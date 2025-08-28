2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Group of happy mature friends having fun while taking a selfie with cell phone in dining room.
Utazás

Kiderült, hol a legveszélyesebb szelfit készíteni: nem gondolnád, melyik ország került fel

Pénzcentrum
2025. augusztus 28. 13:41

Egy új tanulmány szerint India a legveszélyesebb ország a szelfikészítés szempontjából, ahol a világszerte történt halálos kimenetelű szelfibalesetek 40 százaléka következett be - számolt be a Daily Mail.

A The Barber Law Firm által készített kutatás feltárta, hogy 2014 márciusa és 2025 májusa között 332 ember vesztette életét szelfizés közben vagy mások szelfijén való szereplés miatt. Az áldozatok többsége fiatal (89,2%) és férfi (66,6%) volt. India vezeti a listát, ahol 214 halálesetet és 57 sérülést regisztráltak szelfizés közben. A kutatók szerint ezt a veszélyes infrastruktúrához (vasúti sínek, sziklapárkányok) való könnyű hozzáférés és az erős közösségimédia-kultúra kombinációja okozza.

Az Egyesült Államok a második helyen áll 45 esettel (37 haláleset, 8 sérülés), míg Oroszország a harmadik 19 balesettel. A további helyeken Pakisztán (16 haláleset), Ausztrália (13 haláleset, 2 sérülés), Indonézia (14 haláleset), Kenya és az Egyesült Királyság (egyaránt 13 haláleset), valamint Spanyolország és Brazília (szintén 13-13 haláleset) szerepel.

A kutatók szerint a szelfizés közben bekövetkezett halálesetek 46 százalékát tetőkről, sziklákról vagy magas építményekről való lezuhanás okozza. Az esetek száma folyamatosan növekszik, csak az elmúlt hónapokban is több tragikus baleset történt, például egy 48 éves férfi 30 métert zuhant a Kanári-szigeteken egy hotelből, miközben szelfit készített.

A növekvő esetszámok miatt tudósok "szelfi-tilalmi zónák" létrehozását javasolják világszerte. Indiában már több népszerű turisztikai helyszínen bevezettek ilyen tiltásokat a halálesetek számának csökkentése érdekében.
Címlapkép: Getty Images
