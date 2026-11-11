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Életveszélyes szerszámot hívtak vissza Magyarországon: súlyos sérülést, akár amputációt is okozhat
Akár halálos sérülést is okozhat egy Magyarországon is forgalmazott akkumulátoros mini sarokcsiszoló készlet, ezért visszahívást rendeltek el. A termékhez mellékelt körfűrészlap használat közben veszélyes visszarúgást idézhet elő, ráadásul a gép egy másik súlyos biztonsági hiányossággal is rendelkezik, amely miatt váratlanul újraindulhat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a készülék használatával.
Az uniós piacfelügyeleti társhatóság veszélyes termékre figyelmeztetett a Safety Gate uniós riasztási rendszeren keresztül. A bejelentés szerint Magyarország is érintett lehet, ezért az NKFH külön figyelemfelhívást tett közzé.
A visszahívás az EEVORKS márkájú, 12 voltos, akkumulátoros mini sarokcsiszoló készletet érinti. A termék a Kaufland Marketplace online áruházban volt elérhető, vonalkódja 0772924917329. A pontos modellszám és a gyártási tétel száma nem ismert. A készlet fekete szerszámos kofferben érkezett, amelyben a kékesfekete sarokcsiszoló mellett két akkumulátor, töltő, vágó- és csiszolókorongok, kesztyű és egy kulcs is található.
A visszahívás elsődleges oka, hogy a csomagban található körfűrészlap a sarokcsiszolót gyakorlatilag kézi körfűrésszé alakítja át. Fa vagy más szálas anyag vágásakor a fűrészlap könnyen elakadhat vagy megszorulhat, amitől a gép hirtelen, nagy erővel visszarúghat a kezelő felé.
A készülék nem rendelkezik visszarúgás elleni védelemmel, ezért a baleset különösen súlyos következményekkel járhat. A hatóság szerint akár halálos vágott sérülés, illetve ujj- vagy kézamputáció is bekövetkezhet.
A szerszámnak emellett egy másik komoly hiányossága is van. Teljesen hiányzik belőle az újraindulás elleni védelem. Ha az akkumulátor használat közben vibráció vagy nem megfelelő rögzítés miatt akár csak rövid időre megszakítja az áramellátást, majd ismét érintkezik, a gép rögzített kapcsoló mellett figyelmeztetés nélkül újraindulhat. Ez szintén súlyos kézsérüléseket okozhat.
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Azonnal abba kell hagyni a használatát
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomatékosan arra kéri azokat, akik megvásárolták az EEVORKS akkumulátoros mini sarokcsiszoló készletet, hogy ne használják tovább a terméket.
A Kaufland Marketplace időközben véglegesen eltávolította a termékoldalt, leállította az értékesítést, és figyelmeztetést küldött a vásárlóknak.
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