok.
Ma reggel elindult a 274-es Csobajbusz, Budapest első igényvezérelt járata, amely a cinkotai HÉV-állomást köti össze a XVI. kerületi Csobaj-bánya térségével.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Csömörön egy pitbull terrier rátámadt egy fiatal férfira és kutyájára, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hétfőn a hűvös reggelt követően napközben napos idő várható gomolyfelhőkkel. Csapadék nem várható. A nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik.
Az európai turizmus újra növekedési pályára állt, de a szektor előtt továbbra is komoly kihívások állnak.
Utolsókat rúgja a nyár, de jövő héten még visszatér a kánikula: ezen a napon búghatnak fel újra a klímák
Kedden már akár 31 fok is lehet, de csütörtökre ér ide az igazi tikkasztó hőség.
Az iskolakezdés és a munka már a küszöbön, de mielőtt teljesen elmerülnénk az őszben, miért ne zárnánk le a nyarat egy utolsó pihentető hétvégével?
A Pénzcentrum 2025. augusztus 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hőhullámok, erdőtüzek okozta kiesés miatt a külföldi utazások költségei az egekbe szöknek, ezért egyre kevesebben engedhetik majd meg maguknak azokat.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.