Orosz S-200 Wega - nagyon nagy hatótávolságú, közepes és nagy magasságú föld-levegő rakéta a kék égbolt ellen.
Világ

A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 17:14

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.

Az orosz diplomácia vezetője a Rásszíja 24 televíziónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy ezeket a kérdéseket "sürgősen kezelni kell", különben "nem lehet beszélni hosszú távú megállapodásokról".

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Lavrov értékelése szerint az Egyesült Államok valóban érdekelt a konfliktus olyan lezárásában, amely megakadályozná annak újbóli kirobbanását.

A külügyminiszter ugyanakkor nem részletezte, pontosan mit ért Oroszország biztonságának tiszteletben tartása alatt. Korábban, az ukrajnai invázió előtt Moszkva azt követelte a NATO-tól, hogy vonja ki nemzetközi műveleti csoportjait a Varsói Szerződés egykori tagállamainak területéről - közölte a Portfolio.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #világ #orosz #kisebbség #külügyminiszter #háború #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #béke #oroszok

