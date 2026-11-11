Már nem kell a magyaroknak az ázsiai olcsóság? Így változtak meg a vásárlási szokások

Látványosan átalakította a magyarok online vásárlási szokásait az EU-n kívülről érkező kiscsomagokat érintő vámintézkedés. Egy friss, az Ipsos által készített kutatás szerint a hazai internetes vásárlók kétharmada már változtatott azon, hogyan rendel az ázsiai webáruházakból. Közel minden harmadik vásárló teljesen felhagyott ezeknek az oldalaknak a használatával, miközben egyre többen keresik ugyanazokat a termékeket magyar vagy más uniós webshopokban. Novemberben újabb költség is megjelent a rendszerben, a vásárlók több mint fele azonban már erről is hallott.

Jelentősen átalakította a magyar online vásárlók szokásait az EU-n kívülről érkező, 150 eurónál kisebb értékű csomagokat érintő, július 1-jén bevezetett uniós vámintézkedés. A DODO megbízásából készített, országosan reprezentatív Ipsos-kutatás szerint a megkérdezettek 29 százaléka teljesen felhagyott az ázsiai webáruházak használatával.

További 33 százalék ritkábban rendel ezekről az oldalakról, 5 százalék pedig ugyan továbbra is gyakran vásárol, de már kevesebb termékkategóriából válogat. Vagyis a válaszadók összesen kétharmada valamilyen módon módosított korábbi vásárlási szokásain.

A fogyasztói reakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai is alátámasztják. A hivatal október 14-i tájékoztatása szerint a júliusi intézkedés bevezetése óta csökkent az Európai Unión kívülről érkező kiscsomagok száma.

A magyar webáruházak lehetnek a változás nyertesei

A korábbi ázsiai rendeléseiket sokan már hazai kereskedőknél pótolják. A kutatásban résztvevők 29 százaléka magyar webáruházakból szerzi be azokat a termékeket, amelyeket korábban ázsiai piacterekről rendelt meg. További 21 százalék más uniós tagállamok webshopjait választja.

Ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek fele már magyar vagy más európai uniós alternatívát keres a korábban Ázsiából érkező termékek helyett. A változás így a hazai e-kereskedők számára is új lehetőségeket teremthet.

November 1-jétől ráadásul újabb uniós intézkedés lépett életbe. Az EU-n kívülről érkező küldeményeknél vámáru-nyilatkozati tételsoronként 2 eurós kezelési díjat kell fizetni, ami tovább növelheti az ilyen rendelések költségeit. A kutatás szerint a magyar vásárlók 56 százaléka már értesült az új díjról. Ugyanakkor 21 százalékuk még nem ismeri pontosan, milyen részletekkel és feltételekkel kell számolni.

A csomagautomaták népszerűek, de sokan inkább időpontra kérnék a futárt

Nemcsak a vásárlás helye, hanem a csomagok átvétele is egyre fontosabb kérdés az online kereskedelemben. A kutatás szerint a magyarok 63 százaléka csomagautomatából veszi át a rendeléseit. Ennek egyik fő oka, hogy így maguk dönthetnek az átvétel időpontjáról, 43 százalékuk pedig kifejezetten azért választja ezt a megoldást, mert nem szeretne otthon várakozni a futárra.

A házhoz szállítással kapcsolatban ugyanis sokaknak vannak kellemetlen tapasztalataik. A válaszadók negyedének már kellett otthon várnia a csomagra, vagy emiatt átszerveznie a napi programját. 15 százalékuk pedig hiába várta a futárt a megadott címen, a kézbesítés végül elmaradt arra hivatkozva, hogy nem találták otthon. További 13 százalékkal előfordult, hogy a csomagját átvételi pontra irányították, mert a kézbesítés időpontjában senki nem tartózkodott a megadott címen.

A felmérésből az látszik, hogy nem feltétlenül magával a házhoz szállítással van probléma, hanem annak kiszámíthatatlanságával. Sokan szívesen választanák ezt a kényelmesebbnek tartott megoldást, ha nem kellene egész nap a futár érkezésére várniuk.

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40 százalék szeretné maga kiválasztani a kézbesítés időpontját

A vásárlók legfontosabb elvárása a jövőbeni fejlesztésekkel kapcsolatban az előre meghatározható kézbesítési időpont. A válaszadók 40 százaléka szeretné, ha maga dönthetne arról, mikor érkezzen meg a csomagja. Ez az arány megegyezik a 2025 elején végzett korábbi felmérésben mért értékkel, vagyis tartós vásárlói igényről van szó.

A megkérdezettek 30 százaléka emellett több és pontosabb tájékoztatást várna a csomagja állapotáról és a kézbesítés aktuális helyzetéről.

Amikor a vásárlóknak azt a lehetőséget kínálták fel, hogy a házhoz szállított csomagjukat egy általuk előre kiválasztott napon és órában vehessék át, 39 százalék ezt a megoldást részesítette volna előnyben más kézbesítési formákkal szemben.

Többet is fizetnének a pontos kiszállításért

A kiszámítható kézbesítésért a magyarok egy része még felárat is vállalna. A válaszadók 59 százaléka nagy méretű vagy nehéz termékeknél, 39 százaléka pedig drága elektronikai eszközök vagy ékszerek esetében fizetne többet a házhoz szállításért.

A megkérdezettek közel negyede, 24 százaléka akkor is hajlandó lenne magasabb díjat vállalni, ha egy termékre garantáltan egy meghatározott napon lenne szüksége. Ilyen lehet például egy ajándék vagy egy utazás előtt megrendelt termék.

Tabán Attila, a DODO Magyarország üzletfejlesztési igazgatója szerint a webáruházaknak a vásárlók kényelmét és a kézbesítés kiszámíthatóságát kellene előtérbe helyezniük. A következő időszakban nem feltétlenül a csomagautomaták további szaporítása, hanem a rugalmasabb házhoz szállítás és a pontosabb tájékoztatás jelentheti a legnagyobb előrelépést.