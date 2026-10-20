Íme Magyarország 10 legjobb pizzériája: egy népszerű vidéki étterem vitte el az első helyet

A pizza mára valódi gasztronómiai élménnyé vált, amelyért sokan akár hosszabb utat is megtesznek. A Dining Guide Top100 Étteremkalauza 2026-ban is rangsorolta Magyarország legjobb pizzériáit: a tízes listán budapesti és vidéki helyek egyaránt szerepelnek, az első helyet pedig ismét az encsi Anyukám Mondta szerezte meg.

A pizza ma már messze több egyszerű hétköznapi vacsoránál: a jó tészta, a türelmes kelesztés és a gondosan válogatott alapanyagok olyan élményt adnak, amelyért érdemes akár egy egész országrészt átutazni.

A Dining Guide Top100 Étteremkalauza idén tíz pizzériát emelt ki, a lista pedig szépen megoszlik a főváros és a vidék között: öt budapesti hely mellett Encs, Miskolctapolca, Tata, Székesfehérvár és Nagyrákos is képviselteti magát. A rangsor élén az encsi Anyukám Mondta áll, amely 2025 után 2026-ban is elnyerte az Év Legjobb Pizzája címet. A nápolyi klasszikusoktól a kovászos, buborékos szélű változatokig mindenki megtalálhatja a maga kedvencét. Mutatjuk a listát!

Top 10 pizzéria 2026-ban a Dining Guide Top100 Étteremkalauza szerint: