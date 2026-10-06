Miért döntött a bezárás mellett a dm, a Spar, a Dorko és egy rakat másik üzlet a nagy vidéki városokban? Az esetek mögött négy különböző...
Meglépte az IKEA, újra kapható a termék, amire egy éve várnak a vásárlók: indulhat a roham az áruházakba
Újra kapható az IKEA népszerű adventi naptára, amely a csokoládék mellett két kedvezménykártyát is rejt. A legszerencsésebb vásárlók akár 250 ezer forintos kártyára is bukkanhatnak, ilyen kuponból azonban idén kevesebbet helyeztek el a kalendáriumokban, mint tavaly. A termék ára azonban nem változott tavaly óta: IKEA Family tagsággal 4290, normál áron pedig 4990 forintért vásárolható meg.
Visszatért az IKEA áruházaiba a VINTERSAGA adventi naptár. A kalendárium ablakaiban idén is tej- és étcsokoládéból készült pralinék, nugátok, marcipánok és ropogós mogyorós édességek lapulnak, két napra azonban a csokoládé mellé más ajándék is jut: a december 6-i és 24-i ablak mögött egy-egy IKEA-ajándékkárrtya található.
Minden naptár két, egyenként legalább 1250 forint értékű kártyát tartalmaz, így a vásárlók összesen minimum 2500 forintnyi kedvezményhez jutnak. A kártyák értéke ugyanakkor ennél jóval magasabb is lehet: a legnagyobb összeg, ahogy a korábbi években úgy idén is 250 ezer forint.
A naptár normál ára 4990 forint, az IKEA Family klubtagok pedig 4290 forintért szerezhetik be, vagyis az árak a tavalyihoz képest nem változtak. A termék kizárólag az IKEA áruházaiban kapható, online nem rendelhető meg.
Kevesebb a nagy értékű kedvezménykártya, mint tavaly
Az IKEA tájékoztatása szerint az idei adventi naptárakba az alábbi kedvezménykártyák kerültek:
- 20 db 250 000 forintos
- 60 db 120 000 forintos
- 246 db 60 000 forintos
- 553 db 12 000 forintos
- 2456 db 6 000 forintos
- 5526 db 2 500 forintos
- és 114 ezer 691 db 1 250 forintos.
A tavalyi kínálathoz képest csökkent a kártyák száma. Míg tavaly 30 darab 250 ezer forintos kedvezménykártyát rejtettek el, idén mindössze 20 ilyen található a naptárakban. A 120 ezer, 60 ezer, 12 ezer, 6 ezer és 2500 forintos kártyákból pedig egyaránt feleannyi került a kalendáriumokba, mint egy évvel korábban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A december 6-i ablakban található kedvezménykártya pontos értéke december 6-ától, a december 24-i ablakban rejtőzőé pedig december 24-étől deríthető ki. A felhasználás kezdete azonban eltér ettől: az első kártyával december 6-ától, a másodikkal december 27-étől lehet vásárolni. Mindkettő 2027. március 31-ig váltható be, így a kedvezményeket a karácsonyi időszak után is felhasználhatják a vásárlók.
Címlapkép: a tavalyi IKEA adventi naptárak/Pénzcentrum
Ez agyrém: több mint 300 ezer forinttal drágult az áhított kütyü, amit most magyarok tömegei keresnek – ez tolta fel az árakat
A kereslet ugrása komoly hatással volt az árakra is.
Az eladott termékek mintegy 85 százalékát tápok, almok és higiéniai termékek adják.
Hiánypótló lépésről döntött a MOHU: sok helyen bukkanhatnak fel ilyen ruha- és textilgyűjtő konténerek
A MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textilhulladék elszállításáról is.
Áll a bál a palack visszaváltás rendszere körül: újra fellángoltak az indulatok, ez így már tarthatatlan
Komoly feszültséget okoz a boltokban a palackvisszaváltási rendszer, a készpénzes kifizetések miatt mindennapossá váltak a konfliktusok, a higiéniai problémák és a hosszú sorok.
Egy 34 ezer forintos kávéfőzővel is készülhet ugyanolyan kiváló normál eszpresszó, mint egy 250 ezressel.
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
A lánc most Közép-Európára koncentrál. Iparági forrásaink szerint országonként akár 500-1000 bolt nyitása sem elképzelhetetlen közép távon.
A berendezések felett beépített mennyezeti kamera rögzíti a termékek beolvasását.
Kegyetlen árharcot hirdetett az Aldi Magyarországon: drasztikus lépéssel vágnak alá az összes többi boltnak
Kevesebb termék, több raklapról árusított áru és egyszerűbb üzletberendezés jellemzi már most is, de fogja még a jövőben is az Aldi magyarországi átalakulását.
Vége a fojtogató szabálynak? Elképesztő változás jöhet a magyar boltokban, visszatérhetnek a gigászi akciók
Most van az ideális időpont az árrésstop kivezetésére, mivel a jelenlegi alacsony infláció a csökkenő élelmiszerárakkal megteremtette a kivezetés ideális gazdasági környezetét.
Jön a NAV nagy őszi árverése: fillérekért vehetsz márkás divat- és elektronikai cikkeket, luxusórákat is
Holnap, azaz október 2-án indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legújabb elektronikus árverése,
Az 50 forintos visszaváltási díj nem változott, de a MOHU újabb módosítást javasol: eltűnhet a készpénzes kifizetés.
Ráfér a megújulás a budapesti plázákra: így alakulhatnak át a jövőben, erre kell készülniük a vásárlóknak
Közép- és Kelet-Európa modern kiskereskedelmi ingatlanállományának mintegy kétharmada mára elmúlt tizenöt éve.
A következő hetekben Kelet-Magyarország több kistelepülésére is Lidl mozgóbolt érkezik, elsősorban olyan helyekre, ahol korlátozottak a helyi bevásárlási lehetőségek.
Rengeteg magyar retteg ettől az egyszerű lépéstől: inkább plusz pénzt fizetnek, csak ne kelljen megtenni
Már nemcsak azt kérdezzük a mesterséges intelligenciától, hogy melyik terméket érdemes megvenni.
Kőkemény háború dúl a budapesti kukáknál: kiderült, kik gazdagodnak meg valójában az 50 forintos palackokból
Egyfelől sikeres, másfelől pokolian megbukott a palackvisszaváltási rendszer Magyarországon.
Az Aldi brit vezetője, Giles Hurley élesen bírálta a rivális szupermarketláncok hűségprogramjait, miközben a diszkontlánc rekordnagyságú árbevételről és nagyszabású terjeszkedési tervekről számolt be.
Új néven és átláthatóbb rendszerben találkozhatnak a Lidl vásárlói a termékek egy részével.
Kiderült, így trükközik a McDonald's az árakkal: akár 20 százalékos eltérés is lehet két közeli étterem között
A McDonald's egyre nagyobb mértékben alkalmaz mesterséges intelligenciát az árainak meghatározásához az Egyesült Államokban és több más piacon.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.