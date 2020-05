Brutálisat mentek az árak áprilisban: a járvány rendesen beletúrt a zsebekbe

Szegény embert még az ág is húzza, áprilisban ismét drasztikusan drágultak az élelmiszerek, azonban ebben vélhetően a koronavírus-járvány okozta keresletváltozás is közrejátszik. Ami viszont öröm az ürömben, hogy az elmúlt időszakban az üzemanyagok ára is érezhetően lecsökkent, de vessünk is egy pillantást a konkrét számokra!

Idén áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,4 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. Az elmúlt egy évben az élelmiszerek és a szeszes italok, továbbá dohányáruk ára emelkedett jelentős mértékben a KSH szerint. További érdekes változásokat figyelhetünk még meg az elmúlt időszak áremelkedéseiben és csökkenéseiben, míg például az almáért majdnem 59 százalékkal fizetünk többet, addig az éves szinten közel 100 forinttal olcsóbb üzemanyag sokaknak kedvez. De nézzük is meg a fogyasztói árak alakulását áprilisra, és az elmúlt 1 évre vetítve.

Az áprilisi forduló befutói

Márciushoz képest az élelmiszerek ára a megszokottnál nagyobb mértékben nőtt, amiben a koronavírus-járvány hatásai is szerepet játszhattak - véli a KSH. Nézzük is meg, hogy mely termékek fogyasztói árai növekedtek a legnagyobb mértékben az áprilisi futam során a friss adatok alapján.

A grafikonon láthatjuk azt a 15 terméket, aminek a fogyasztói ára a legnagyobb mértékben növekedett az elmúlt 1 hónapban. Idén áprilisban a fejes káposzta magabiztosan hozta el az aranyérmet egy masszív 30 százalékos áremelkedéssel, ami kilónként 81 forintot jelentett. A dobogóra jutott még két citrusféle is, a citrom kilónkénti ára 759 forintról - közel 23 százalékkal - emelkedett 930 forintig, míg a narancs kilója is több mint 17 százalékot drágult 472 forintról egészen 554 forintig.

Az áprilisi drágulási toplisa befutóival együtt azonban a vizsgált 93 fogyasztói ár közül 42 esetében történt áremelkedés, ebből 4 esetében haladta meg a havi árak növekedése a 10 százalékot. Mindemellett 24 termék ára változatlan maradt, továbbá 27 termék árában volt csökkenés megfigyelhető.

A járműüzemanyagok ára a jelentősen visszaeső olajárak következtében erőteljesen csökkent egy hónap alatt. Vessünk hát egy pillantást rá, hogy melyik termékek ára esett még számottevő mértékben az elmúlt 1 hónapban.

A következő grafikonon azt a 10 terméket láthatjuk, amiknek a fogyasztói ára a legnagyobb mértékben csökkent az elmúlt 1 hónapban. A zsebünknek legkedvezőbben az uborka ára alakult, itt ugyanis majdnem 26 százalékos csökkenést tapasztalhattunk az árban, ami majdnem 240 forintot jelent kilóáron. De sokak örömére nagyon fontos szereplő lett a benzin és a gázolajára is ebben a tekintetben, ezeknél ugyanis 19 és 10 százalékos árcsökkenés volt megfigyelhető idén áprilisban.

Hogy áll az egész éves tabella

Ahogy azt már említettük, az elmúlt egy évben 2,4 százalékkal emelkedtek az átlagos fogyasztói árak. Ez azonban szintén a nagy átlag, mutatjuk, melyik termékek ára ment fel leginkább az elmúlt 1 éves időszakban.

Az egyéves drágulási listát továbbra is az öblítőszer koncentrátumok (1600-2000 ml) vezetik, azonban a táblázatban azért jelöltük pirossal, mert ez az adat becsapós lehet, ugyanis 2019-ben még 700 - 1000 ml-es kiszereléseket mértek. Így jelenleg a szokványosabb jószágok vezetik a listát, mint az alma, aminek kilója bő 58 százalékkal, vagy például a citrom, ami kilógrammonként közel 49 százalékkal lett drágább. Sokatmondó az a tény is, hogy a top 15-ben két termék kivételével csak élelmiszereket találhatunk.

Akadnak természetesen olyan termékek is a listán, amelyeknek az ára csökkent az elmúlt 1 éves időszakban, érdemes rájuk is vetni egy pillantást.

Az áprilisi számokat összevetve azt figyelhetjük meg, hogy legnagyobb mértékben az üzemanyagok ára csökkent, éves szinten 25 és 16 százalékkal kerülnek kevesebbe. Kifejezetten érdekes továbbá, hogy míg a fejes káposzta ára az elmúlt 1 hónapban a legnagyobb drágulást produkálta, addig éves szinten mérve még így is bő 10 százalékot csökkent az ára.

Összességében elmondható tehát, hogy a szokásos élelmiszerek mellett újabb termékek áraiban figyelhettünk meg emelkedést, ezzel is tovább színesítve a listákat. Továbbá mind a havi szinten mért, mind pedig az éves árcsökkenése az üzemanyagoknak sokak számára kedvező változást jelent.

Címlapkép: Getty Images