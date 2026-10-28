Megint gyengült a forint: mindhárom fontos deviza drágult szerda reggel

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Gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon. Az euró árfolyama 367,02 forintra emelkedett, miközben a dollárért és a svájci frankért is többet kellett fizetni.

Címlapkép: Getty Images

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