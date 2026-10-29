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Szigorú korlátozás jön a fiataloknak: betilthatják a közösségi médiát a 13 év alattiaknak

Pénzcentrum
2026. október 29. 19:13 2 perc

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy 12 hónappal elhalasztja azoknak a nemzeti jogszabálytervezeteknek az elfogadását, amelyek ütközésben vannak a gyermekek közösségimédia-használatának korlátozására készülő uniós szabályozással, a Kids Acttel - jelentette be Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője csütörtökön Brüsszelben a testület sajtótájékoztatóján.

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Ausztria a 14 év alatti gyermekek számára szeretné megtiltani a közösségi média használatát, a bizottság azonban az uniós szintű szabályozás elfogadásáig elhalasztatná a nemzeti intézkedés bevezetését. "Ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy elkerüljük a belső piac széttagozódását és megőrizzük a társjogalkotók munkáját.  Most az egységes uniós gyermekvédelmi szabályozás mielőbbi elfogadására és szabályaink hatékony végrehajtásának biztosítására kell összpontosítani" - jelentette ki.

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Az uniós jog szerint a tagállamoknak értesíteniük kell az Európai Bizottságot jogszabálytervezeteikről annak érdekében, hogy azok ne ütközzenek az uniós szabályozásba. Regnier hangsúlyozta, hogy a különböző tagállami korhatárok és szabályok megnehezítenék az online platformok számára a jogszabályok betartását. "Nem szabad széttagolni a belső piacot. Ha ezt tennénk, akkor különböző korhatárok és eltérő szabályok lennének a különböző tagállamokban. Ez szinte lehetetlenné tenné a platformok számára a megfelelést egy ilyen töredezett piacon" - magyarázta.

A szóvivő elmondta, hogy több más tagállam, köztük Szlovénia, Olaszország, Belgium és Franciaország is bejelentett hasonló jogszabálytervezeteket az Európai Bizottságnak. Franciaország és Görögország esetében viszont eltérő jogi helyzet áll fenn, mert a korábban bejelentett szabályozásokra vonatkozó kötelező egyeztetési időszak még az uniós javaslat szeptemberi előterjesztése előtt lejárt. Ausztria júliusban jelentette be törvénytervezetét, ez az időszak azonban már az uniós javaslat közzététele után ért véget. A bizottság ezért döntött a 12 hónapos halasztásról.

"Arra törekszünk, hogy a tagállamokkal és a társjogalkotókkal együttműködve harmonizált megoldásokat találjunk. Pontosan ezért kulcsfontosságú ez a halasztás: meg kell menteni a munkának azt a részét, amelyet már elvégeztünk. Fel kell gyorsítanunk a társjogalkotókkal folytatott munkát, mert a legfontosabb prioritás a Kids Act elfogadása, amelyről a tagállamok most már megegyezhetnek." - jelentette ki.

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Az Európai Bizottság szeptemberben mutatta be javaslatát, amely a gyermekek online biztonságának fokozása érdekében 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést a közösségi médiához. A fiatalok 15 éves korukig csak szülői hozzájárulással nyithatnának közösségimédia-fiókot.
Címlapkép: Getty Images
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