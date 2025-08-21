A Kreml óvatos nyilatkozatai szerint távol van még egy Putyin–Zelenszkij találkozó, és Moszkva inkább Washingtont célozza.
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretett tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen, miközben Zelenszkij elnök lehetséges helyszíneket javasolt a Putyinnal folytatandó béketárgyalásokra- tudósított a BBC.
Az ukrán tisztviselők szerint Oroszország több száz drónt és rakétát indított Nyugat-Ukrajna ellen az éjszaka folyamán. A támadások Zaporizzsját, Dnyipropetrovszkot és Lvivet is érintették, ahol egy ember életét vesztette és többen megsérültek.
Andrii Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy a támadások rávilágítanak a diplomáciai erőfeszítések és az erősebb légvédelem kritikus fontosságára a háború lezárása érdekében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Svájcot, Ausztriát vagy Törökországot javasolta a Vlagyimir Putyinnal folytatandó esetleges béketárgyalások helyszínéül. A háromoldalú, amerikai közvetítéssel zajló találkozó lehetősége azután merült fel, hogy Donald Trump amerikai elnök találkozott Putyinnal Alaszkában, majd fogadta Zelenszkijt és más európai vezetőket a Fehér Házban. Zelenszkij kijelentette, hogy kész találkozni Putyinnal "bármilyen formátumban".
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter csütörtökön Budapestet ajánlotta fel a csúcstalálkozó lehetséges helyszínéül.
Csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján Zelenszkij nem reagált a magyar ajánlatra, de elmondta, hogy arra kérte Trumpot, gyakoroljon nyomást Magyarországra, hogy ne akadályozza Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait.
Trump megígérte, hogy csapata dolgozni fog ezen
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- mondta. Az ukrán vezető azt is közölte, hogy az orosz erők a déli frontvonalnál, a Zaporizzsjai régióban gyülekeznek. "Látjuk, hogy csapataik egy részét továbbra is a kurszki irányból Zaporizzsja felé csoportosítják át" - jelentette ki.
Az ukrán légierő szerint Oroszország éjszakai támadása során 614 légi eszközt vetett be, amelyek közül 577-et sikerült megsemmisíteni. Szibiha külügyminiszter közölte, hogy a támadás drónok, hiperszonikus, ballisztikus és cirkáló rakéták kombinációjából állt. "Az egyik rakéta eltalált egy jelentős amerikai elektronikai gyártót a legnyugatibb régiónkban, ami súlyos károkat és áldozatokat okozott" - írta a külügyminiszter csütörtökön a közösségi médiában.
Róka fogta csuka, patthelyzet: a nyugati világ évtizedek óta brutális ipari kémkedéssel, kémek százezreinek „munkába állásával” vádolja Kínát, ők meg fordítva.
A jegybank számított a 3,8%-os általános inflációra, de a szolgáltatási árak esetében csak 4,9%-os emelkedést várt.
Trump korábban bejelentette, hogy vezetői szintű tárgyalásokat kezdeményez Oroszország és Ukrajna között.
Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.
Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg nem akar megállapodást kötni az ukrajnai háború befejezéséről,
Oroszország csak akkor köthet hosszú távú békemegállapodást Ukrajnával, ha biztosítják az orosz biztonsági érdekeket és az oroszajkú kisebbség jogait.
Számos kérdés továbbra is megválaszolatlan az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban.
Az olajárak estek, mivel a befektetők mérlegelik annak lehetőségét, hogy a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az orosz nyersolajra vonatkozó szankciók feloldásához vezethetnek.
Oroszország nagyszabású dróntámadást hajtott végre Kremenchuk városa ellen.
A Barátság kőolajvezeték hétfői támadás miatti leállása után folyamatban van a helyreállítás a Mol közlése szerint.
Öt ember halt meg New York Harlem kerületében, és 14-en kórházba kerültek, miután legionáriusbetegséggel fertőződtek meg.
Véget ért Donald Trump ukrajnai rendezéről tartott megbeszélése az európai vezetőkkel a Fehér Ház keleti termében
Görögország több mint 120 migránst tartóztatott fel Kréta szigeténél, miközben az ország szigorítja a menekültügyi szabályozást és felfüggesztette a menedékkérelmek befogadását.
Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki.
Kína hat hónappal meghosszabbította az Európai Unióból származó tejtermékek támogatásával kapcsolatos vizsgálatát.
Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása miatt.
A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.
A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.