A piac az iráni konfliktussal kapcsolatos hírekre reagált, miközben a befektetők az Európai Központi Bank kamatdöntésére és az amerikai makroadatokra vártak.
Záporoztak a százmilliárdos ajánlatok: valósággal elárasztották pénzzel a magyar államot
Erős kereslet mellett a meghirdetettnél jóval több államkötvényt értékesített az Államadósság Kezelő Központ a csütörtöki aukción. Az ötéves lejáratú papírokra több mint 215 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, miközben az eredetileg meghirdetett mennyiségnél 66 milliárd forinttal több kötvényt adtak el. A hozamok ugyanakkor nem egy irányba mozdultak el: a rövidebb lejáratoknál emelkedés, a tízéves papíroknál csökkenés következett be.
Jelentős befektetői érdeklődés mellett értékesített államkötvényeket az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a csütörtöki aukción. Mindhárom vizsgált lejárat esetében a meghirdetettnél nagyobb mennyiségben adtak el papírokat, miközben a hozamok eltérően alakultak.
A hároméves futamidejű kötvényekből az ÁKK 24 milliárd forint értékben értékesített, miután a meghirdetett mennyiséget 9 milliárd forinttal megemelte. Az elsődleges forgalmazók összesen 51,5 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be. Az aukción kialakult átlaghozam 5,67 százalék lett, ami 7 bázispontos emelkedést jelentett a két héttel korábbi aukcióhoz képest. A hároméves kötvények másodpiaci referenciahozama szerdán 5,65 százalékon állt.
Az ötéves lejáratú államkötvények iránt még nagyobb érdeklődés mutatkozott. Az ÁKK összesen 86 milliárd forint értékben értékesített ezekből a papírokból, vagyis 66 milliárd forinttal növelte meg az eredetileg meghirdetett mennyiséget.
Az elsődleges forgalmazók 215,1 milliárd forintnyi ajánlatot tettek, ami jelentősen meghaladta az értékesített mennyiséget. Az aukciós átlaghozam 5,52 százalék lett, 3 bázisponttal magasabb a két héttel korábbi aukción kialakult értéknél. Az ötéves kötvények másodpiaci referenciahozama szerdán 5,58 százalék volt.
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A tízéves kötvényeknél csökkent a hozam
A tízéves futamidejű kötvényekből 40 milliárd forint értékben adott el az adósságkezelő, ami az eredetileg meghirdetett mennyiség kétszerese volt. Az elsődleges forgalmazók 87 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be. A hosszabb lejáratú papírok aukciós átlaghozama 5,49 százalékra csökkent, ami 8 bázispontos mérséklődés az egy héttel korábbi aukcióhoz képest. A tízéves kötvények másodpiaci referenciahozama szerdán 5,50 százalékon állt.
A csütörtöki aukció alapján tehát mindhárom lejárat iránt jelentős kereslet mutatkozott, a hozamok alakulása azonban eltért. A három- és ötéves papíroknál emelkedett az aukciós átlaghozam, míg a tízéves kötvényeknél csökkent. A kereslet önmagában nem jelenti azt, hogy minden lejáraton mérséklődnek a hozamok: azok alakulását a befektetői ajánlatok mellett a piaci kamatvárakozások és az állampapírok iránti kereslet-kínálat is befolyásolja.
Mérsékelt emelkedést mutattak az európai és az amerikai részvénypiacok szerdán késő délután.
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