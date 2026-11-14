Idén már nem indul el a személyszállítás Budapest–Belgrád-vasútvonalon: a tesztek hibákat tártak fel, ezt még ki kell javítani

Megindulhat a személyszállítás még az idén ősszel a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak - ígérték korábban. A tesztek azonban hibákat tártak fel, így továbbra is várat magára a személyforgalom megindulása. A kínai kivitelezőnek szoftveres javításokat kell elvégeznie a vonatbefolyásoló rendszeren. A szigorú biztonsági tesztek elhúzódása miatt a december közepén életbe lépő új menetrendben még biztosan nem közlekednek majd személyszállító vonatok az érintett szakaszon.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben intenzíven tesztelték a rendszert. A folyamat azért igényel kiemelt figyelmet és alaposságot, mert a kínai gyártó ezen a szakaszon telepít először az európai szabványoknak megfelelő biztosítóberendezéseket. Az ellenőrzésbe a MÁV és a hazai hatóságok mellett a független minőségbiztosítóként eljáró TÜV szakembereit is bevonták.

A próbák során kisebb szoftverhibákra derült fény, amelyeket ki kell javítani. A szigorú vasúti előírások értelmében azonban minden egyes módosítás után teljesen elölről kell kezdeni a tesztelési folyamatot. A szükséges hatósági engedélyeket csak akkor adják ki, ha a megismételt vizsgálatok hibátlanul zárulnak, és a szakértők maradéktalanul meggyőződtek a rendszer biztonságos működéséről.

Az ismételt ellenőrzések miatt elkerülhetetlenné vált a csúszás, így a december 13-i menetrendváltáskor még nem indulhat meg az utasforgalom.

Bár az osztrák és a szerb vasúttársaság korábban már kész tényként kezelte az indulást, ezek a bejelentések a MÁV egy korábbi, a kezdeti sikeres tesztek nyomán kiadott tájékoztatásán alapultak. A jelenlegi helyzetben azonban a Budapest–Belgrád-vonal személyszállító járatai egyelőre kimaradnak az új vasúti menetrendből.

Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA