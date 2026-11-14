2026. november 14. szombat Aliz
1 °C Budapest
OTP Bank Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| |
Ligue 1
| | | |
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy ingázó figyeli a villamost, ahogy elhalad a csúcsforgalomban Budapesten, Magyarországon.
Utazás

Különleges bulivillamos indul útjára Budapesten szombatonként: ezen a vonalon közlekedik, így lehet feljutni rá

Pénzcentrum
2026. november 14. 19:52 2 perc

Idén november 21-én már ötödik alkalommal indul útjára a budapesti Bulivillamos, hogy egy különleges, mozgó klubként ünnepelje a főváros születésnapját. A fénytechnikával és profi hangrendszerrel felszerelt járatra előzetes regisztrációval és érvényes utazási okmánnyal lehet felszállni - írja az énbudapestem.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A 2022-ben elindított kezdeményezés az elmúlt években töretlen népszerűségre tett szert a fiatalok és a szórakozni vágyók körében. A tánctérré alakított szerelvényen ismert hazai DJ-k és zenei kollektívák szolgáltatják a zenét, miközben a résztvevők az esti Budapest kivilágított utcáin utaznak keresztül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A villamos idén a Deák Ferenc tér és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik, fel- és leszállni azonban kizárólag a kiindulópontnál, a Deák téren lehet. A járatok szombaton 16 és 21 óra között indulnak.

A férőhelyek száma korlátozott, egyszerre legfeljebb száz fő szórakozhat a fedélzeten. Annak érdekében, hogy minél többen részesei lehessenek az élménynek, a szervezők minden kör végén leszállítják az utasokat a szerelvényről.

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz és karszalaghoz kötött. A regisztráció során kiválasztott időpontra szóló karszalagot a Deák téri megállóban lehet átvenni a járat indulása előtt. Ennek feltétele az online kapott visszaigazolás, valamint egy érvényes budapesti vonaljegy vagy bérlet bemutatása a helyszínen.

Közlekedési káosz jöhet a hétvégén: lezárják az egyik belvárosi hidat filmforgatás miatt
EZ IS ÉRDEKELHET
Közlekedési káosz jöhet a hétvégén: lezárják az egyik belvárosi hidat filmforgatás miatt
Filmforgatás miatt lezárják a Szabadság hidat, valamint a Fővám teret és a Vámház körutat szombat 15 órától másnap hajnalig.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #bkk #villamos #Budapest #zene #november #buli #szórakozás #főváros #budapesti tömegközlekedés #programajánló
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:52
19:19
18:26
17:55
17:34
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 13. 17:34 Mi folyik a tőzsdéken? Brutális mélyrepülésben az amerikai papírok az NVIDIA botrány után – közben egy magyar részvény nagyon kilőtt
november 13. 13:59 Brutális eladási hullám söpör végig a kötvénypiacokon – Meddig tarthat még ki a forint?
november 13. 11:15 Óriási fúzióra készülhet Elon Musk, botrány robbant ki az Nvidiánál: mi történik a tőzsdéken?
november 13. 06:30 Küszöbön a következő nagy befektetési áttörés? Komoly lehetőséget szalaszthat el, aki lemarad a forradalomról
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 14.
Hatalmas bajban a magyar munkaerőpiac: olyan emberek sem találnak munkát, akik korábban bárhol el tudtak helyezkedni
2026. november 13.
700 ezres fizetéssel csábít hazánk egyik legnagyobb vállalata: számos embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. november 14.
Amerika és Kína mellett India is óriásit léphet előre 2040-ben, mutatjuk, hol lesz Magyarország helye
2026. november 14.
Tömegével láncolja magához a magyarokat a TikTok: elképesztő, hányan használják már naponta
2026. november 13.
Rendkívüli! Magyar Péter: Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le az NVVH a Seszták-ügyben, erdőkben ásták el a lóvét
NAPTÁR
Tovább
2026. november 14. szombat
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
1 hete
Most közölte a HungaroMet: élvezd ki a hétvégi napsütést, mert, ami jövő héten jön, abban nem lesz sok köszönet
3
2 hete
Ekkor érkezhet meg az első hó Magyarországra 2026-ban: kiderült, mikor válthatja fel a havazás az őszi időjárást
4
6 napja
Megvan a dátum, mikor nyit a Városligeti Műjégpálya: nem lesz olcsó mulatság, ha hétvégén korcsoláyzni akar menni a család
5
1 napja
Leszakadt az ég Magyarországon: egyetlen nap alatt hullott le a teljes havi esőmennyiség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjhalasztás
az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. november 14. 17:55
Jöhet egy retro küldetés? Ez a kvíz csak a veterán gamereknek sikerülhet!
Agrárszektor  |  2026. november 14. 19:31
Figyelmeztetést adott ki Brüsszel: sok helyen kötelező intézkedések jönnek