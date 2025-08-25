Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
Fordulat a háborúban? Zelenszkij bejelentést tett a béketárgyalásokról
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a hét második felében diplomáciai csapatai újabb tárgyalást tartanak az Egyesült Államokkal a háború lezárásáról, írja a Portfolio.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy a hét második felében újabb találkozóra kerül sor az ukrán és az amerikai diplomáciai delegációk között. A megbeszélések fő témája a háború lezárása és a lehetséges béketárgyalások előkészítése lesz.
Az államfő arról is beszélt, hogy a mai napon Keith Kelloggal, Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottjával egyeztet majd egy lehetséges orosz–ukrán elnöki csúcstalálkozó megszervezéséről.
A tervezett találkozók ugyanakkor egyelőre bizonytalan kimenetelűek, mivel Moszkva továbbra sem fogadja el a Zelenszkij–Putyin csúcstalálkozó ötletét.
Az orosz vezetés korábban azt közölte, hogy egy ilyen eseménynek nincs realitása, mert véleményük szerint Zelenszkij nem legitim elnök, így nem tudna érvényes megállapodást kötni.
A sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.
Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.
Kaja Kallas a BBC-nek adott interjút, ahol kijelentette, Putyin csapdát állított, és azt akarja, hogy ebbe belesétáljanak.
Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna
Kína ellenzi az USA India elleni vámjait, és szorosabb együttműködést sürget Indiával.
Az Auchant legutóbb 2023 novemberében érte hasonló támadás, amikor állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el.
A bíróság fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet.
Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába.
Putyin új békefeltételeket kínál Ukrajnának: a Donbasz teljes átadását, a NATO-csatlakozás feladását és a nyugati csapatok távoltartását követeli az orosz elnök.
A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről.
XIV. Leó pápa idén később Libanonba látogathat, ami első külföldi útja lenne májusi megválasztása óta.
Egy háborút lezáró megállapodás érdekében Ukrajnának valószínűleg fel kell adnia területeket - véli Csehország elnöke.
A dán állami postaszolgálat, a PostNord az év végén megszünteti levélkézbesítési szolgáltatását, miután a digitalizáció hatására drámaian visszaesett a levélforgalom.
Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború lezárását célzó béketárgyalások keretében, ami akár katonai jelenlétet is magában foglalhat.
Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen.
Róka fogta csuka, patthelyzet: a nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, ők meg fordítva.
A Kreml óvatos nyilatkozatai szerint távol van még egy Putyin–Zelenszkij találkozó, és Moszkva inkább Washingtont célozza.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.