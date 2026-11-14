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Különleges bulivillamos indul útjára Budapesten szombatonként: ezen a vonalon közlekedik, így lehet feljutni rá
Idén november 21-én már ötödik alkalommal indul útjára a budapesti Bulivillamos, hogy egy különleges, mozgó klubként ünnepelje a főváros születésnapját. A fénytechnikával és profi hangrendszerrel felszerelt járatra előzetes regisztrációval és érvényes utazási okmánnyal lehet felszállni - írja az énbudapestem.
A 2022-ben elindított kezdeményezés az elmúlt években töretlen népszerűségre tett szert a fiatalok és a szórakozni vágyók körében. A tánctérré alakított szerelvényen ismert hazai DJ-k és zenei kollektívák szolgáltatják a zenét, miközben a résztvevők az esti Budapest kivilágított utcáin utaznak keresztül.
A villamos idén a Deák Ferenc tér és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik, fel- és leszállni azonban kizárólag a kiindulópontnál, a Deák téren lehet. A járatok szombaton 16 és 21 óra között indulnak.
A férőhelyek száma korlátozott, egyszerre legfeljebb száz fő szórakozhat a fedélzeten. Annak érdekében, hogy minél többen részesei lehessenek az élménynek, a szervezők minden kör végén leszállítják az utasokat a szerelvényről.
A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz és karszalaghoz kötött. A regisztráció során kiválasztott időpontra szóló karszalagot a Deák téri megállóban lehet átvenni a járat indulása előtt. Ennek feltétele az online kapott visszaigazolás, valamint egy érvényes budapesti vonaljegy vagy bérlet bemutatása a helyszínen.
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