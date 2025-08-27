Ma reggel elindult a 274-es Csobajbusz, Budapest első igényvezérelt járata, amely a cinkotai HÉV-állomást köti össze a XVI. kerületi Csobaj-bánya térségével.
Iszonyú rollerbaleset Kaposváron: életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány
Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett - erről a rendőrség hivatalos oldala tájékoztatott.
Mint a cikkükben írják, augusztus 24-én 23 óra körül Kaposváron, a Zárda utcában több fiatalkorú közlekedett nagy teljesítményű elektromos rollerekkel a Kossuth tér irányába, amikor egyikük elesett. Társai odasiettek hozzá és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették a rollereket a Zárda közben - mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával -, majd gyalogosan visszatértek a sérülthöz.
A helyszínre érkező rendőröknek a fiatalok azt mondták, hogy épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, azonban később beismerték, hogy ők is rollerrel közlekedtek. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől.
A balesetet szenvedő 13 éves lányt - aki szintén nem rendelkezett vezetői engedéllyel és bukósisakot sem viselt - életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.
Az eset kapcsán a közösségi médiában többen annak adtak hangot, hogy nem értik, egy ilyen helyzetben miért „büntet” a rendőr. A rendőrség azt írja: védőfelszerelések nélkül olyan, nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, amiknek a vezetése már engedélyhez kötött, meglehetősen veszélyes dolog közlekedni - a lány nem is használhatta volna a 45 km/h végsebességű rollert, hiszen az segédmotoros kerékpárnak minősül, amit 14 év alatti személy nem vezethet.
Világszerte továbbra is több milliárd ember nélkülözi a biztonságos ivóvízhez, szennyvízelvezetéshez és alapvető higiéniai szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Egy új kutatás szerint a lányok enyhébb autizmus tünetei miatt milliók maradhatnak diagnosztálatlanul, ami jelentős kezelési hiányosságokhoz vezethet
A szakértők szerint a nem megfelelően képzett, orvosi végzettség nélküli technikusok által végzett beavatkozások számos problémát okozhatnak.
A mesterséges intelligencia segítségével készült kamu videókból egyre több van.
Tudtad, hogy Magyarország digitális egészségügyi rendszere fejlettebb, mint az EU-átlag? Nézd meg, mi működik jól, és hol van még tér a fejlődésre!
Súlyos látlelet a magyarokról: tízből kilenc ember mindennap szenved, mégis alig vesz igénybe terápiát
A magyar lakosság 95,6 százaléka tapasztal mozgásszervi panaszokat, és ezek túlnyomó része krónikus jellegű.
Július végétől októberig tart a parlagfű pollenszórása, amelyre hazánkban minden tizedik ember érzékeny.
Nem kell feltétlenül órákat a konyhában tölteni, hogy feldobjuk az iskolába készített harapnivalókat.
Az illetőt a feljárattól nagyjából ötven méterre, körülbelül huszonöt-harminc méter magasan találták meg a hegyoldalon.
Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.
Az életkorral összefüggő krónikus betegségek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, amit eszel és a testsúlyodhoz.
A hűvösebb idő, a hosszabb utazás vagy a fokozott fizikai igénybevétel miatt könnyebben jelentkezhetnek kisebb betegségek vagy sérülések.
Jobb, ha most odafigyelünk egy ideig, hol és mennyi ideig tartózkodunk a szabadban, különösen a kültéri sportok esetében.
Az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkoholos befolyásoltság is.
Újra felbukkant a rettegett betegség, emberben mutatták ki a pestist: komoly lépéseket tettek a hatóságok
Az Egyesült Államokban évente átlagosan hét ember fertőződik meg a betegséget okozó Yersinia pestis baktériummal.
Tömegek lélegezhetnek fel hamarosan: nem tart sokáig a szenvedés enyhülése, pokol vár rengeteg magyarra
A hétvégén ismét emelkedik a pollenszint: a szél és a száraz idő újra súlyosbíthatja az allergiás tüneteket.
A TikTok belső videóin alkalmazottak aggodalmaikat fejezték ki a platform algoritmusának fiatalokra gyakorolt káros hatásairól.
Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész beszámolt szívműtétje utáni állapotáról és felépüléséről.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.