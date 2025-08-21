2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
Danube River at Mohacs in South Hungary
Világ

Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretett tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 11:41

Oroszország az elmúlt hetek egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Nyugat-Ukrajna ellen, miközben Zelenszkij elnök lehetséges helyszíneket javasolt a Putyinnal folytatandó béketárgyalásokra- tudósított a BBC.

Az ukrán tisztviselők szerint Oroszország több száz drónt és rakétát indított Nyugat-Ukrajna ellen az éjszaka folyamán. A támadások Zaporizzsját, Dnyipropetrovszkot és Lvivet is érintették, ahol egy ember életét vesztette és többen megsérültek.

Andrii Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy a támadások rávilágítanak a diplomáciai erőfeszítések és az erősebb légvédelem kritikus fontosságára a háború lezárása érdekében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Svájcot, Ausztriát vagy Törökországot javasolta a Vlagyimir Putyinnal folytatandó esetleges béketárgyalások helyszínéül. A háromoldalú, amerikai közvetítéssel zajló találkozó lehetősége azután merült fel, hogy Donald Trump amerikai elnök találkozott Putyinnal Alaszkában, majd fogadta Zelenszkijt és más európai vezetőket a Fehér Házban. Zelenszkij kijelentette, hogy kész találkozni Putyinnal "bármilyen formátumban".

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter csütörtökön Budapestet ajánlotta fel a csúcstalálkozó lehetséges helyszínéül.

Csütörtök reggeli sajtótájékoztatóján Zelenszkij nem reagált a magyar ajánlatra, de elmondta, hogy arra kérte Trumpot, gyakoroljon nyomást Magyarországra, hogy ne akadályozza Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait.

Trump megígérte, hogy csapata dolgozni fog ezen

- mondta. Az ukrán vezető azt is közölte, hogy az orosz erők a déli frontvonalnál, a Zaporizzsjai régióban gyülekeznek. "Látjuk, hogy csapataik egy részét továbbra is a kurszki irányból Zaporizzsja felé csoportosítják át" - jelentette ki.

Az ukrán légierő szerint Oroszország éjszakai támadása során 614 légi eszközt vetett be, amelyek közül 577-et sikerült megsemmisíteni. Szibiha külügyminiszter közölte, hogy a támadás drónok, hiperszonikus, ballisztikus és cirkáló rakéták kombinációjából állt. "Az egyik rakéta eltalált egy jelentős amerikai elektronikai gyártót a legnyugatibb régiónkban, ami súlyos károkat és áldozatokat okozott" - írta a külügyminiszter csütörtökön a közösségi médiában.

Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #putyin #világ #tárgyalás #drón #támadás #szijjártó #külügyminiszter #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

11:41
11:36
11:14
11:04
10:45
