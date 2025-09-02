Bár az állam minden tanulónak köt alapszintű biztosítást, ez nagyon alacsony összegű fedezetet nyújt. Megnéztük, ezen felül milyen lehetőségei vannak a szülőknek.
Beismerte bűnösségét az Árpád hídi gázoló: elképesztő, amit a bíróság előtt állított az ámokfutó
Beismerte bűnösségét mindkét vádlott a 2023. július 1-jén történt Árpád hídi gázolás ügyében a Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülésén – derült ki a bírósági tárgyaláson. Az eset során egy 26 éves kerékpáros vesztette életét. Mindkét férfi azonban fenntartotta a jogát a teljes tárgyalásra, amely novemberben folytatódik.
A Telex azt írta, a vád szerint a 36 éves B. Dávid vezette a közel 700 lóerős, tuningolt Mercedes E63S AMG-t, amely a hídon, az éjfél utáni órákban spontán gyorsulási versenybe kezdett két BMW-vel. A Mercedes körülbelül 137-147 km/óra sebességgel haladt, amikor a sofőr elvesztette az uralmát az autó felett – részben azért, mert kikapcsolta a menetstabilizáló rendszert. A jármű átszakította a korlátot, és elgázolta a szabályosan közlekedő kerékpárost, aki később belehalt sérüléseibe.
A baleset következtében a Mercedes felborult, a mögötte haladó BMW-k közül az egyik nekiütközött. A BMW-t L. Márton vezette, aki a vádemelés során tagadta, hogy gyorsulási versenyben vett volna részt, ugyanakkor beismerte bűnösségét a baleset gondatlan okozásában.
Az ügyészség a Mercedes sofőrje ellen halált okozó közúti baleset gondatlan okozása miatt letöltendő fogházbüntetést, valamint végleges járművezetéstől eltiltást indítványozott. A BMW vezetője ellen felfüggesztett fogház- és pénzbüntetést, valamint ideiglenes vezetéstől eltiltást kértek.
A Mercedes vezetőjét korábban többször is elmarasztalták közlekedési szabálysértések miatt, és a baleset időpontjában 13 előéleti pontja volt. A bírósági tárgyalások egyik fontos része lesz a vezetési alkalmasságának megállapítása.
A személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának átlagos díja az előző negyedévhez képest 2,4 százalékkal csökkent a II. negyedévben.
A bérlők és a bérbeadók számára egyaránt fontos, hogy tisztázzák, milyen lakásbiztosítás védi az ingatlant és a benne található ingóságokat.
A magyar utazók zöme továbbra is Európán belül nyaral, elsősorban autóval, és az utazás előtt néhány nappal – vagy sokszor az indulás napján – köti...
2025. július 7-8-án az országot megrázó vihar az elmúlt 20 év legnagyobb kárterhelését okozta az egyik hazai biztosítónál.
A nyár első két hónapjában 716 forint volt a megkötött utasbiztosítások átlagdíja, ami szinte teljesen megegyezik az az előző év hasonló időszakában mért szinttel.
A szakember hangsúlyozta, hogy a megfelelő biztosítási összeg kulcsfontosságú, mivel az alulbiztosítás korlátozhatja a kártérítés mértékét.
Egy friss kutatás szerint a közösségi média nemcsak inspirációs forrás, hanem döntő tényező is az úti cél kiválasztásában.
Az egyik hazai biztosításközvetítő adatai szerint az első félévben megkötött lakásbiztosítási szerződések átlagdíja 46 700 forint volt.
Tavaly óta kötelező felelősségbiztosítást kell kötni bizonyos elektromos rollerekre.
Július eleji viharok rekordmennyiségű kárbejelentést hoztak az Alfa Biztosítónak, a kárösszeg meghaladja az 1,5 milliárdot.
Egy nyaralás pillanatok alatt rémálomba fordulhat – ezt saját bőrén tapasztalta meg egyik olvasónk, aki Horvátországban lett rosszul a nagy melegben.
Az ellenőrzés nehézségei miatt piaci becslések szerint országos szinten csupán az érintett járművek harmada rendelkezik az előírt biztosítással.
Letarolta az országot a vihar: brutális károkról érkeznek a jelentések, milliárdokban mérik a veszteséget
Több mint 45 ezer lakásban keletkezett kár, közel 9,5 milliárd forintnyi veszteséget hozott a vihar három nap alatt.
Megemelt létszámmal, három napja megállás nélkül dolgozik az E.ON Hungária Csoport, hogy a hétfői vihar után minden ügyfélnél visszaállítsák az áramszolgáltatást.
A legtöbb kárbejelentés Pest, Hajdú-Bihar; illetve Csongrád vármegyéből érkezett a biztosítóhoz.
Az elmúlt évek legnagyobb összegű kifizetése között több esetben villámcsapás volt a főszereplő.
Rengeteg lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett kedd estig a K&H-hoz az előző napokban az országon átvonuló zivatarlánc miatt.
Több mint 5700 kárbejelentés érkezett július 9-én délelőttig az egyik hazai biztosítóhoz: a keddi viharok által okozott kár nagysága elérheti a 850 millió forintot.
