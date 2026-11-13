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Gazdaság

Rendkívüli! Magyar Péter: Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le az NVVH a Seszták-ügyben, erdőkben ásták el a lóvét

Pénzcentrum
2026. november 13. 21:15 1 perc

Több mint hatmilliárd forint értékű készpénzt foglalt le a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen zajló büntetőeljárásban – közölte Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

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A kormányfő által megosztott hatósági közleményből kiderül, hogy az NVVH 2026. november 12-én és 13-án Budapesten, továbbá Pest, Békés és Nógrád vármegyében hajtott végre összehangolt nyomozási cselekményeket az Orbán-kormány egykori tárcavezetőjének ügyében.

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"A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő, nagy értékű széfben tárolva" – részletezte a hivatal a rajtaütés eredményét.

A kétnapos művelet eredményeként összesen 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró, valamint 1 257 100 amerikai dollár került a hatóságokhoz, amelyet a hivatal munkatársai már be is fizettek a Magyar Államkincstárba. Magyar Péter az ügy kapcsán úgy fogalmazott, hogy "ezzel a Fidesz–KDNP-maffiának hivatalosan is vége!"

A nagyszabású vagyonvisszaszerzési akció lebonyolításában az NVVH munkáját a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztálya, a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár is segítette.

 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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