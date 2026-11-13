Óriási bővítésre készül a népszerű légitársaság: naponta indulhatnak a járatok Budapestről a távol-keleti metropoliszba

2027 március végétől jelentősen sűrűsödhet a Budapest és Szöul közötti légi összeköttetés: a Korean Air a jelenlegi heti három helyett napi járatot tervez a magyar és a dél-koreai főváros között.

A Korean Air 2027. március 28-tól napi rendszerességgel közlekedhet Budapest és Szöul között – írta a Budflyer. A légitársaság ezzel átvenné az Asiana Airlines korábbi járatait, amelyek a foglalási rendszerekben már hivatalosan is Korean Air-üzemeltetés alatt jelennek meg - írja a Budflyer Facebook oldalán.

A bejegyzés szerint a Korean Air továbbra is Boeing 787-9 Dreamliner típusú repülőgépekkel teljesítené az útvonalat. A napi üzem jelentős előrelépést jelentene a jelenlegi téli menetrendhez képest, amikor a társaság hetente három közvetlen járatot kínál Budapest és Szöul között.

A kapacitásbővítés különösen látványos lehet, mivel a jelenlegi heti három járatról napi üzemre állna át a Korean Air, miközben tavasszal a Trinity Airways is megjelenhet a vonalon, várhatóan legfeljebb heti öt járattal. Ez összességében akár 300 százalékos kapacitásnövekedést is eredményezhet a jelenleg alulszolgált Budapest–Szöul útvonalon.

A változás nemcsak a Magyarország és Dél-Korea közötti közvetlen utazási lehetőségeket bővítené, hanem a szöuli átszállással elérhető ázsiai és óceániai célállomások felé is több csatlakozást biztosíthatna az utasoknak.