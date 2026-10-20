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Íme Magyarország 10 legjobb pizzériája: egy népszerű vidéki étterem vitte el az első helyet
Vásárlás

Íme Magyarország 10 legjobb pizzériája: egy népszerű vidéki étterem vitte el az első helyet

Pénzcentrum
2026. október 20. 17:04

A pizza mára valódi gasztronómiai élménnyé vált, amelyért sokan akár hosszabb utat is megtesznek. A Dining Guide Top100 Étteremkalauza 2026-ban is rangsorolta Magyarország legjobb pizzériáit: a tízes listán budapesti és vidéki helyek egyaránt szerepelnek, az első helyet pedig ismét az encsi Anyukám Mondta szerezte meg.

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A pizza ma már messze több egyszerű hétköznapi vacsoránál: a jó tészta, a türelmes kelesztés és a gondosan válogatott alapanyagok olyan élményt adnak, amelyért érdemes akár egy egész országrészt átutazni.

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A Dining Guide Top100 Étteremkalauza idén tíz pizzériát emelt ki, a lista pedig szépen megoszlik a főváros és a vidék között: öt budapesti hely mellett Encs, Miskolctapolca, Tata, Székesfehérvár és Nagyrákos is képviselteti magát. A rangsor élén az encsi Anyukám Mondta áll, amely 2025 után 2026-ban is elnyerte az Év Legjobb Pizzája címet. A nápolyi klasszikusoktól a kovászos, buborékos szélű változatokig mindenki megtalálhatja a maga kedvencét. Mutatjuk a listát!

Top 10 pizzéria 2026-ban a Dining Guide Top100 Étteremkalauza szerint:

  1. Anyukám Mondta, Encs
  2. Circo Pizza
  3. Avalon Ristorante, Miskolctapolca
  4. Belli di Mamma
  5. Fermento Pizzéria
  6. Pizza Manufaktúra
  7. Zsigmond Terasz & Pince, Tata
  8. IGEN
  9. Ria Pékség és Pizzéria, Székesfehérvár
  10. Il Bandito Pizza Kertje, Nagyrákos

 
Címlapkép: Getty Images
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