Nagy átalakítást jelentett be a Lidl: erre készülj a boltok kasszáinál, minden megváltozik

Felgyorsítaná a bevásárlást a Lidl Magyarország, amely újgenerációs önkiszolgáló kasszákat telepít az üzleteibe, és idén közel 110 áruházban bővíti a kasszazónákat. A fejlesztések a fizetést gyorsíthatják, miközben a hagyományos pénztárak is megmaradnak.

Újgenerációs önkiszolgáló kasszákkal fejleszti üzleteit a Lidl Magyarország. Az új berendezésekből már 16 áruházban használhatnak a vásárlók, a következő időszakban pedig egyre több boltban jelenhetnek meg. A kompaktabb kialakításnak köszönhetően ugyanakkora területen több kassza kaphat helyet, így egyszerre több vásárló fizethet. A vállalat közlése szerint a kisebb gépek mellett a megszokott pakolófelület mérete változatlan marad, a kasszazónákban pedig továbbra is lesznek készpénzes és bankkártyás fizetésre alkalmas automaták.

A Lidl idén közel 110 áruházban bővíti az önkiszolgáló kasszazónákat. Elsősorban azokban az üzletekben növelik a kapacitást, ahol nagy a vásárlói forgalom, miközben a rendelkezésre álló tér korlátozott. A fejlesztés nemcsak a kasszák fizikai kialakítását érinti. Az újgenerációs berendezéseken új szoftver fut majd, amely modernebb felülettel segíti a fizetési folyamatot.

„Az újgenerációs önkiszolgáló kasszáinkat már 16 áruházunkban használhatják a vásárlók, és a jövőben egyre több helyen találkozhatnak majd velük” – mondta Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény-igazgatója.

A vállalat hangsúlyozta, hogy az automatizálás mellett a hagyományos kasszák is elérhetők maradnak. A fejlesztés tehát nem a személyzettel működő pénztárak megszüntetését célozza, hanem a fizetési lehetőségek bővítését és a gördülékenyebb kiszolgálást.

Nyolc üzletben már a Scan & Go is elérhető

A Lidl a telefonos vásárlást segítő megoldásokat is fejleszti. A Scan & Go funkcióval a vásárlók a telefonjukkal szkennelhetik be a termékeket, majd egyszerűbben fizethetnek az önkiszolgáló kasszánál.

A szolgáltatás jelenleg nyolc üzletben érhető el, a vállalat pedig további áruházakra is kiterjesztené. A Lidl közlése szerint 2027-ben újabb digitális megoldások érkezhetnek, amelyek a gyorsabb és kényelmesebb önkiszolgáló fizetést támogatják majd.