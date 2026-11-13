Közlekedési káosz jöhet a hétvégén: lezárják az egyik belvárosi hidat filmforgatás miatt

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Filmforgatás miatt lezárják a Szabadság hidat, valamint a Fővám teret és a Vámház körutat szombat 15 órától másnap hajnalig és vasárnap 15 órától hétfő hajnalig - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Címlapkép: Getty Images

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