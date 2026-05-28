Megszólaltak a legnagyobb hazai láncok: erre készülhetnek a magyar vásárlók a zöldség-gyümölcs áfacsökkenés után

Július 1-től jöhet a zöldség-gyümölcs áfa 27-ről 5 százalékra csökkentése, és a kiskereskedelmi láncok már készülnek az átárazásra, kára szerint a verseny miatt nem várható, hogy a kereskedők lenyelik az adócsökkentés hatását, az árrésstop egyidejű kivezetése viszont kulcskérdés lesz.

A múlt héten a DélKerTÉSZ sajtóeseményén gyakorlatilag megerősítést nyert, hogy az új kormány július 1-től vezeti be a zöldség-gyümölcs áfacsökkentést 27-ről 5 százalékra. A kérdés ezután már csak az, hogy ez a változás hogyan csapódik majd le a bolti árakban.

Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a kiskereskedelmi oldal egyelőre várakozó állásponton van, mivel a jogszabály tervezetét még nem ismerik, úgyhogy biztosat egyelőre nem tudnak mondani.

Fontos, hogy a majdani rendelet kihirdetése és hatályba lépése között elegendő idő álljon rendelkezésre

- hangsúlyozta Kozák Tamás, hozzátéve, hogy az átárazás önmagában több napot is igénybe vehet, és az egyértelmű termékkategória-definíciók megléte is kulcsfontosságú lesz.

Hogyan változhatnak az árak?

Ami azonba az áfacsökkentés kapcsán a vásárlókat leginkább érdekli, az az, hogy az adócsökkentés ténylegesen megjelenik-e majd az árakban.

A főtitkár szerint a láncok közötti verseny miatt nem várható, hogy a kereskedők lenyelik a csökkentés hatását, ugyanakkor a végső fogyasztói árakat a beszerzési árak és a kereslet alakulása is befolyásolja.

Kozák Tamás külön kiemelte az árrésstop kérdését is: szerinte annak azonnali kivezetése szintén fontos szempont lenne, hogy elkerüljék a későbbi esetleges inflációs sokkot.

Arra a kérdésre, hogy várható-e, hogy az áfacsökkentés hatására emelkedik a fogyasztás, nem egyértelmű a válasz.

Száz forint jövedelemből jelenleg csak 4-5 forint megy zöldség-gyümölcs fogyasztásra

- emelte ki az OKSZ főtitkára, aki hozzátette, ettől függetlenül az egészséges táplálkozás iránti növekvő igény érdemi keresletnövekedést hozhat, és a lépés nemcsak a vásárlóknak, hanem az egész zöldség-gyümölcs szakmának kedvezhet.