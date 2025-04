Milliók kedvencéből léphet fel óriási áruhiány Trump vámjai miatt: ez nagyon fájni fog

Az elmúlt hetekben szinte minden napra jut egy újabb vámintézkedés az Egyesült Államok részéről. Donald Trump célkeresztben továbbra is rengeteg ország áll, de az egyik legfontosabb talán Kína. A legfrissebb hírek szerint már 104%-os vámtarifát fontolgat az amerikai elnök az ázsiai szuperhatalommal szemben. A politikai húzások mögött azonban gyakran hiányzik a gazdasági logika – miközben a piac egyre kiszámíthatatlanabb, bizonyos helyzetekben egy csésze kávé többet tud elmondani a kereskedelmi hiányról, mint akár egy sajtótájékoztató.

Donald Trump elnöksége óta az Egyesült Államok folyamatosan a globális figyelem középpontjában áll. Politikai és gazdasági döntései – legyen szó geopolitikai ambíciókról, az orosz-ukrán háború béketárgyalásairól vagy a világgazdaságot felforgató kereskedelmi konfliktusokról – alapjaiban formálják az ország helyzetét.

A legfrissebb bejelentések szerint az amerikai kormány már 104%-os vámtarifát is kilátásba helyezett bizonyos kínai termékekre – mindezt egy olyan időszakban, amikor a globális gazdaság amúgy is bizonytalan alapokon áll. Korábban már több elemzésben is foglalkoztunk azzal, hogy az efféle, rövid távú politikai szempontok mentén irányított gazdaságpolitika könnyedén alááshatja Amerika vezető gazdasági pozícióját a világban.

Egy másik írásunkban pedig arra hívtuk fel a figyelmet, hogy Carl Sagan már 1995-ben megjósolta, hogy az Egyesült Államok összeomlásához vezethet, ha a termelés más országokba kerül, a technológiai tudás néhány szereplő kezében összpontosul, és a társadalom elveszíti a képességét arra, hogy érdemi kérdéseket tegyen fel a döntéshozóknak. Bár Trump szerint a mostani gazdaságpolitika Amerika érdekeit szolgálja (és ez talán rövid távon igaz is), a tömeges vámpolitika – látszólagos stratégiai cél nélkül – ennek az aggasztó folyamatnak lehet az előszobája.

Vámtarifák a köbön – de miért épp 104%?

Az Egyesült Államok most 104%-os vámmal sújtja Kínát – egy nehezen értelmezhető, extrém szám, aminek nincs átlátható gazdasági alapja. A döntés mögött nem világos logika húzódik, inkább politikai üzenetnek tűnik. Kína erre válaszul leértékeli saját valutáját, hogy versenyképesebbé tegye exportját. Minden jel arra utal, hogy újabb kereskedelmi háború robbant ki – a kérdés csak az, ki hátrál meg először.

A helyzetet, Reels videójában egy népszerű gazdasági influenszer is elemezte:

"A videó egyik különösen érdekes pillanata, hogy a pénzügyminiszter, Scott Besant, egy csésze kávéval a kezében beszél. Ez nem csak mellékes részlet: a kávé tökéletes példája annak, miért nem feltétlenül probléma a kereskedelmi hiány." – hangzik el a videóban.

Az USA nem tud kávébabot termeszteni – Hawaii kivételével egyszerűen nincs hozzá megfelelő klímája. Ezért kávét importál olyan országokból, ahol viszont megvan a termeléshez szükséges természeti adottság. Ez a komparatív előny alapja: minden ország arra szakosodik, amiben hatékony, a többiben pedig kereskedik. A partnerország amerikai dollárhoz jut, amit ideális esetben amerikai termékekre költ.

A piac nem boldog – de nem csak a vámok miatt

A tőzsde reakciója sem maradt el: a részvények esnek, a kötvénypiac is gyengélkedik. A befektetők egyre kevésbé tekintenek az amerikai államadósságra, mint biztonságos menedékre. Ennek oka, hogy a gazdaságpolitika kiszámíthatatlanná vált – és az ilyen lépések, mint a 104%-os vám, csak tovább növelik a bizonytalanságot.