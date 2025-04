Ezt is elintézte a vámtornádó: drágulás vár a magyarok kedvenc mosóporára, samponjára is

A Procter & Gamble áremeléseket jelentett be, miután a vállalat 1,5 milliárd font - aktuális árfolyamon 713 milliárd forint - veszteségre számít a vámháborúk következtében - közölte a Grocrey Gazette. A háztartási termékeket gyártó óriáscég közlése szerint Donald Trump amerikai elnök vámháborúja bizonytalanságot teremtett a fogyasztók körében és megnehezítette a globális kereskedelmi környezetet.

A vállalat, amely olyan népszerű márkák tulajdonosa, mint az Always, Ariel, Duracell, Head and Shoulders, Olay és Oral-B, kénytelen lesz áremeléseket végrehajtani és költségcsökkentő intézkedéseket bevezetni a vámok rövid távú hatásainak enyhítésére. Andre Schulten pénzügyi igazgató egy sajtótájékoztatón elmondta: "Minden rendelkezésünkre álló eszközt be kell vetnünk, hogy mérsékeljük a vámok hatását a költségszerkezetünkre és a Procter & Gamble-re."

A hosszú távú tervek között szerepel, hogy a vállalat nem szerez be nyersanyagokat Kínából, bár a pénzügyi igazgató rámutatott, hogy ezt nehéz lenne megvalósítani az alternatív beszerzési források hiánya miatt. A cég közlése szerint importjának mindössze 10%-a származik Kínából, de az Egyesült Államok által kivetett 145%-os importvámok miatt ennek jelentősége megnőtt. Schulten hozzátette, hogy a várható teljes veszteség 1,5 milliárd font lesz.

A bejelentés a Procter & Gamble harmadik negyedéves eredményeinek közzétételekor történt, amikor a vállalat lefelé módosította értékesítési előrejelzését. Az új prognózis szerint az eladások "körülbelül" a tavalyi szinten maradnak, szemben a korábbi 2-4%-os növekedési céllal. A 2025. március 31-én záruló három hónapban a P&G éves értékesítése 19,8 milliárd dollárra csökkent, ami 300 millió dollárral marad el a harmadik negyedévre előrejelzett eredménytől.