A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.

Az orosz diplomácia vezetője a Rásszíja 24 televíziónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy ezeket a kérdéseket "sürgősen kezelni kell", különben "nem lehet beszélni hosszú távú megállapodásokról".

Lavrov értékelése szerint az Egyesült Államok valóban érdekelt a konfliktus olyan lezárásában, amely megakadályozná annak újbóli kirobbanását.

A külügyminiszter ugyanakkor nem részletezte, pontosan mit ért Oroszország biztonságának tiszteletben tartása alatt. Korábban, az ukrajnai invázió előtt Moszkva azt követelte a NATO-tól, hogy vonja ki nemzetközi műveleti csoportjait a Varsói Szerződés egykori tagállamainak területéről - közölte a Portfolio.