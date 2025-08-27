Iszonyú rollerbaleset Kaposváron: életveszélyesen megsérült egy 13 éves lány

Életveszélyes sérülésekkel kellett kórházba szállítani azt a 13 éves lányt, aki barátaival rollerezett Kaposváron nagy teljesítményű gépeken, és balesetet szenvedett - erről a rendőrség hivatalos oldala tájékoztatott.

Mint a cikkükben írják, augusztus 24-én 23 óra körül Kaposváron, a Zárda utcában több fiatalkorú közlekedett nagy teljesítményű elektromos rollerekkel a Kossuth tér irányába, amikor egyikük elesett. Társai odasiettek hozzá és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették a rollereket a Zárda közben - mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával -, majd gyalogosan visszatértek a sérülthöz.

A helyszínre érkező rendőröknek a fiatalok azt mondták, hogy épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, azonban később beismerték, hogy ők is rollerrel közlekedtek. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől.

A balesetet szenvedő 13 éves lányt - aki szintén nem rendelkezett vezetői engedéllyel és bukósisakot sem viselt - életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

Az eset kapcsán a közösségi médiában többen annak adtak hangot, hogy nem értik, egy ilyen helyzetben miért „büntet” a rendőr. A rendőrség azt írja: védőfelszerelések nélkül olyan, nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, amiknek a vezetése már engedélyhez kötött, meglehetősen veszélyes dolog közlekedni - a lány nem is használhatta volna a 45 km/h végsebességű rollert, hiszen az segédmotoros kerékpárnak minősül, amit 14 év alatti személy nem vezethet.