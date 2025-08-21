2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Fagyos üzenet a Kremltől: lehet, hogy soha nem lesz Putyin-Zelenszkij találkozó?

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 09:43

Bár a Fehér Házban hétfőn látszólag egyetértés született az orosz-ukrán konfliktus rendezésének következő lépéséről – egy kétoldalú találkozóról Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között –, a későbbi orosz reakció már nem ezt tükrözte, jelentette a CNN.

Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója újságíróknak nyilatkozva mindössze annyit közölt, hogy "megvitatták azt az elképzelést, hogy érdemes lenne megvizsgálni az orosz és ukrán felek képviselői szintjének emelését". Sem az elnökök nevét nem említette, sem arra nem utalt, hogy a "képviselők" szintje az elnökökig emelkedhetne.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter később valamivel engedékenyebb hangot ütött meg egy állami televíziónak adott interjúban: "Nem utasítunk el semmilyen együttműködési formát – sem kétoldalút, sem háromoldalút". Ugyanakkor hozzátette: "A legfelsőbb tisztviselőket érintő kapcsolatfelvételt a legnagyobb gondossággal kell előkészíteni."

A CNN szerint a Kreml nyelvén ez azt jelenti, hogy messze állnak attól, hogy beleegyezzenek egy ilyen találkozóba, ami nem meglepő. Putyin indította el ezt a háborút az ukrán területek (a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok) egyoldalú elismerésével. Korábban kijelentette, hogy Ukrajna "Oroszország történelmének, kultúrájának és szellemi terének elidegeníthetetlen része", és elszakadása Oroszországtól történelmi hiba.

Orysia Lutsevich, a Chatham House Oroszország és Eurázsia programjának igazgatója szerint ha ez a találkozó létrejönne, Putyinnak "el kellene fogadnia azt a kudarcot, hogy leül egy olyan ország elnökével, akit viccnek tart, és amely ország szerinte nem is létezik".

Ez hatalmas fordulat lenne a hangnemben, amit nehéz lenne megmagyarázni az orosz népnek.

Putyin annyira átmosta az oroszok agyát az állami televízió segítségével, hogy Zelenszkij náci, hogy Ukrajna a Nyugat bábállama... hogy Zelenszkij illegitim, miért beszélne hirtelen vele?

– érvel Lutsevich.

A Kreml nemcsak rendszeresen megkérdőjelezi az ukrán vezető legitimitását, hanem legújabb "béke" memorandumában azt követeli, hogy Ukrajna tartson választásokat, mielőtt bármilyen békeszerződést aláírnának. Putyin és más orosz tisztviselők ritkán említik Zelenszkijt név szerint, inkább a gúnyos "kijevi rezsim" megnevezést használják.

Tatiana Stanovaya, a Carnegie Russia Eurasia Center vezető munkatársa szerint bár Putyin nem tekinti kritikus fontosságúnak a Zelenszkijjel való találkozót egy olyan háborúban, amely Oroszország számára inkább a Nyugattal való szembenállásról szól, mint Ukrajnáról, mégis vállalhatja a találkozót, ha úgy gondolja, sikeres lenne.

"A kulcsfontosságú követeléseknek az asztalon kell lenniük, és Zelenszkijnek hajlandónak kell lennie ezekről beszélni" – nyilatkozta Stanovaya a CNN-nek. Zelenszkij eddig elutasította ezeket a kulcsfontosságú követeléseket, amelyek közé tartozik az Ukrajna által még ellenőrzött területek feladása. Putyin azonban Trumpot tekinti a kulcsnak ennek megváltoztatásához.

Új diplomáciai front nyílt: biztonsági garanciák kerültek előtérbe a béketárgyalások helyett
Új diplomáciai front nyílt: biztonsági garanciák kerültek előtérbe a béketárgyalások helyett
Számos kérdés továbbra is megválaszolatlan az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.

"Trumpot úgy látják, mint az orosz rendezési elképzelés elősegítőjét, és ennek érdekében az Egyesült Államoknak együtt kell működnie Kijevvel, hogy rugalmasabbá tegyék őket, nyitottabbá az orosz követelésekre" – magyarázta a szakértő.

Stanovaya szerint Oroszország megpróbálhatja az USA-t a maga oldalán tartani azzal, hogy Usakov javaslatának megfelelően egy újabb isztambuli tárgyalási fordulót javasol, de magasabb szintű delegációval. Putyin azonban nem kockáztatja meg, hogy "csapdába essen" azzal, hogy leül Zelenszkijjel, csak hogy aztán minden követelését elutasítsák.

Putyinnak jelenleg nincs oka engedni. Anélkül, hogy bármilyen engedményt tett volna, jutalomként megkapta az alaszkai csúcstalálkozót, Trump elejtette a tűzszüneti követelést a béketárgyalások előtt, és eddig minden szankciós ultimátum összeomlott. Miközben augusztusban kissé visszafogta az ukrán városok elleni éjszakai dróntámadások mértékét, hétfő éjjel Oroszország ismét fokozta azokat, 270 drónt és 10 rakétát indítva.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA 
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #tárgyalás #donald trump #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #kreml

