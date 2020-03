Koronavírus: változó nyitvatartás, mennyiségi korlátozás a magyar boltokban

A legtöbb magyar kiskereskedelmi boltlánc változatlan nyitvatartással várja vásárlóit a veszélyhelyzetben is. De az Aldi például már ezen is változtatott. Sok bolt biztosítja ezen felül, hogy beszállítóik révén árukészletük stabil, de azért egy-egy város, egy egy boltjába lehet, hogy lassabban ér oda ez vagy az a termék. Az Auchan online shopjáról például nem is lehet rendelni, a Spar üzletek bizonyos termékeikre darabszám korlátokat vezettek be. Ezen felül minden bolt kéri az embereket, hogy ésszerűen vásároljanak, és tartsák egymás között az 1-2 méteres távolságot.

Óriási nyomás helyeződik most a magyar élelmiszerboltokra. Ők felelnek ugyanis a lakosság élelmiszer ellátásával, aminek különösen a veszélyhelyzetben kiemelt jelentősége van. Nem csoda, hogy ezekre az üzletekre nem vonatkozik például a 15:00-ás bezárás sem. Igen ám, csakhogy itt is ugyanúgy dolgoznak emberek, akik nap mint nap óriási hajtásnak vannak kitéve, ráadásul rengeteg emberrel is találkoznak.

Az ő, illetve a tömegesen összegyűlő vásárlók védelmének érdekében nem csoda, hogy rengeteg bolt vezetett be bizonyos intézkedéseket a koronavírus járvány lassításának érdekében. Ezeket gyűjtöttük most össze.

Aldi

Ahogy azt március 21-én a Pénzcentrumon kiszúrtuk, a koronavírus-járvány miatt - a vásárlók és dolgozók védelmében - rövidített nyitva tartási időre álltak át az ALDI diszkontok Magyarországon. Átmenetileg tehát az üzletek a következőképp vannak nyitva:

Hétfőtől-Szombatig: 08:00-19:00

Vasárnap: 08:00-18:00

Ezen felül a diszkontlánc országos ügyvezető igazgatója a Facebook oldalán bejelentette, hogy a pénztárakhoz védőplexiket szerelnek fel. Ezzel egyaránt védik a pénztárosokat és a vásárlókat is.

A diszkontlánc az intézkedések felett saját oldalán is fontos tanácsokkal látja el vásárlóit. Ezek közül a legfontosabbak, hogy ha lehet, az ember menjen egyedül vásárolni, fizessen bankkártyával, illetve a vásárlók tartsanak 1-2 méter távolságot egymástól.

Auchan

Az Auhcan már áruházlánchoz hasonlóan folyamatosan tájékoztatja vásárlóit a közösségi oldalukon is. Itt az egyik legfontosabb információ, hogy a hiper boltjai a megszokottak szerint tartanak nyitva, viszont online felületükön új rendeléseket nem tudnak fogadni.

Ezen felül a bolt felhívja a vásárlók figyelmét arra, hogy az egyik legfontosabb óvintézkedés az, ha az emberek kellő távolságot tartanak egymástól. Emiatt a bolt fel is töltött egy képet, amin arra hívják föl a vásárlók figyelmét, hogy a bevásárló kosaruk vége és az előttük álló ember háta mögött legalább 1,5 méternyi helyet hagyjanak.

A bolt kéri ezen felül azt is, hogy aki teheti a bevásárlása során vásároljon be másoknak is:

Illetve kitérnek arra is, hogy mindenki készítsen bevásárló listát mielőtt boltba menne, ezzel is felgyorsítva a bolt falai között töltött időt. További kiemelik azt is, hogy nem kell pánik vásárolni, sokkal inkább az ésszerű raktározásra kell helyezni a hangsúlyt.

Lidl

A Lidl hivatalos oldalán, illetve közösségi oldalán is felhívja mindenki figyelmét, hogy ők is a normális nyitvatartásuk szerint működnek, valamint fokozatosan dolgoznak a beszállítóikkal azon, hogy maradéktalanul meglegyen a készletük.

Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban egyes cikkek kitöltési üteme az árupótlás időigénye miatt a szokásosnál hosszabb lehet

- hívja fel a diszkontlánc mindenki figyelmét, majd kitérnek külön arra is, hogy

a Lidl továbbra is azt javasolja, hogy a lakosság ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert!

A diszkontlánc ezen felül azt kéri vásárlóitól, hogy lehetőség szerint ne családokkal vagy barátokkal vásároljon az ember, hanem egyedül. Illetve mindenki jól gondolja át, mit szeretne venni, ezzel a lehető legminimálisabbra csökkentve a vásárlások gyakoriságát és az üzletekben eltöltött időt.

A vásárlók biztonsága érdekében a Lidl a következőket javasolja:

Javasoljuk, lehetőleg ne a csúcsidőszakban menjenek vásárolni. A kisgyermekek érdekében pedig azt javasoljuk, ha megoldható a felügyeletük otthon, ne vigyék őket magukkal vásárolni!

