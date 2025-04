Kiderült az igazság: tényleg brutál drága lesz az iPhone Trump vámjai miatt?

A világ legnépszerűbb kütyüi – telefonok, laptopok, tabletek, okosórák – hamarosan sokkal drágábbak lehetnek az Egyesült Államokban - közölte a BBC.

Az okostelefonok és tabletek, valamint más kütyük közül sok Kínában készül, amely most Donald Trump elnök kereskedelmi politikájának értelmében 145%-os vámot kap az USA-ba irányuló exportjára. Most tehát a figyelem középpontjába került, hogy ez milyen hatással lehet az iPhone-ra és a gyártójára, az Apple-re – egyes elemzők szerint ha a költségeket a fogyasztókra hárítják, az amerikai iPhone-ok ára akár több száz dollárral is emelkedhet.

És ha a vámok hatással vannak a dollár értékére, az iPhone-ok és más eszközök világméretű importálása is drágább lehet – ez pedig akár magasabb árakat is jelenthet a brit boltokban. Ben Wood, a CCS Insight elemzője a BBC-nek azt mondta, hogy ha a vámok érvényben maradnak, az Apple valószínűleg globálisan is megemeli az iPhone árakat a következő modell bemutatásakor.

„Valószínűtlen, hogy a cég világszinten eltérő árazást alkalmazna” – mondta, mivel a techóriás el akarja kerülni, hogy valaki olcsón megvásárolja az eszközt például az Egyesült Királyságban, és nyereséggel továbbadja az USA-ban.

Mások szerint viszont az is lehet, hogy a vámtarifák miatt olcsóbbak lesznek egyes készülékek olyan országokban – például az Egyesült Királyságban –, ahová a gyártók inkább exportálnak, mivel az USA-ba történő szállítás túl költséges. És ha világszerte a fogyasztókra hárulnak a vámok költségei, az akár hosszabb részletfizetési szerződéseket is eredményezhet, hogy eloszlassák az eszköz árát.

Míg egy telefonos szerződés jellemzően két évre szól, Mr. Wood szerint egyes cégek már most négyéves szerződéseket kínálnak, és úgy véli, hogy „akár öt évre szóló szerződéseket is láthatunk 2025-ben. Mondhatni, ez már majdnem olyan, mintha jelzálogot vennénk fel az okostelefonunkra” – jegyezte meg.

Hol készülnek az iPhone-ok?

Az Egyesült Államok kulcsfontosságú piac az iPhone számára, és a Counterpoint Research szerint tavaly az Apple adta el az USA okostelefon-piacának több mint felét. A jelentés szerint az Egyesült Államokban értékesített iPhone-ok akár 80%-a Kínában készül, a maradék 20%-ot pedig Indiában gyártják.

Az Apple – más okostelefon-óriásokhoz hasonlóan, mint a Samsung – az elmúlt években igyekezett diverzifikálni beszállítói láncait, hogy ne legyen túlzottan kiszolgáltatva Kínának. India és Vietnam váltak a legígéretesebb alternatív gyártási helyszínekké.

Ahogy a vámok életbe léptek, az Apple állítólag felgyorsította és növelte az indiai gyártású készülékek gyártását. A Reuters szerint az Apple a napokban teherjáratokat bérelt, hogy több mint 600 tonna iPhone-t szállítson Indiából az USA-ba. Trump 90 napos vámfelfüggesztése, amely Indiára is kiterjed, kedvező lehet az országnak az iPhone-gyártás növelésében. A BBC megkereste az Apple-t a vámok hatásáról szóló kommentárért, de egyelőre nem kapott választ.

Mennyire érinti az Apple-t a vámháború?

Trump és tanácsadói szerint a vámok célja az amerikai gyártás ösztönzése. Azonban a techipar globális beszállítói hálózatra támaszkodik az alkatrészek és az összeszerelés terén. Az ázsiai gyors, olcsó gyártási kapacitás és a szakképzett munkaerő pótlása nehéz feladat, így az ellátási lánc áthelyezése nem egyszerű.

Az Apple februárban 500 milliárd dollár (385 milliárd font) értékű befektetést vállalt az USA-ban – a Trump-adminisztráció szerint ez több hazai gyártást eredményezhet.

Drágulni fognak az iPhone-ok?

Az Apple még nem közölte, hogy áthárítja-e a vámköltségeket az amerikai fogyasztókra. Egyes elemzők szerint az Apple jobb helyzetben van, mivel termékei nyereségesek, így képes lehet elviselni egyes vámköltségeket komolyabb anyagi veszteség nélkül – legalábbis rövid távon.

„Az Apple eszközei magas haszonkulccsal rendelkeznek, így a vállalat képes lehet elnyelni néhány vámból fakadó költséget jelentős hatás nélkül” – mondta Dipanjan Chatterjee, a Forrester vezető elemzője. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az Apple erős márkahűsége miatt könnyebben tud árakat emelni anélkül, hogy a vásárlók tömegesen átpártolnának az Androidos konkurenciához.

Egyes becslések szerint az iPhone-ok ára akár megháromszorozódhat, ha minden költséget a vevőre hárítanak. A Trump-féle 125%-os kínai vámemelés után egy Kínában készült iPhone 16 Pro Max 256 GB-os változata 1 199 dollárról 1 999 dollárra emelkedne – állítja az UBS befektetési bank.

Az Indiában gyártott iPhone 16 Pro 128 GB ára kisebb mértékben, 5%-kal nőhetne – 999 dollárról 1 046 dollárra. Valószínűleg őszig kell várnunk, mire kiderül, mennyibe kerül majd a következő iPhone.

Ha úgy tűnik, hogy a vámok miatti költségek valóban megjelennek az árakban, egyesek más márkák vagy használt készülékek felé fordulhatnak. A CCS Insight becslése szerint az Egyesült Királyságban 2025-ben 5,5 millió használt okostelefont adnak majd el, ami a teljes piac 29,7%-át jelenti. Az iPhone továbbra is a legdrágább okostelefonok közé tartozik – miközben a Google és a Samsung hasonló funkciókat kínál alacsonyabb áron.

A másik – és talán legköltséghatékonyabb – megoldás, ha az emberek nem frissítik készüléküket, és inkább egy régebbi, olcsóbb modellt választanak. „A legegyszerűbb út az lenne, ha az emberek tovább használnák a már meglévő telefonjukat” – mondta Mr. Wood.