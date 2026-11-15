2026. november 15. vasárnap Albert, Lipót
5 °C Budapest
Serie A
La Liga
Ligue 1
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy tőzsdeügynök, aki számítógép-képernyőn elemzi a piaci grafikonokat, miközben telefonon pénzügyi trendekről beszélget, és dinamikus irodai környezetben megalapozott befektetési döntéseket hoz
Gazdaság

Megindult a roham a magyar tőzsdén: egymás után döntik meg a várakozásokat a hazai óriáscégek

MTI
2026. november 15. 18:23 4 perc

Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX pénteken 146 155,68 ponton zárt, 2701,90 ponttal, 1,88 százalékkal magasabban az előző hetinél. A heti forgalom 139,3 milliárd forint volt az előző heti 133,5 milliárd forint után, a vezető részvények erősödtek a héten.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában felidézte a héten megjelent vállalati jelentéseket. A Richter megemelte 2026-os várakozásait, a gyógyszergyártási árbevétel növekedését a korábbi magas egyszámjegyű helyett 10 százalék fölöttire, a konstans árfolyamon számolt tisztított EBIT bővülését kétszámjegyűről magas kétszámjegyűre várja. A harmadik negyedév nagyjából a konszenzus szerint alakult: az árbevétel 0,6 százalékkal, a tisztított EBIT 0,2 százalékkal haladta meg a várakozást. A bruttó fedezet 3,3 százalékkal, az EBIT 2,1 százalékkal elmaradt attól, a nettó eredmény viszont 6,8 százalékkal felülmúlta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Equilor kitért arra is, hogy megállapodást kötött a Richter és az Eli Lilly. A licencmegállapodás keretében az Eli Lilly kizárólagos, globális jogokat kap az E4-et és a Lilly hatóanyagait kombináló gyógyszerkészítmények fejlesztésére, gyártására és forgalmazására. A Richter továbbá opciós jogot biztosít a Lilly számára arra, hogy az Egyesült Államokban együtt forgalmazzák a Richter orálisan alkalmazható, E4-alapú ösztrogén-monoterápiáját, ha a készítmény megszerzi az amerikai hatósági engedélyt.

Az OTP Bank 355 milliárd forint korrigált adózott eredményt ért el a harmadik negyedévben, ez többnyire összhangban volt a konszenzussal, az elemzői kommentár szerint meglepetést csak az alacsonyabb adóteher okozott. Az OTP részvényeire céláremelés is érkezett, a Morgan Stanley 49 000 forintról 50 000 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, az ajánlás változatlanul felülsúlyozás.

Szintén céláremelést kapott a Mol, a HSBC elemzője 5800 forintról 6200 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot. A vállalat részvényeit továbbra is vételre ajánlják.

A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG S&D) november 10-én adásvételi szerződést kötött a REMRED Zrt. jegyzett tőkéjének 55 százalékát jelentő részvények megszerzésére, 5 000 056 forintos vételáron. A tranzakció zárását követően a 4iG S&D a magyar űrtechnológiai vállalat kizárólagos, 100 százalékos tulajdonosává válik. A szerződés aláírásával párhuzamosan a 4iG S&D 7,2 milliárd forintos tőkeemelést hajt végre a REMRED-ben. A vételár így jelképesnek tekinthető, a tranzakció tényleges pénzügyi súlyát a tőkeemelés adja.

Az alacsonyabb bázis miatt javult jelentősebb mértékben a Graphisoft Park eredménye. Az irodapark az első kilenc hónapban 13,29 millió euró bérleti díjbevételt ért el, 1,6 százalékkal többet, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyszeri tételek nélküli pro forma adózott eredmény 16,9 százalékkal 7,14 millió euróra emelkedett. A cég 2026-ra a korábbinál kedvezőbb, 9,0 millió eurós pro forma adózott eredményt vár.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Waberer’s csoport harmadik negyedéves árbevétele 11,1 százalékkal 228,1 millió euróra, az EBITDA 2,3 százalékkal 27,9 millió euróra nőtt, az EBIT viszont 12,9 százalékkal 10,8 millió euróra mérséklődött. A visszaesést a logisztika okozta, amit részben ellensúlyozott a biztosítási üzletág.

Az Opus átfogóan felülvizsgálja a 2024 és 2029 közötti időszakra szóló hosszú távú üzleti stratégiáját. A menedzsment szerint a cél, hogy a működési és befektetési prioritásokat a megváltozott makrogazdasági és iparági környezethez igazítsák. A frissített stratégiai keretrendszert és a felülvizsgált célokat a társaság várhatóan a 2027-es éves rendes közgyűlésig mutatja be - írta heti összefoglalójában az Equilor.

