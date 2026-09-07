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Fajsúlyos változás jön a Lidl, Aldi, Penny boltjaiban: Kapitány István megmondta, milyen termékeket akar látni a polcokon
Új alapokra helyezné a kormány a kiskereskedelmi láncokkal való együttműködést, miközben több magyar terméket látna a boltok polcain. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a szabályozási környezetet is felül kell vizsgálni, ahol az indokolatlan terheket jelent a vállalkozásoknak.
Új alapokra helyezné a kormány a kiskereskedelmi szereplőkkel folytatott együttműködést, ennek részeként pedig felülvizsgálná azokat a szabályokat is, amelyek indokolatlan terhet jelenthetnek a vállalkozások számára. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Lidl Magyarország vezetőségével tárgyalt, a megbeszélés egyik fontos témája pedig a magyar termékek és beszállítók helyzete volt.
A miniszter Facebook-bejegyzése szerint a kormány célja, hogy a nagy kereskedelmi láncok minél több piacot és növekedési lehetőséget biztosítsanak a magyar vállalkozásoknak. Nemcsak a hazai értékesítést ösztönöznék, hanem azt is, hogy a magyar beszállítók termékei a nemzetközi piacokra is eljussanak, akár a nagy kiskereskedelmi láncokon keresztül.
Kapitány szerint ehhez olyan kiskereskedelmi környezetre van szükség, amely egyszerre védi a fogyasztók érdekeit, biztosítja a tisztességes versenyt, ugyanakkor nem akadályozza a beruházásokat és a vállalkozások fejlődését.
A kormány ezért a jelenlegi szabályozási környezetet is áttekinti. A miniszter szerint azokat az intézkedéseket, amelyek a magyar családok érdekeit szolgálják, meg kell őrizni, ugyanakkor a felesleges vagy a vállalkozások működését indokolatlanul nehezítő terheket felül kell vizsgálni.
A kormány a kiskereskedelmi szereplők mellett a magyar vállalkozásokkal, beszállítókkal és szakmai szervezetekkel is egyeztet. Kapitány István szerint a közvetlen tapasztalatokra azért van szükség, mert azokból olyan problémák is kirajzolódhatnak, amelyek egy minisztériumi elemzésből nem feltétlenül látszanak.
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A Lidl Magyarországgal folytatott egyeztetés így egy szélesebb párbeszéd része lehet. A miniszter szerint a tárgyalások során meghallgatják a piaci szereplők érveit, a döntések alapja azonban minden esetben az lesz, hogy az adott változtatás miként szolgálja a magyar emberek és a magyar gazdaság érdekeit.
A kormány célkitűzése egyértelmű: több magyar termék kerüljön a boltok polcaira, miközben a hazai vállalkozásoknak a külföldi piacokra való kilépéshez is nagyobb lehetőséget teremtenének. Kapitány bejegyzése szerint a párbeszéd már megkezdődött, és ahol szükségesnek látják, a szabályozásban is változtatások jöhetnek.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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