Bár a világpiacon számos alapanyag, például a tej és a cukor ára csökkenésnek indult, a fagylalt és a lángos tovább drágulnak.
Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után
Július 1-től jöhet a zöldség-gyümölcs áfa 27-ről 5 százalékra csökkentése, és a kiskereskedelmi láncok már készülnek az átárazásra, kára szerint a verseny miatt nem várható, hogy a kereskedők lenyelik az adócsökkentés hatását, az árrésstop egyidejű kivezetése viszont kulcskérdés lesz.
A múlt héten a DélKerTÉSZ sajtóeseményén gyakorlatilag megerősítést nyert, hogy az új kormány július 1-től vezeti be a zöldség-gyümölcs áfacsökkentést 27-ről 5 százalékra. A kérdés ezután már csak az, hogy ez a változás hogyan csapódik majd le a bolti árakban.
Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a kiskereskedelmi oldal egyelőre várakozó állásponton van, mivel a jogszabály tervezetét még nem ismerik, úgyhogy biztosat egyelőre nem tudnak mondani.
Fontos, hogy a majdani rendelet kihirdetése és hatályba lépése között elegendő idő álljon rendelkezésre
- hangsúlyozta Kozák Tamás, hozzátéve, hogy az átárazás önmagában több napot is igénybe vehet, és az egyértelmű termékkategória-definíciók megléte is kulcsfontosságú lesz.
Hogyan változhatnak az árak?
Ami azonba az áfacsökkentés kapcsán a vásárlókat leginkább érdekli, az az, hogy az adócsökkentés ténylegesen megjelenik-e majd az árakban.
A főtitkár szerint a láncok közötti verseny miatt nem várható, hogy a kereskedők lenyelik a csökkentés hatását, ugyanakkor a végső fogyasztói árakat a beszerzési árak és a kereslet alakulása is befolyásolja.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Kozák Tamás külön kiemelte az árrésstop kérdését is: szerinte annak azonnali kivezetése szintén fontos szempont lenne, hogy elkerüljék a későbbi esetleges inflációs sokkot.
Arra a kérdésre, hogy várható-e, hogy az áfacsökkentés hatására emelkedik a fogyasztás, nem egyértelmű a válasz.
Száz forint jövedelemből jelenleg csak 4-5 forint megy zöldség-gyümölcs fogyasztásra
- emelte ki az OKSZ főtitkára, aki hozzátette, ettől függetlenül az egészséges táplálkozás iránti növekvő igény érdemi keresletnövekedést hozhat, és a lépés nemcsak a vásárlóknak, hanem az egész zöldség-gyümölcs szakmának kedvezhet.
Szigorú határt húztak a magyar családok: kevesen gondolták volna, de csak ennyit szánnak az idei ajándékokra
Egy friss felmérés szerint a hazai családok többsége idén is közös programokkal és kisebb meglepetésekkel készül a gyereknapra.
Figyelem! Szennyezett rizs került a magyar boltokba: riadót fújt a hatóság, ha ilyet vettél, meg ne edd
Határértéket meghaladó ásványolaj-szennyezettség miatt visszahívják a SUNCLAD márkájú, egykilós kiszerelésű Shinode Original Premium szusirizst.
Csúnya módszerrel verik át a gyanútlan magyar vásárlókat a webshopok: ez az új taktika, nagyon nehéz kiszúrni
Az online vásárlások során széles körben használt és megbízhatónak tűnő mércének számítanak a korábbi vásárlók által megfogalmazott vélemények. Ezek azonban nem mindig igazak.
Fájdalmas meglepetés: durva vámot vetnek ki a Temu, Shein, AliExpress rendelésekre, a magyaroknak is fizetni kell
2026. július 1-jétől új rendszer lép életbe, amely különösen a Temuhoz, Sheinhez és más kínai online piacterekhez kötődő rendelések millióit érintheti.
Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését.
Fény derült a magyar boltok legsötétebb titkára: így gombolnak le sokkal több pénzt a vásárlókról a kasszáknál
A legtöbben azt hiszik, hogy tudatosan vásárolnak, de a boltok bárkit simán megszédítenek.
Figyelmeztetést adott ki a hatóság: semmiképp se használd fel, ha te is vettél ebből a népszerű termékből
Két ismert márka termékeinél találtak problémát, a hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy semmiképp se használják el ezeket.
Árstopra sincs szükség: brutál árcsökkentést jelentett be a Penny - mutatjuk az olcsósított termékeket, a magyarok kedvencei is a listán
Egy csomag száraztészta, egy doboz vaj vagy egy liter narancslé – a mindennapi bevásárlás apró tételei gyorsan összeadódnak.
Napokra lehúzzák a rolót a legnépszerűbb áruházláncok Magyarországon: kellemetlen meglepetés érhet, ha ezt nem tudod
Itt vannak a pünkösdi boltzár részletei: így alakul a boltok nyitvatartása hétfőn és vasárnap.
Rengeteg kedvelt üzlet húzza le a rolót Magyarországon: kiderült, kik az elmúlt évtized legnagyobb vesztesei
Az üzletek száma zsugorodik, miközben a méretük egyre növekszik.
Végveszélyben több száz hazai kistelepülés egyetlen boltja: könnyen élelmiszer nélkül maradhat a magyar vidék?
A növekvő működési költségek és az egyre kedvezőtlenebb gazdasági környezet azonban komoly veszélyt jelent a hálózat kisebb boltjaira.
Összesen 26 hazai előállítású konzerv csemegekukoricát vizsgáltak a Szupermenta programban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei.
Durva trükkel játszotta ki az üvegvisszaváltót egy magyar áruházi dolgozó: majdnem kétmilliót kaszált a módszerrel
Fél éven át ugyanazokat a már visszaváltott palackokat vitte újra az automatához egy kecskeméti áruházi dolgozó.
Itt a Lidl bejelentése, olcsóbb lett a magyarok filléres kedvence: ez óriási dobás, rengeteg vásárló örülhet
A szupermarketek árazása új vitát indított a kasszazacskók körül és a saját táska használatáról.
Megvan a céldátum: 1,5 hónap múlva óriási zöldség-gyümölcs árzuhanás jöhet a magyar boltokban - brutális vásárlási roham várható
Azonnali árcsökkenést hozhatna a magyar boltokban a zöldség- és gyümölcs áfájának 27 százalékról 5 százalékra mérséklése, az árrésstopot pedig át kell alakítani.
Ideje korán eldőlt a nyári boltháború? Sztárterméket akciózott le a Lidl és a Tesco - az egyik boltban viszont jobban jársz
Ideje korán, már május végén dinnyeakciót robbantott a Lidl és a Tesco is
Rengeteg vásárló követi el ezt a súlyos hibát: szakértők rántották le a leplet a legdrágább klímás tévhitről
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 45 Magyarországon is kapható inverteres split klímát tesztelt.
Fokozatosan megszűnik az újságárusítás az Aldi boltjaiban, az átalakítás már több helyen elkezdődött.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.