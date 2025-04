Óriási fejetlenség jöhet Trump vámháborúja miatt az USA-ban: szorító satuba kerülhet a jegybank is?

Trump új globális vámjai megrázták a piacokat, és komoly dilemmát okoznak a Fed számára. A jegybanknak most azt kell mérlegelnie, hogy az intézkedések inkább inflációt gerjesztenek vagy recessziót hoznak. A bizonytalanság közepette egyre többen számítanak idei kamatcsökkentésre.

Miközben az Egyesült Államok új, átfogó vámjai világszerte életbe léptek és megrázták a piacokat, Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke pénteken csatlakozik a jegybankon belüli egyre élénkebb vitához arról, hogy a Trump-adminisztráció új intézkedései inkább az infláció növekedését vagy a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás olyan mértékű visszaesését eredményezik-e, amelyre a Fed-nek is reagálnia kell - írja a Reuters.

Az amerikai jegybank által néhány hete még ideálisnak tartott helyzet — a folytatódó gazdasági növekedés és csökkenő infláció kombinációja — kockázatokkal kezd telítődni, különösen azóta, hogy Kína bejelentette a megtorló intézkedéseket: 34%-os vámot minden amerikai termékre, a technológiai ipar számára kulcsfontosságú ásványok exportjának korlátozását, valamint egyéb intézkedéseket, például az amerikai csirkék importjának korlátozását — utalva Donald Trump vidéki, agrárállamokban élvezett támogatottságára.

A globális részvénypiacok továbbra is estek. Az adminisztráció tisztségviselői eddig lekicsinyelték a részvénypiaci zuhanást — amely a COVID–19 világjárvány kezdete óta a legnagyobb —, mondván, hogy ez a jövőbeni amerikai gazdasági előnyök érdekében szükséges áldozat. A többi ország megtorlása — jelen esetben az Egyesült Államok egyik legnagyobb kereskedelmi partnere részéről, amelyet republikánus és demokrata politikusok egyaránt sokszor bíráltak — az egyik olyan csatorna, amelyen keresztül a Fed szerint Trump importvámjai tartós inflációt idézhetnek elő.

A lassuló növekedésre vonatkozó várakozásokkal együtt ez különösen nehéz helyzetbe hozhatja a Fed-et, amelynek feladata az infláció évi 2%-os szinten tartása és a maximális foglalkoztatottság elérése.

A munkaerőpiac továbbra is stabil. A pénteken, Powell beszéde előtt közzétett adatok szerint a vállalatok márciusban 228 ezer új munkahelyet hoztak létre — többet, mint az utóbbi időszakban, annak ellenére, hogy a szövetségi kormányzati foglalkoztatás enyhén csökkent. Az előző hónapok adatait lefelé módosították, és a munkanélküliségi ráta 4,2%-ra nőtt a munkaerőpiacra belépők számának emelkedése miatt.

Powell megjegyzései kiegészítik majd kollégáinak legutóbbi nyilatkozatait, amelyekben egyre nagyobb aggodalmat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy a gazdaság ellentétes irányú hatások kereszttüzébe kerülhet: a magas vámok árfelhajtó hatása mellett a gyengülő bizalom és az ársokk visszavetheti a növekedést és a fogyasztást.

Bár nem klasszikus "stagflációról" van szó, Adriana Kugler Fed-kormányzó a héten úgy fogalmazott: „Már most is láthatóak az infláció emelkedésének kockázatai és bizonyos valós áremelkedések... Lehet, hogy idővel egyfajta lassulás is megjelenik a gazdaság egészében.”

Philip Jefferson, a Fed alelnöke csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a „kereskedelem körüli jelentős bizonytalanság” visszafoghatja a háztartások és vállalatok költekezését, míg Lisa Cook kormányzó azt mondta, hogy az inflációs várakozások már a kereskedelmi bejelentések előtt is emelkedtek.

Húzd meg, ereszd meg

A lap szerint a lassabb növekedés és az emelkedő árak közti egyensúlytalanság valószínűleg arra készteti a Fed-et, hogy kivárjon, amíg világosabbá válik, melyik irányzat válik meghatározóvá. Powell pénteken valószínűleg a „várjunk és figyeljünk” hangnemet fogja tartani, Trump bejelentéseinek meglepő mértéke ellenére is, mivel még mindig fennáll a lehetőség, hogy a közelgő tárgyalások enyhítik a később ténylegesen bevezetett intézkedéseket – mondta Antulio Bomfim, Powell korábbi tanácsadója, a Northern Trust globális makrogazdasági vezetője.

Szerinte a vámokból eredő kezdeti áremelkedés elodázhatja a kamatcsökkentést az év későbbi szakaszára vagy akár 2026-ra is, de ha a gazdaság valóban recesszióközeli szintre süllyed, a Fed „akár lendületes kamatvágásba is kezdhet.”

A jegybanki alapkamatra kötött szerződésekbe fektető befektetők egyre inkább ebbe az irányba hajlanak, és fokozzák a további kamatcsökkentésekre tett fogadásokat — feltételezve, hogy Trump lépései lassabb növekedést és ezzel összefüggésben mérséklődő inflációt hoznak. A piac jelenleg négy negyed százalékpontos kamatvágást áraz 2025-re, szemben a Trump-féle bejelentések előtti hárommal. Egyes becslések szerint az új tarifák az importokra átlagosan akár 27%-os adót is jelenthetnek, szemben a Biden-adminisztráció idején jellemző 2,5%-kal - mondta.

Michael Feroli, a JP Morgan közgazdásza szerint Trump lépései — még a külföldi megtorlások és más másodlagos hatások figyelembevétele előtt is — akár 1,5 százalékponttal is növelhetik az inflációt idén, csökkenthetik a reálbéreket, és így visszafoghatják a fogyasztást, „a gazdaságot pedig veszélyesen közel vihetik a recesszióhoz.”

Ezzel szemben Larry Meyer volt Fed-kormányzó tanácsadó cégének közgazdászai úgy vélik, hogy az áremelkedések a lakossági várakozásokat is módosíthatják, és arra késztethetik a Fed-et, hogy egyelőre ne változtasson az irányadó kamaton. „Jelentős inflációs lökésre számítunk, amely valószínűleg tovább növeli az inflációs várakozásokat és magát az inflációt is” — írták. „Nem számolunk többé kamatcsökkentéssel 2025-ben.”