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Kép az Aldi Sud feliratról az egyik budapesti üzletükön. Az Aldi, azaz Albrecht Diskont két diszkont szupermarketlánc márkája, amely 20 országban több mint 10 000 üzlettel rendelkezik.
Vásárlás

Új címkét vezet be az Aldi Magyarországon: ezt keresd a boltokban, ha tényleg spórolni akarsz

Pénzcentrum
2026. november 11. 06:32 2 perc

Új árjelölésekkel találkozhatnak a vásárlók az Aldi üzleteiben november 5-től. Az áruházlánc 12, állandó kínálatában szereplő terméket kínál tartósan alacsony áron, amelyek között élelmiszerek, tisztítószerek és állateledelek is találhatók. Egyes termékek ára akár 35 százalékkal is csökkent, a kedvezmények pedig minden vásárló számára elérhetők, hűségkártya és mobilalkalmazás nélkül.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Aldi Facebook-oldalán jelentette be, hogy november 5-től új, tartósan alacsony árakat vezetett be több mindennapi termékénél. A kezdeményezés keretében 12 állandó kínálatban szereplő árucikket külön jelöléssel emelnek ki az üzletekben, így a vásárlók könnyebben megtalálhatják a kedvezőbb árú termékeket.

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Az áruházlánc hangsúlyozta, hogy nem hagyományos, néhány napig tartó akciókról van szó, hanem tartósan alacsony árakról. A kedvezmények igénybevételéhez nincs szükség hűségkártyára vagy mobilalkalmazásra, azok minden vásárló számára elérhetők.

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Ezeknek a termékeknek csökkent tartósan az ára

Az Aldi akciós újságja alapján az árcsökkentés több alapvető élelmiszert is érint. A 100 grammos Kokárdás háromnegyed zsíros vaj ára 35 százalékkal, 279 forintról 179 forintra csökkent, míg az egykilós Kokárdás baromfirudacska 899 forint helyett 635 forintba kerül.

A Bon-Ri hosszúszemű rizs kilogrammonkénti ára 549 forintról 399 forintra mérséklődött, az egy literes Almalital pedig 255 forint helyett 199 forintért vásárolható meg. A Kokárdás főzőtejszín 200 milliliteres kiszerelése 159 forintba kerül, ami 23 százalékos árcsökkentést jelent.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A húskészítmények közül a 100 grammos Kokárdás szárazkolbász 499 forintról 349 forintra, a Császár fodros nagykocka száraztészta 500 grammos csomagja pedig 279 forintról 199 forintra csökkent. Az édességek között a 180 grammos Omlós keksz ára 299 forint helyett 225 forint lett.

A kedvezmények nemcsak élelmiszerekre vonatkoznak. A 415 grammos Macskaeledel konzerv ára 229 forintról 175 forintra, a kétliteres Tandil öblítőé 869 forintról 699 forintra mérséklődött. A Barissimo Classico őrölt kávé 250 grammos csomagja 729 forintba, a négyliteres folyékony mosószer pedig 1399 forintba kerül.
Címlapkép: Getty Images
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