Fordulat a háborúban? Zelenszkij bejelentést tett a béketárgyalásokról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a hét második felében diplomáciai csapatai újabb tárgyalást tartanak az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról, írja a Portfolio.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy a hét második felében újabb találkozóra kerül sor az ukrán és az amerikai diplomáciai delegációk között. A megbeszélések fő témája a háború lezárása és a lehetséges béketárgyalások előkészítése lesz.

Az államfő arról is beszélt, hogy a mai napon Keith Kelloggal, Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottjával egyeztet majd egy lehetséges orosz–ukrán elnöki csúcstalálkozó megszervezéséről.

A tervezett találkozók ugyanakkor egyelőre bizonytalan kimenetelűek, mivel Moszkva továbbra sem fogadja el a Zelenszkij–Putyin csúcstalálkozó ötletét.

Az orosz vezetés korábban azt közölte, hogy egy ilyen eseménynek nincs realitása, mert véleményük szerint Zelenszkij nem legitim elnök, így nem tudna érvényes megállapodást kötni.