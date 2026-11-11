A származási hely, az évjárat, a történelmi hírnév és a különböző minősítések is jelentős árkülönbségeket eredményezhetnek a magyar online borpiacon.
Új címkét vezet be az Aldi Magyarországon: ezt keresd a boltokban, ha tényleg spórolni akarsz
Új árjelölésekkel találkozhatnak a vásárlók az Aldi üzleteiben november 5-től. Az áruházlánc 12, állandó kínálatában szereplő terméket kínál tartósan alacsony áron, amelyek között élelmiszerek, tisztítószerek és állateledelek is találhatók. Egyes termékek ára akár 35 százalékkal is csökkent, a kedvezmények pedig minden vásárló számára elérhetők, hűségkártya és mobilalkalmazás nélkül.
Az Aldi Facebook-oldalán jelentette be, hogy november 5-től új, tartósan alacsony árakat vezetett be több mindennapi termékénél. A kezdeményezés keretében 12 állandó kínálatban szereplő árucikket külön jelöléssel emelnek ki az üzletekben, így a vásárlók könnyebben megtalálhatják a kedvezőbb árú termékeket.
Az áruházlánc hangsúlyozta, hogy nem hagyományos, néhány napig tartó akciókról van szó, hanem tartósan alacsony árakról. A kedvezmények igénybevételéhez nincs szükség hűségkártyára vagy mobilalkalmazásra, azok minden vásárló számára elérhetők.
Ezeknek a termékeknek csökkent tartósan az ára
Az Aldi akciós újságja alapján az árcsökkentés több alapvető élelmiszert is érint. A 100 grammos Kokárdás háromnegyed zsíros vaj ára 35 százalékkal, 279 forintról 179 forintra csökkent, míg az egykilós Kokárdás baromfirudacska 899 forint helyett 635 forintba kerül.
A Bon-Ri hosszúszemű rizs kilogrammonkénti ára 549 forintról 399 forintra mérséklődött, az egy literes Almalital pedig 255 forint helyett 199 forintért vásárolható meg. A Kokárdás főzőtejszín 200 milliliteres kiszerelése 159 forintba kerül, ami 23 százalékos árcsökkentést jelent.
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A húskészítmények közül a 100 grammos Kokárdás szárazkolbász 499 forintról 349 forintra, a Császár fodros nagykocka száraztészta 500 grammos csomagja pedig 279 forintról 199 forintra csökkent. Az édességek között a 180 grammos Omlós keksz ára 299 forint helyett 225 forint lett.
A kedvezmények nemcsak élelmiszerekre vonatkoznak. A 415 grammos Macskaeledel konzerv ára 229 forintról 175 forintra, a kétliteres Tandil öblítőé 869 forintról 699 forintra mérséklődött. A Barissimo Classico őrölt kávé 250 grammos csomagja 729 forintba, a négyliteres folyékony mosószer pedig 1399 forintba kerül.
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