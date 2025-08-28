2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Balesetet okozott a focista: hat meccsre kaszálták el, ez komoly érvágás a csapatának

2025. augusztus 28. 13:14

A Kansas City Chiefs elkapója, Rashee Rice hat mérkőzéses eltiltást kapott az NFL-től a liga magatartási szabályzatának megsértése miatt, miután bűnösnek vallotta magát egy több járművet érintő balesetben - írta a BBC.

Az NFL bejelentette, hogy a 25 éves játékos fizetés nélküli eltiltást kapott, és nem fellebbezhet a döntés ellen. Az eltiltás ideje alatt Rice nem vehet részt a Chiefs edzésein sem.

A büntetés egy 2024 márciusában Dallasban történt baleset következménye, amelyben több személy is megsérült. Rice két harmadik fokú bűncselekmény vádjában vallotta magát bűnösnek, és 30 napos felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Az eltiltás miatt Rice kihagyja a Chiefs szezonnyitó mérkőzését a Los Angeles Chargers ellen São Paulóban szeptember 5-én, valamint a Philadelphia Eagles, New York Giants, Baltimore Ravens, Jacksonville Jaguars és Detroit Lions elleni találkozókat is.

A játékos csak a 7. héten, október 19-én térhet vissza a Las Vegas Raiders elleni mérkőzésen. Az NFL eredetileg a szezon több mint felére szóló eltiltást fontolgatott, de végül megegyezésre jutott az NFL Játékosok Szövetségével a büntetés időtartamáról.

Rice a 2024-es szezon negyedik mérkőzésén szezonvéget jelentő sérülést szenvedett, miután kiemelkedő újonc évet zárt 2023-ban 79 elkapással, 938 yarddal és hét touchdownnal. A múlt havi ítélethirdetést követően Rice bocsánatot kért "a vétlen sofőröknek és családjaiknak okozott károkért", és ígéretet tett, hogy mindent megtesz az érintettek kártalanításáért.
Címlapkép: Getty Images