Az eladótérben a vásárlók tartsanak biztonságos távolságot más személyektől, főképpen a pénztár előtti sorban álláskor!

Javasoljuk a készpénz nélküli fizetéseket az üzletekben, ami gyorsabb, kényelmesebb is.

Vásárlás közben is fordítsanak figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ általános ajánlásaira is, amelyek szerint ne érintse meg az arcát, különösen az ajkakat, az orrát és a szemét kézzel!

Kövessék a köhögés és a légzés higiéniai protokollját! Köhögés vagy tüsszentés esetén takarják el a szájukat és az orrukat gyik könyökkel, vagy zsebkendővel, majd a lehető leghamarabb dobják be a zsebkendőt egy zárt szemetesbe! Ne köhögjenek vagy tüsszentsenek az áruházban az ott tartózkodókra, vagy a kihelyezett élelmiszeripari és más termékekre!

Ne fogják meg a válogatható frissárut (elsősorban péksüteményt) puszta kézzel, használjanak erre a célra kihelyezett fogóeszközt, vagy eladótéri műanyag zacskót, esetleg papírzacskót, amibe be is csomagolhatnak!

Védő maszk használat nem ajánlott az egészséges ember számára!

Tesco

A Tesco arról tájékoztatta hivatalos közösségi oldalán a vásárlókat, hogy március 17. napjától későbbi értesítésig az éttermeik, kávézóik és üzleteik csak 15 óráig tartanak nyitva a Tesco üzletsoron. Ezen felül azt is közölték, hogy a Tesco önmagában változatlan nyitvatartással üzemel.

A hiper ezen felül posztban is tájékoztatta vásárlóit, hogy azok megfontoltan vásároljanak, és most csak a legszükségesebbeket szerezzék be, illetve hogy kövessék az egészségügyi hatóság ajánlásait a higiéniára vonatkozóan.

Penny Market

A Penny közösségi oldalán tájékoztatja vásárlóit, hogy - akárcsak a többi kiskereskedelmi multi - az Országos Kereskedelmi Szövetség tagjaként kérnek mindenkit, hogy lehetőség szerint ne a családdal vagy barátokkal, hanem egyedül intézze a vásárlást, ezzel is segítve azt, hogy áruházainkban ne alakuljon ki tömeg.

Illetve azt is kérik vásárlóiktól, hogy az idősebb korosztály lehetőség szerint ne személyesen vásároljon, hanem támaszkodjon a környezetében lévő fiatalabb generáció segítségére. Ezen felül javasolják továbbá, hogy jól átgondolt bevásárlólistával induljunk el otthonról, ezzel a lehető legminimálisabbra csökkentve mind a vásárlások gyakoriságát, mind az üzletekben eltöltendő időt.

Spar

A Spar, Interspar áruházak különösen felhívják vásárlóik figyelmét, hogy egyedül menjenek vásárolni, figyeljenek a higiéniai előírásokra, tartsák az 1-2 méter távolságot, és ha lehet, fizessenek kártyával. Közösségi felületükön a következő képet tették közzé:

Hivatalos oldalán ezen felül az üzletlánc mindenkit tájékoztatat arról, hogy a 2020. 03. 17-étől leadott megrendelések kifizetése kizárólag előre, online lehetséges. Az ezt megelőző rendelésekre ez nem vonatkozik. Ezzel a lépéssel csökkenteni szeretnék a kiszállító munkatársak és a vásárlók közötti kontaktus idejét.

Ezen felül az üzletlánc korlátozásokat is bevezetett boltjaiban, arra kérik a vásárlókat, hogy az alábbi mennyiségi korlátozásokat vegyék figyelembe, ezzel is segítve azt, hogy minden vásárlónk élelmiszerhez juthasson:

lédig termékek esetében 5 kg/termék,

darabban értékesített termékek esetében 10 darab/termék.

CBA

A boltlánc közösségi oldalán minden vásárlójának figyelmét felhívja, hogy azok lehetőség szerint tartsanak legalább 1 méter távolságot egymástól és a bolt munkatársaitól.

A boltlánc ezen felül azt is kéri, hogy a családi bevásárlások ebben az időben ne legyenek családi események, mindenki, aki teheti egyedül mennyen boltba, ezzel is csökkentve a tömeget.

Mindezeken felül a bolthálózat arról is tájékoztatta vásárlóit, hogy boltjaik ellátása folyamatos, így azt javasolják, hogy csak a szükséges élelmiszereket vásárolják meg az emberek. Fontos továbbá, hogy mindenki hozzájusson a számára kellő mennyiségű termékhez. Ezért azonban az embernek tenniük kell, és figyelniük egymásra. A bolt továbbá kéri azt is, hogy aki tudj, kártyával fizessen.

