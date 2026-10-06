Meglépte az IKEA, újra kapható a termék, amire egy éve várnak a vásárlók: indulhat a roham az áruházakba

Újra kapható az IKEA népszerű adventi naptára, amely a csokoládék mellett két kedvezménykártyát is rejt. A legszerencsésebb vásárlók akár 250 ezer forintos kártyára is bukkanhatnak, ilyen kuponból azonban idén kevesebbet helyeztek el a kalendáriumokban, mint tavaly. A termék ára azonban nem változott tavaly óta: IKEA Family tagsággal 4290, normál áron pedig 4990 forintért vásárolható meg.

Visszatért az IKEA áruházaiba a VINTERSAGA adventi naptár. A kalendárium ablakaiban idén is tej- és étcsokoládéból készült pralinék, nugátok, marcipánok és ropogós mogyorós édességek lapulnak, két napra azonban a csokoládé mellé más ajándék is jut: a december 6-i és 24-i ablak mögött egy-egy IKEA-ajándékkárrtya található.

Minden naptár két, egyenként legalább 1250 forint értékű kártyát tartalmaz, így a vásárlók összesen minimum 2500 forintnyi kedvezményhez jutnak. A kártyák értéke ugyanakkor ennél jóval magasabb is lehet: a legnagyobb összeg, ahogy a korábbi években úgy idén is 250 ezer forint.

A naptár normál ára 4990 forint, az IKEA Family klubtagok pedig 4290 forintért szerezhetik be, vagyis az árak a tavalyihoz képest nem változtak. A termék kizárólag az IKEA áruházaiban kapható, online nem rendelhető meg.

Kevesebb a nagy értékű kedvezménykártya, mint tavaly

Az IKEA tájékoztatása szerint az idei adventi naptárakba az alábbi kedvezménykártyák kerültek:

20 db 250 000 forintos

60 db 120 000 forintos

246 db 60 000 forintos

553 db 12 000 forintos

2456 db 6 000 forintos

5526 db 2 500 forintos

és 114 ezer 691 db 1 250 forintos.

A tavalyi kínálathoz képest csökkent a kártyák száma. Míg tavaly 30 darab 250 ezer forintos kedvezménykártyát rejtettek el, idén mindössze 20 ilyen található a naptárakban. A 120 ezer, 60 ezer, 12 ezer, 6 ezer és 2500 forintos kártyákból pedig egyaránt feleannyi került a kalendáriumokba, mint egy évvel korábban.

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A december 6-i ablakban található kedvezménykártya pontos értéke december 6-ától, a december 24-i ablakban rejtőzőé pedig december 24-étől deríthető ki. A felhasználás kezdete azonban eltér ettől: az első kártyával december 6-ától, a másodikkal december 27-étől lehet vásárolni. Mindkettő 2027. március 31-ig váltható be, így a kedvezményeket a karácsonyi időszak után is felhasználhatják a vásárlók.

Címlapkép: a tavalyi IKEA adventi naptárak/Pénzcentrum