  • A héten a vezető részvények közül a Richter árfolyama 5,21 százalékkal nőtt, pénteken a részvény 13 540 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta 25,7 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom jegyzése a héten 3,51 százalékkal emelkedett, a papír 3004 forinton zárt pénteken, heti forgalma 6,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Mol 3,41 százalékkal erősödött a héten, a részvény pénteken 4980 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 20,3 milliárd forint volt.
  • Az OTP árfolyama a héten 0,15 százalékkal nőtt, pénteken a papír 41 300 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma 84,7 milliárd forintot tett ki a héten.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,46 százalékkal, 125,87 ponttal csökkent, 8469,84 ponton zárt pénteken.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:26
19:02
18:23
17:57
17:31
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 15. 18:23 Megindult a roham a magyar tőzsdén: egymás után döntik meg a várakozásokat a hazai óriáscégek
november 13. 17:34 Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
november 13. 13:59 Brutális eladási hullám söpör végig a kötvénypiacokon – Meddig tarthat még ki a forint?
november 13. 11:15 Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 13. 16:50
Az évezred szexbotránya vethet véget a nagy Nvidia-sztorinak?  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
iO Charts  |  2026. november 15. 09:01
Devizakalkulátor I. rész: megéri devizában tartani a pénzed?
Az inflációkalkulátor után itt a devizakalkulátor befektetésekhez. Egy ideje már akartam írni egyet,...
Bankmonitor  |  2026. november 14. 12:17
Bő évek után szűk évek is jöhetnek: a részvényeken, az ingatlanon és az aranyon is
Az S&P 500 a 2022. októberi mélypont óta több mint megduplázódott, a magyar lakásárak pedig az u...
Holdblog  |  2026. november 14. 08:47
Venni vagy bérelni kell most a lakást?
Venni vagy bérelni? Ez örök és minden évben újratermelődő kérdése az ingatlanpiacnak. A hírekben leh...
ChikansPlanet  |  2026. november 13. 08:00
Energia a lábunk alatt: Magyarországon is sokat nyerhetne a mesterséges geotermikus rendszereken
A nap és a szél mellett egy másik, folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás is egyre nagyobb fi...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
2026. november 15.
„Mindegy, hogy Lovasi, Ákos, Bródy vagy Szörényi” – lehet független egy állami pénzből működő kulturális intézmény?
2026. november 14.
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 15.
3100 forint egy adag sültkrumpliért? Kiderült az igazság a budapesti karácsonyi vásár árairól: ezért olyan drága minden
2026. november 15.
Sokan nem is sejtik, milyen gyakran kellene ágyneműt mosni: van, aki hónapokig halogatja a cserét, és ez veszélyes
2026. november 14.
Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye
NAPTÁR
Tovább
2026. november 15. vasárnap
Albert, Lipót
46. hét
November 15.
A közlekedési balesetek áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kiderült a hazai euróbevezetés pontos menetrendje: a vártnál korábban is lecserélhetjük a forintot
2
3 napja
Újra átlépheti a 400 forintos határt az euró? Megérkezett a friss előrejelzés a magyar fizetőeszközről
3
6 napja
Olyan részletet árult el Orbán Viktor testvéréről az NVVH, ami minden képzeletet felülmúl: ezért hallgatták ki ma Orbán Áront
4
1 hete
Új áramtarifa jön 2027-től: már lehet igényelni, meglepően olcsó ezzel fűteni a lakást - viszont nem jár mindenkinek
5
2 hete
Kilőtt a forint, így áll most a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Telebank
telefonos automata rendszer, mely azonosítás után képes a számlatulajdonos egyszerű kérdéseire válaszolni (pl. számlaegyenleg lekérdezése), illetve egyszerű műveleteket végrehajtani, pl. átutalás indítása előre rögzített adatokkal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 15. 19:02
Rengeteg dolgozót venne fel az egyik legnagyobb hazai cég: 700 ezres fizut ígérnek, tapasztalat sem feltétlen kell
Pénzcentrum  |  2026. november 15. 17:57
Kvíz: Hány szinonimát ismersz? Lássuk, megtalálod-e a kakukktojást a szavak között!
Agrárszektor  |  2026. november 15. 18:31
Gyökeres változás jöhet a tojástermelésben: ezt eddig rengetegen elrontották