katonának öltözött személy jobb kezével egy katonai motoros sisakot tart a második világháborúból származó védőszemüveggel
Világ

Aggasztó kijelentést Trump elnöktől: lehet, hogy Putyin mégsem akar békét?

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 17:40

Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg nem akar megállapodást kötni az ukrajnai háború befejezéséről, ami "nehéz helyzetet" teremtene Oroszország számára.

Trump a Fox News műsorában kijelentette, hogy a következő két hétben kiderül, Putyin hogyan viszonyul a béketárgyalásokhoz. Az amerikai elnök ismét kizárta, hogy amerikai csapatokat küldenének Ukrajnába, és nem részletezte, milyen biztonsági garanciákat ajánlana Kijevnek egy esetleges háború utáni rendezés során.

"Nem hiszem, hogy probléma lenne (a békemegállapodás elérése), őszintén szólva. Szerintem Putyin belefáradt. Szerintem mindannyian belefáradtak, de sosem lehet tudni" – mondta Trump, aki korábban azzal fenyegetett, hogy további szankciókat vezet be Oroszország és az orosz olajat vásárló országok ellen, ha Putyin nem köt békét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hétfői washingtoni találkozót "jelentős előrelépésnek" nevezte a háború befejezése felé, és reményét fejezte ki egy háromoldalú találkozó létrejöttére Putyin és Trump részvételével a következő hetekben. A csúcstalálkozón Zelenszkijt több európai szövetséges vezető is elkísérte - jelentette a Reuters.

Miközben Washingtonban tárgyaltak, Oroszország 270 drónt és 10 rakétát indított Ukrajna ellen egy éjszakai támadás során – közölte az ukrán légierő. Ez volt a legnagyobb támadás ebben a hónapban. Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint Oroszország a közép-ukrajnai Poltava régió energetikai létesítményeit vette célba, ahol az ország egyetlen olajfinomítója található.

Kapcsolódó cikkeink:

Oroszország ugyanakkor kedden visszaadta 1000 elesett ukrán katona holttestét, míg Moszkva 19 saját katonájának maradványait kapta vissza – közölték ukrán tisztviselők.

John Foreman, Nagy-Britannia korábbi kijevi és moszkvai védelmi attaséja szerint a hétfői csúcstalálkozó pozitív fejlemény volt, de továbbra is nagy a bizonytalanság a biztonsági garanciák természetét és az Egyesült Államok pontos szándékait illetően.

Oroszország nem tett kifejezett ígéretet egy Putyin és Zelenszkij közötti találkozóra. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden kijelentette, hogy Moszkva nem utasít el semmilyen formátumot az ukrajnai békéről szóló tárgyalásokhoz, de az állami vezetők bármilyen találkozóját "a lehető legnagyobb alapossággal kell előkészíteni".

Putyin korábban kijelentette, hogy Oroszország nem tűri el a NATO-szövetség csapatainak jelenlétét Ukrajnában, és nem mutatott hajlandóságot arra, hogy visszalépjen területi követeléseitől, beleértve azokat a területeket is, amelyek nem állnak orosz katonai ellenőrzés alatt.
Címlapkép: Getty Images
#oroszország #putyin #világ #ukrán #orosz #trump #támadás #elnök #háború #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #béke #amerikai #zelenszkij

