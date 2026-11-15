Cserébe viszont hosszú távon fenntarthatóbbá válhat a magyar gazdaság.
Megindult a roham a magyar tőzsdén: egymás után döntik meg a várakozásokat a hazai óriáscégek
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX pénteken 146 155,68 ponton zárt, 2701,90 ponttal, 1,88 százalékkal magasabban az előző hetinél. A heti forgalom 139,3 milliárd forint volt az előző heti 133,5 milliárd forint után, a vezető részvények erősödtek a héten.
Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában felidézte a héten megjelent vállalati jelentéseket. A Richter megemelte 2026-os várakozásait, a gyógyszergyártási árbevétel növekedését a korábbi magas egyszámjegyű helyett 10 százalék fölöttire, a konstans árfolyamon számolt tisztított EBIT bővülését kétszámjegyűről magas kétszámjegyűre várja. A harmadik negyedév nagyjából a konszenzus szerint alakult: az árbevétel 0,6 százalékkal, a tisztított EBIT 0,2 százalékkal haladta meg a várakozást. A bruttó fedezet 3,3 százalékkal, az EBIT 2,1 százalékkal elmaradt attól, a nettó eredmény viszont 6,8 százalékkal felülmúlta.
Az Equilor kitért arra is, hogy megállapodást kötött a Richter és az Eli Lilly. A licencmegállapodás keretében az Eli Lilly kizárólagos, globális jogokat kap az E4-et és a Lilly hatóanyagait kombináló gyógyszerkészítmények fejlesztésére, gyártására és forgalmazására. A Richter továbbá opciós jogot biztosít a Lilly számára arra, hogy az Egyesült Államokban együtt forgalmazzák a Richter orálisan alkalmazható, E4-alapú ösztrogén-monoterápiáját, ha a készítmény megszerzi az amerikai hatósági engedélyt.
Az OTP Bank 355 milliárd forint korrigált adózott eredményt ért el a harmadik negyedévben, ez többnyire összhangban volt a konszenzussal, az elemzői kommentár szerint meglepetést csak az alacsonyabb adóteher okozott. Az OTP részvényeire céláremelés is érkezett, a Morgan Stanley 49 000 forintról 50 000 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot, az ajánlás változatlanul felülsúlyozás.
Szintén céláremelést kapott a Mol, a HSBC elemzője 5800 forintról 6200 forintra emelte a 12 havi célárfolyamot. A vállalat részvényeit továbbra is vételre ajánlják.
A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG S&D) november 10-én adásvételi szerződést kötött a REMRED Zrt. jegyzett tőkéjének 55 százalékát jelentő részvények megszerzésére, 5 000 056 forintos vételáron. A tranzakció zárását követően a 4iG S&D a magyar űrtechnológiai vállalat kizárólagos, 100 százalékos tulajdonosává válik. A szerződés aláírásával párhuzamosan a 4iG S&D 7,2 milliárd forintos tőkeemelést hajt végre a REMRED-ben. A vételár így jelképesnek tekinthető, a tranzakció tényleges pénzügyi súlyát a tőkeemelés adja.
Az alacsonyabb bázis miatt javult jelentősebb mértékben a Graphisoft Park eredménye. Az irodapark az első kilenc hónapban 13,29 millió euró bérleti díjbevételt ért el, 1,6 százalékkal többet, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyszeri tételek nélküli pro forma adózott eredmény 16,9 százalékkal 7,14 millió euróra emelkedett. A cég 2026-ra a korábbinál kedvezőbb, 9,0 millió eurós pro forma adózott eredményt vár.
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Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Waberer’s csoport harmadik negyedéves árbevétele 11,1 százalékkal 228,1 millió euróra, az EBITDA 2,3 százalékkal 27,9 millió euróra nőtt, az EBIT viszont 12,9 százalékkal 10,8 millió euróra mérséklődött. A visszaesést a logisztika okozta, amit részben ellensúlyozott a biztosítási üzletág.
Az Opus átfogóan felülvizsgálja a 2024 és 2029 közötti időszakra szóló hosszú távú üzleti stratégiáját. A menedzsment szerint a cél, hogy a működési és befektetési prioritásokat a megváltozott makrogazdasági és iparági környezethez igazítsák. A frissített stratégiai keretrendszert és a felülvizsgált célokat a társaság várhatóan a 2027-es éves rendes közgyűlésig mutatja be - írta heti összefoglalójában az Equilor.
- A héten a vezető részvények közül a Richter árfolyama 5,21 százalékkal nőtt, pénteken a részvény 13 540 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta 25,7 milliárd forintot.
- A Magyar Telekom jegyzése a héten 3,51 százalékkal emelkedett, a papír 3004 forinton zárt pénteken, heti forgalma 6,1 milliárd forintot tett ki.
- A Mol 3,41 százalékkal erősödött a héten, a részvény pénteken 4980 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma több mint 20,3 milliárd forint volt.
- Az OTP árfolyama a héten 0,15 százalékkal nőtt, pénteken a papír 41 300 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma 84,7 milliárd forintot tett ki a héten.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 1,46 százalékkal, 125,87 ponttal csökkent, 8469,84 ponton zárt pénteken.
Rengeteg dolgozót venne fel az egyik legnagyobb hazai cég: 700 ezres fizut ígérnek, tapasztalat sem feltétlen kell
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A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve.
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Az Európai Unió példátlanul szigorú gazdasági szankciókkal próbálja korlátozni Oroszország mozgásterét az ukrajnai háború kezdete óta.
Szeptemberben az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján egyaránt 5,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól,
Szeptemberben az ipari termelés volumene 8,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva és 0,9 százalékkal nagyobb volt az augusztusinál
Magyar Péter miniszterelnök egy péntek reggeli rádióinterjúban értékelte a gazdasági helyzetet.
A félidős választásokon elszenvedett vereség után egyre többen teszik fel a kérdést, hogy a következő elnökjelöltnek folytatnia kellene-e Trump politikáját.
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A magyar fizetőeszköz mindhárom meghatározó devizával szemben veszített az értékéből a reggeli jegyzésekhez képest.
Hatalmas pénzeső jöhet a válságkezelésre: teljesen átalakulhat a katasztrófavédelem és a betegellátás
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Komoly lépésekre van szükség a magyar vízhiány ellen: több mint 200 milliárdos terv készül, a Velencei-tó jövője a tét
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