Különleges bulivillamos indul útjára Budapesten szombatonként: ezen a vonalon közlekedik, így lehet feljutni rá

Idén november 21-én már ötödik alkalommal indul útjára a budapesti Bulivillamos, hogy egy különleges, mozgó klubként ünnepelje a főváros születésnapját. A fénytechnikával és profi hangrendszerrel felszerelt járatra előzetes regisztrációval és érvényes utazási okmánnyal lehet felszállni - írja az énbudapestem.

A 2022-ben elindított kezdeményezés az elmúlt években töretlen népszerűségre tett szert a fiatalok és a szórakozni vágyók körében. A tánctérré alakított szerelvényen ismert hazai DJ-k és zenei kollektívák szolgáltatják a zenét, miközben a résztvevők az esti Budapest kivilágított utcáin utaznak keresztül.

A villamos idén a Deák Ferenc tér és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik, fel- és leszállni azonban kizárólag a kiindulópontnál, a Deák téren lehet. A járatok szombaton 16 és 21 óra között indulnak.

A férőhelyek száma korlátozott, egyszerre legfeljebb száz fő szórakozhat a fedélzeten. Annak érdekében, hogy minél többen részesei lehessenek az élménynek, a szervezők minden kör végén leszállítják az utasokat a szerelvényről.

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz és karszalaghoz kötött. A regisztráció során kiválasztott időpontra szóló karszalagot a Deák téri megállóban lehet átvenni a járat indulása előtt. Ennek feltétele az online kapott visszaigazolás, valamint egy érvényes budapesti vonaljegy vagy bérlet bemutatása a helyszínen.