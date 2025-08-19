Számos kérdés továbbra is megválaszolatlan az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.
Az orosz diplomácia vezetője a Rásszíja 24 televíziónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy ezeket a kérdéseket "sürgősen kezelni kell", különben "nem lehet beszélni hosszú távú megállapodásokról".
Lavrov értékelése szerint az Egyesült Államok valóban érdekelt a konfliktus olyan lezárásában, amely megakadályozná annak újbóli kirobbanását.
A külügyminiszter ugyanakkor nem részletezte, pontosan mit ért Oroszország biztonságának tiszteletben tartása alatt. Korábban, az ukrajnai invázió előtt Moszkva azt követelte a NATO-tól, hogy vonja ki nemzetközi műveleti csoportjait a Varsói Szerződés egykori tagállamainak területéről - közölte a Portfolio.
Véget ért Donald Trump ukrajnai rendezéről tartott megbeszélése az európai vezetőkkel a Fehér Ház keleti termében
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
