Veszélyes füstölt húsokat hívnak vissza a magyar boltokból: semmiképp ne edd meg, ha ilyet vettél

Mikrobiológiai eltérés miatt két füstölt húskészítményt hív vissza a Konkoly Hús Kft. A Nébih arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy az érintett tételeket semmiképpen se fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére vagy semmisítsék meg.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint mikrobiológiai eltérés miatt termékvisszahívás indult két húskészítmény esetében. A bejelentést a gyártó, a Konkoly Hús Kft. tette meg.

Az érintett termékek a Zagyvaparti füstölt csípős húskészítmény és a Zagyvaparti füstölt csemege húskészítmény. Előbbi esetében a 2026. november 21-i fogyaszthatósági idővel és ugyanezzel a tételszámmal jelölt termékeket érinti a visszahívás, utóbbinál pedig a 2026. november 22-i fogyaszthatósági idővel és azonos tételszámmal ellátott tételeket.

A Nébih kéri a fogyasztókat, hogy az említett azonosító adatokkal rendelkező termékeket ne fogyasszák el. A hatóság hangsúlyozta, hogy a termékvisszahívás kizárólag a megjelölt tételekre vonatkozik, más azonos nevű termékeket nem érint az intézkedés.

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