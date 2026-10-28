A Pénzcentrum 2026. október 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megint gyengült a forint: mindhárom fontos deviza drágult szerda reggel
Gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzésekhez képest a nemzetközi devizapiacon. Az euró árfolyama 367,02 forintra emelkedett, miközben a dollárért és a svájci frankért is többet kellett fizetni.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 367,02 forinton jegyezték hét órakor, magasabban a kedd esti 366,76 forintnál. A dollár jegyzése 330,10 forintra emelkedett 329,30 forintról, a svájci frank pedig 397,32 forintról 397,60 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1141 dollárról 1,1118 dollárra esett.
A lakosságnak kedvez, a cégeknek fájni fog: átalakul a tranzakciós illeték Magyarországon, megmarad a banki különadó is
A legújabb adójavaslatok alapján jövőre is fennmarad a bankok extraprofitadója, miközben a biztosítóknál megszűnnek a kisebb szereplőket segítő kedvezményes adósávok.
Nagyot emelkedett a BUX kedden, szerdán viszont visszaesés jöhet. Az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is fontos szinteknél jár.
Súlyos adót vethetne ki a Tisza-kormány a külföldre költöző gazdagokra: ennyit szednének be a vagyonosoktól
A kormány benyújtotta a külföldre költözők vagyonának adóztatását célzó, úgynevezett exit tax bevezetéséről szóló törvényjavaslatot.
A Tisza-kormány október végén benyújtotta a jövőre hatályba lépő vagyonadó végleges törvényjavaslatát.
Kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot Matolcsy Ádám ellen: az Interpol és az Europol körözési listáján a volt MNB-elnök fia
Európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Matolcsy Ádám és Stofa György ellen az MNB alapítványát érintő, százmilliós vagyoni hátrányt okozó csalási ügyben.
Komoly konfliktus robbant ki Budapesten: nyolc kerületi polgármester ment neki Karácsony Gergely tervének
Nyolc budapesti kerületi polgármester bírálta Karácsony Gergely főpolgármesternek a fővárosi és kerületi források átrendezésére vonatkozó terveit
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
Az európai gazdaság kilátásait jelentősen befolyásolja, hogy a tagállamok képesek-e fenntartható pályán tartani a költségvetésüket.
Elsöprő többség áll a vagyonadó mellett: az érintett cégek 39 százaléka viszont már elbocsátásokra készül
A magyarok elsöprő többsége támogatja az 1 milliárd forint feletti vagyonokra tervezett vagyonadót, a vállalati szektorban azonban jóval bizonytalanabb a kép
A tartósan beteg gyermekek után járó emelt családi pótlék havi 46 600 forintra nőhet, de más támogatások is duplázódnak.
Nincsenek kőbe vésve a vagyonadó és a KATA részletei? Megszólalt a Pénzügyminisztérium: ezt mérlegeli még a kormány
Megkezdték az új vagyonadóról, valamint kata megújításáról szóló törvénytervezetek társadalmi egyeztetése során beérkezett észrevételek értékelését.
Elutasították Gyárfás Tamás kérvényét: nem lesz perújítás, börtönben marad az egykori sportvezető-üzletember
Hiába hivatkozott új tanúk vallomásaira Gyárfás Tamás védelme, a bíróság elutasította a perújítási kérelmet.
Estére gyengült a forint: az euró 367 forint fölé, a dollár pedig 328 forint fölé emelkedett.
Milliárdos források nyílnak meg Magyarországon: a zöld átállásra és az egészségügyre is jut a pénzből
A rendelkezésre álló forrásokból jelentős összegek jutnak többek között zöld átállásra, helyi fejlesztésekre és az egészségügyre.
Emelkedéssel zárt a budapesti tőzsde, a BUX 1,3 százalékot erősödött. A Mol árfolyamát céláremelés is támogatta.
Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést a volt miniszter utazásai ügyében.
Újabb részletek derülhetnek ki a kormány otthonteremtési terveiről: kedden Magyar Péter miniszterelnök és két minisztere ismerteti a 2027-es költségvetés további elemeit.
Rács mögött karácsonyozhat Hankó Balázs: indítványozták, hogy hosszabbítsák meg a volt miniszter letartóztatását
Az ügyészség indítványozta Hankó Balázs volt miniszter és társai letartóztatásának három hónapos meghosszabbítását.
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A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
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Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
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