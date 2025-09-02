2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
Veszélyes és ijesztő bűnözőt bilincsel meg egy rendőr
Beismerte bűnösségét az Árpád hídi gázoló: elképesztő, amit a bíróság előtt állított az ámokfutó

2025. szeptember 2. 14:05

Beismerte bűnösségét mindkét vádlott a 2023. július 1-jén történt Árpád hídi gázolás ügyében a Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülésén – derült ki a bírósági tárgyaláson. Az eset során egy 26 éves kerékpáros vesztette életét. Mindkét férfi azonban fenntartotta a jogát a teljes tárgyalásra, amely novemberben folytatódik.

A Telex azt írta, a vád szerint a 36 éves B. Dávid vezette a közel 700 lóerős, tuningolt Mercedes E63S AMG-t, amely a hídon, az éjfél utáni órákban spontán gyorsulási versenybe kezdett két BMW-vel. A Mercedes körülbelül 137-147 km/óra sebességgel haladt, amikor a sofőr elvesztette az uralmát az autó felett – részben azért, mert kikapcsolta a menetstabilizáló rendszert. A jármű átszakította a korlátot, és elgázolta a szabályosan közlekedő kerékpárost, aki később belehalt sérüléseibe.

A baleset következtében a Mercedes felborult, a mögötte haladó BMW-k közül az egyik nekiütközött. A BMW-t L. Márton vezette, aki a vádemelés során tagadta, hogy gyorsulási versenyben vett volna részt, ugyanakkor beismerte bűnösségét a baleset gondatlan okozásában.

Az ügyészség a Mercedes sofőrje ellen halált okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt letöltendő fogházbüntetést, valamint végleges járművezetéstől eltiltást indítványozott. A BMW vezetője ellen felfüggesztett fogház- és pénzbüntetést, valamint ideiglenes vezetéstől eltiltást kértek.

A Mercedes vezetőjét korábban többször is elmarasztalták közlekedési szabálysértések miatt, és a baleset időpontjában 13 előéleti pontja volt. A bírósági tárgyalások egyik fontos része lesz a vezetési alkalmasságának megállapítása.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #bmw #mercedes #vád #balesetveszély

