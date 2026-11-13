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Neked is iPhone-od van? Kiadták a figyelmeztetést, óriási hackelés történt: aki ezt meglépte, súlyos veszélyben lehet
Sürgős biztonsági figyelmeztetést adott ki a Binance, amelyben arra kérik az iPhone-felhasználókat, hogy azonnal töröljenek minden olyan alkalmazást, amelyet nem a hivatalos Apple App Store-ból töltöttek le. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje szerint egy súlyos szoftverhiba miatt veszélybe kerülhetnek a készülékeken tárolt pénzügyi adatok és jelszavak. A riasztás mindössze néhány héttel azután érkezett, hogy a vállalatot a történelem legnagyobb, 6,3 milliárd dolláros kibertámadása érte - írja a Forbes.
A "worse_query" néven azonosított biztonsági rés az iOS 26.7.1-es, 27.0.1-es és 27.2-es verzióit érinti. A hiba lehetővé teszi, hogy a kártékony programok kijátsszák a rendszer elszigetelt futtatókörnyezetét, vagyis a sandbox védelmét, és hozzáférjenek más alkalmazások helyi fájljaihoz. A Binance az X-en közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy egy rendszerszintű iOS-problémáról van szó, amely a teljes ökoszisztémát érinti. Emiatt a támadók megszerezhetik a kriptotárcák helyreállító kulcsszavait (seed phrase), a privát kulcsokat, valamint a belépési adatokat.
Bár a sebezhetőséggel összefüggésben még nem erősítettek meg tényleges lopást, a tőzsde azonnali lépéseket sürget. Azt javasolják az iPhone-tulajdonosoknak, hogy haladéktalanul távolítsák el a megbízhatatlan forrásból származó, külsőleg telepített (sideloadolt) vagy manuálisan aláírt alkalmazásokat, és frissítsék az operációs rendszert. A cég emellett azt tanácsolja, hogy aki feltörésre gyanakszik, utalja át a vagyonát egy tiszta eszközön létrehozott új tárcába, és léptesse ki az összes aktív munkamenetét.
A hibát felfedező biztonsági kutatók ugyanakkor figyelmeztettek, hogy pusztán az iOS frissítése nem oldja meg a problémát. Egy 0xjohnny nevű kutató és egy ForceQuit álnéven tevékenykedő fejlesztő is megerősítette az X-en, hogy egy úgynevezett nulladik napi (zero-day) sebezhetőségről van szó, amelyre még nincs javítás. A hiba az iOS 27.2.1-es verziójában és a 27.3-as első bétájában is fennáll, ráadásul egy hivatalos App Store-alkalmazáson keresztül is kihasználható, amennyiben a támadónak sikerül átjutnia az Apple ellenőrzési folyamatán. A Binance eredeti posztja alatt már meg is jelent egy közösségi jegyzet, amely pontosítja, hogy az Apple frissítési jegyzéke nem tartalmaz javítást erre a hibára.
A mostani figyelmeztetés különösen érzékeny időszakban érkezett, miután a Binance-t a közelmúltban a valaha volt legnagyobb kriptotőzsdei támadás érte, amelynek során 6,3 milliárd dollár értékű bitcoint és egyéb kriptovalutát loptak el. Az FBI vizsgálata szerint az akció hátterében Észak-Korea állt, az eset pedig a bitcoin árfolyamát és a teljes kriptopiacot is mélyrepülésbe küldte.
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A kriptovalutákhoz kapcsolódó visszaélések egyébként is csúcsokat döntöttek a közelmúltban. A Chainalysis blokkláncelemző cég adatai szerint 2025-ben a hackerek több mint 3,4 milliárd dollárt zsákmányoltak, amiből egymagukban az észak-koreai csoportok több mint 2 milliárdért voltak felelősek, a privát tárcák feltörése pedig 713 millió dolláros kárt okozott. Ezzel párhuzamosan a különféle kriptocsalások 17 milliárd dollárt húztak ki az áldozatok zsebéből, amit a személyazonosság-lopások és a mesterséges intelligenciával támogatott átverések 1400 százalékos ugrása hajtott.
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