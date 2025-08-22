Félelmetes figyelmeztetés érkezett az EU legfőbb diplomatájától, erre készülhet Putyin

Az Európai Unió külügyi vezetője figyelmeztetett, hogy nem szabad Ukrajnát területek feladására kényszeríteni egy jövőbeli békemegállapodás részeként Oroszországgal szemben, mivel szerinte ez valójában egy csapda lehet az orosz vezetés részéről, írta a BBC.

Kaja Kallas a BBC-nek adott interjújában kijelentette, hogy az, hogy Oroszország megtarthatja ukrán területeit, „egy olyan csapda, amelybe Putyin azt akarja, hogy belesétáljunk”.

A kelet-ukrajnai Donbasz régió régóta vitatott terület, ahonnan az elmúlt évtizedben 1,5 millió ukrán menekült el az orosz katonai agresszió miatt.

Ukrajna következetesen elutasította, hogy a békéért cserébe átadja a Donbaszt Oroszországnak, bár Donald Trump hangsúlyozta a "területcserék szükségességét". Kallas – akit a Kreml "körözési listájára" helyezett – részletesen beszélt az Ukrajnának nyújtandó "hiteles és erőteljes" biztonsági garanciákról is.

"A legerősebb biztonsági garancia egy erős ukrán hadsereg" – mondta, kiemelve annak fontosságát, hogy olyan garanciákat hozzanak létre, amelyek "nem csak papíron léteznek". Hozzátette, hogy a "hajlandók koalíciójának" tagállamai dönthetik el, pontosan mivel tudnak hozzájárulni, de még nem világos, milyen minőségben működnének ezek az erők.

Az EU kulcsfontosságú országainak vezetői, köztük Franciaország, Németország, Olaszország és Finnország képviselői, múlt héten csatlakoztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz a Fehér Házban tartott tárgyalásokon, napokkal azután, hogy Trump Alaszkában fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt.

Az alaszkai csúcstalálkozóról Kallas azt mondta, hogy Putyin "mindent megkapott, amit akart", és ez befolyásolni fogja a békemegállapodásra való hajlandóságát.

Olyan fogadtatásban részesült, amilyet akart, és elérte, hogy ne vezessenek be szankciókat. Putyin csak nevet, nem állítja le az öldöklést, hanem fokozza azt

– mondta Kallas. "Elfelejtjük, hogy Oroszország egyetlen engedményt sem tett."

Kétséges a Zelenszkij-Putyin találkozó

Közben Trump csütörtökön kéthetes időkeretet szabott az Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások értékelésére. "Azt mondanám, két héten belül tudni fogjuk, így vagy úgy" – nyilatkozta egy telefonos interjúban. "Ezután talán más irányt kell vennünk" – tette hozzá.

Zelenszkij azonban kétségbe vonta, hogy Putyin hajlandó lenne találkozni vele. Csütörtökön újságíróknak tett megjegyzéseiben azzal vádolta Oroszországot, hogy kerüli a két ország vezetői közötti találkozó "szükségességét". "Az Oroszországból érkező jelenlegi jelzések, őszintén szólva, tisztességtelenek. Próbálják elkerülni a találkozó szükségességét. Nem akarják befejezni ezt a háborút" – mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij nyomást gyakorolt a nyugati szövetségesekre is, mondván, Ukrajna szeretné "7-10 napon belül megérteni a biztonsági garanciák architektúráját". "Meg kell értenünk, melyik ország mire lesz kész az egyes konkrét pillanatokban" – tette hozzá.

Az ukrán elnök bírálta Oroszország csütörtök reggeli jelentős légitámadását, mondván, úgy viselkedik, mintha nem lennének globális erőfeszítések a háború megállítására. Tizenegy különböző helyszínt ért támadás Ukrajnában, legalább egy ember meghalt, és több mint egy tucat megsebesült a lengyel határhoz közeli nyugati városban, Lvivben.

Több európai vezető is osztotta az EU és Ukrajna véleményét Putyin békemegállapodásra való hajlandóságának hiányáról. Alexander Stubb finn elnök szerint Putyinban "ritkán lehet megbízni", és szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy végül beleegyezne egy kétoldalú találkozóba Zelenszkijjel. Emmanuel Macron francia elnök "ragadozónak és ajtónk előtt álló szörnynek" nevezte az orosz vezetőt, és kifejezte "legnagyobb kétségét" azzal kapcsolatban, hogy hajlandó lenne a béke érdekében dolgozni.

