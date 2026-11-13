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Közlekedési káosz jöhet a hétvégén: lezárják az egyik belvárosi hidat filmforgatás miatt

MTI
2026. november 13. 20:04 1 perc

Filmforgatás miatt lezárják a Szabadság hidat, valamint a Fővám teret és a Vámház körutat szombat 15 órától másnap hajnalig és vasárnap 15 órától hétfő hajnalig - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

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A pesti oldalon a kiskörúti villamosforgalom szintén szünetelni fog, a 83-as trolibusz és számos busz módosított útvonalon közlekedik.

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Az utazás megtervezéséhez a BKK a BudapestGO alkalmazás használatát ajánlja.
Címlapkép: Getty Images
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