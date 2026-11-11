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Évtizedes csúcsot döntött a játékroham: teljesen megváltoztak a szülők vásárlási szokásai karácsony előtt
Tízéves csúcsra jutott a játékpiac növekedése az Egyesült Királyságban a karácsonyi szezon előtt. A vásárlók a megélhetési nehézségek ellenére is többet költenek, a keresletet pedig a felnőtt fogyasztók mellett a képernyőmentes, hagyományos játékok és az olcsóbb termékek iránti igény hajtja.
A Circana piackutató vállalat adatai szerint az októberig tartó időszakban 17 százalékkal több játékot adtak el a szigetországban, mint az előző év azonos periódusában. Ez a növekedési ütem az elmúlt évtized legmagasabb értékét jelenti, közvetlenül a kiskereskedők számára legfontosabb ünnepi időszak előtt, amikor a csúcsidőben másodpercenként 23 játék talál gazdára az országban. A családok ugyanakkor továbbra is árérzékenyek, így a legnagyobb mértékben az 5 és 10 font (nagyjából 2400 és 4800 forint) közötti termékek forgalma bővült.
Az elmúlt évek visszafogottabb eredményei után a szektort nagyban segítette a 12 éven felülieket és a felnőtteket célzó játékok piaca. Ebben a szegmensben, ahol a felnőttek gyakran saját maguknak vásárolnak az év első felében 22 százalékkal nőtt az eladások értéke. Melissa Symonds, a Circana brit játékpiaci igazgatója szerint azonban idén már a piac többségét adó gyermekjátékok is kimagaslóan teljesítenek.
A vásárlási szokások alakulásában komoly szerepet játszik a gyerekek képernyőidejével és a technológia hatásaival kapcsolatos társadalmi vita, beleértve az iskolai okostelefon-használat korlátozását is. Emiatt kifejezetten népszerűvé váltak a nyomkodható szivacsfigurák (squishy), a matricák és a Legóhoz hasonló építőkészletek. Az internetre csatlakozó okosjátékok ezzel szemben a teljes piaci forgalom kevesebb mint egy százalékát teszik ki. Ezekkel az eszközökkel kapcsolatban biztonsági aggályok is felmerültek. A BBC egyik tényfeltáró riportja például kimutatta, hogy egy hároméveseknek szánt, mesterséges intelligenciával felszerelt plüssmackó egy félreértett kérdésre válaszul közölte a gyerekkel, hogy nem tud segíteni a megölésében - írja a BBC.
A szülők egyre inkább a közös, offline időtöltést keresik. A The Insights Family piackutató felmérése alapján a három és kilenc év közötti gyerekeket nevelők ötöde olyan játékot választ, amellyel az egész család együtt játszhat. Paul Reader, a kereskedőket és iparági szakértőket tömörítő Dream Toys bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a közös élményre és a személyes interakcióra a hagyományos társasjátékok a legalkalmasabbak.
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A szakmai bizottság idei ünnepi sikerlistáján a társasjátékok mellett a korábbi évek slágertermékeinek új változatai szerepelnek, köztük a különböző ragacsok (slime), egy morgó és növekvő plüsstigris, valamint egy tojásból kikelő cápa. Mivel a teljes éves játékforgalom közel fele a karácsony előtti hetekben realizálódik, a szakértők arra intik a kedvezményeket kereső vásárlókat, hogy a hamisítványok elkerülése és a gyerekek biztonsága érdekében kizárólag megbízható kereskedőktől szerezzék be az ajándékokat.
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