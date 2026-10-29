Ismét eljárás indulhat Magyarország ellen: kemény lépésre szánta el magát a Spar

Újabb levélben sürget kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen a Spar osztrák anyavállalata az Európai Bizottságnál a fennmaradó kiskereskedelmi különadó miatt. Bár a kormányzat korábban a terhek felülvizsgálatát ígérte, jövőre tovább nő a szektorra nehezedő elvonás. A hazai szakmai érdekképviselet élesen bírálja a döntést, mivel az veszélyezteti a versenyképességet és az árstabilitást - írta meg a 24.hu.

Hans Reisch, a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója ismét az Európai Bizottsághoz fordult, mivel megítélése szerint a külföldi kiskereskedelmi láncokat továbbra is rendszerszintű, hátrányos megkülönböztetés éri Magyarországon.

A cégvezető úgy látja, hogy esély sincs az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére és a különadó kivezetésére, ezért indokoltnak tartja az uniós kötelezettségszegési eljárás megindítását. Peter Manhartsberger, az anyavállalat igazgatója az osztrák sajtónak nyilatkozva hozzátette, hogy a magyar kormánnyal kapcsolatos korábbi derűlátásuk sajnos alaptalannak bizonyult.

Bár Magyar Péter korábban ígéretet tett a kiskereskedelmi adózás felülvizsgálatára, a jelenlegi döntések értelmében a rendszer átalakításáig a kormányzat még nagyobb költségvetési hozzájárulást vár el a kereskedelmi láncoktól, akárcsak az energiacégektől, a bankoktól és a biztosítóktól.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) sajnálattal vette tudomásul, hogy jövőre, vagyis 2027-ben sem kezdődik meg a különadó kivezetése. Sőt, az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételi sávban az adókulcs a háromszorosára, 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelkedik. Az érdekképviselet hangsúlyozza, hogy a hazai élelmiszer-ellátás versenyképességének javításához, a minőségi kínálat fenntartásához és az árstabilitáshoz elengedhetetlen a szektort sújtó rendkívüli terhek megszüntetése. Megoldásként első lépésben a kivezetés pontos menetrendjének rögzítését várják, amelynek kidolgozását az OKSZ kész konkrét szakmai javaslatokkal támogatni.