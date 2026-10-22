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Egy fiatal háziasszony kék öltönyben zöldséget vásárol a piacon, piros paradicsomot választ, oldalnézetben
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Visszakozik a Tisza-kormány: mégsem csökken a zöldségek, gyümölcsök áfája 2027-ben

Pénzcentrum
2026. október 22. 18:35 3 perc

Nem fér bele a 2027-es költségvetésbe a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése – erről beszélt a pénzügyminiszter az ATV-ben az RTL Híradó beszámolója szerint. Pedig korábban még arról volt szó, hogy akár már idén mérséklődhet az Európában rekordmagas, 27 százalékos áfakulcs. A szakmai szervezetek csalódottak: szerintük az intézkedés közel 20 százalékkal vihette volna lejjebb az árakat a boltokban.

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Úgy tűnik, 2027-ben sem csökken a zöldségek és gyümölcsök áfája Magyarországon. A pénzügyminiszter az ATV-ben arról beszélt, hogy a költségvetési helyzet miatt jövőre nem tud előrelépni a kormány az ügyben, bár a cél továbbra is napirenden marad.

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Ez komoly fordulat ahhoz képest, hogy korábban még az is felmerült: akár már idén mérsékelhetik a zöldségeket és gyümölcsöket terhelő, jelenleg 27 százalékos forgalmi adót. A választások után a kormányzati megszólalásokban még az szerepelt, hogy az egészséges élelmiszerek körében elsőként a zöldség-gyümölcs termékpályán vezetnék be az 5 százalékos áfát.

A vásárlók közben továbbra is magas árakkal szembesülnek a boltokban és a piacokon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a kígyóuborka 17 százalékkal, a paradicsom 12 százalékkal, a sárgarépa pedig 7 százalékkal drágább, mint egy évvel korábban. A zöldségek és gyümölcsök ára ráadásul már tavaly is több mint kétszerese volt az egy évtizeddel korábbinak.

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Július 1-től jöhet a zöldség-gyümölcs áfa 27-ről 5 százalékra csökkentése, és a kiskereskedelmi láncok már készülnek az átárazásra.

A riportban megszólaló vásárlók arról beszéltek, hogy egyre jobban meg kell nézniük, mit tesznek a kosárba. Van, aki a drágább gyümölcsökről már lemond, vagy inkább az olcsóbb, akár hibásabb árut keresi. Különösen az alma, a paradicsom és a szőlő ára jelenthet gondot sok háztartásnak.

A szakma szerint az áfacsökkentés érdemben enyhíthette volna a fogyasztók terheit. Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke az RTL Híradónak úgy fogalmazott: „végtelenül csalódottak” amiatt, hogy nem valósul meg az intézkedés. Szerinte ha a 27 százalékos áfakulcs 5 százalékra csökkenne, annak arányában nagyjából 20 százalékkal eshetnének a fogyasztói árak.

A Terméktanács becslése szerint az elmúlt 2-3 évben mintegy 15 százalékkal csökkent a zöldség- és gyümölcsfogyasztás Magyarországon, elsősorban a vásárlóerő visszaesése miatt. Ez nemcsak a családok étrendjére, hanem a termelőkre is kedvezőtlen hatással lehet.

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Raskó György agrárközgazdász szerint az áfacsökkentés éves szinten körülbelül 160 milliárd forintos bevételkiesést okozna a költségvetésnek. Ugyanakkor úgy látja, ennek egy része visszajöhetne az államkasszába, mivel az alacsonyabb áfa visszaszoríthatná az adóelkerülést. Becslése szerint ez akár 40 milliárd forintos többletbevételt is jelenthetne.

Az agrárközgazdász szerint a 160 milliárd forintos kiesés a teljes költségvetéshez képest nem számítana kezelhetetlen tételnek. Úgy fogalmazott: ez nagyjából a büdzsé 3 ezreléke, miközben az intézkedésnek jelentős pozitív hatása lehetne a fogyasztókra és a termelőkre is.

A kormány várhatóan október végén nyújtja be a jövő évi költségvetést az Országgyűlésnek, a képviselők pedig decemberben szavazhatnak róla. Ha a büdzsé ebben a formában megy át, a zöldségeket és gyümölcsöket továbbra is 27 százalékos áfa terheli majd Magyarországon – vagyis nagyjából ötször akkora kulcs, mint több környező, illetve nyugat-európai országban.
Címlapkép: Getty Images
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